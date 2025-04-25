「同人場」耕耘獲出版機會 新生代漫畫家衝出香港

上世紀八九十年代是香港漫畫產業的輝煌年代，出版社以流水作業模式生產漫畫，主筆、編劇、上色、背景等每個步驟交由不同專人負責，薄裝港漫一期銷量曾高達20萬本。Man僧成長於港漫興盛之時，1990年代末更曾在漫畫出版社工作，那時的訓練為他的創作打好了基礎，但幾年後他便告別漫畫業，皆因港漫黃金年代自1990年代中漸轉衰落。1990年代末起，如有新人想投身漫畫界，亦逐步選擇同人漫畫出版模式—— 一群興趣相近的群體自主創作及出版書籍刊物，包括二創及原創作品，又稱同人誌或同人本。

傳統模式式微 新人轉投同人創作

自中學已踏進同人圈的90後漫畫家KIU說，以前沒有萌生商業出版的想法，「因為我完全不知道究竟香港有什麼方式可以出漫畫，我真的開始去搭故事的時候，香港漫畫市場好像已經不再存在，或是我不太清楚，也都接觸不到。那唯一我接觸到的、可以畫漫畫的場地，就是同人誌活動」。

大多數人初進入同人圈都以畫二創為主，因為較容易吸引原作讀者群的興趣；原創則需要依靠作者的畫工和寫故事的能力。KIU畫過《火影忍者》等二創作品，又和朋友共同出版過原創合本。她說每當看到很喜歡的作品後，對某些角色或故事情節「有梗」便會把它畫成插圖，上載到網上與人交流，「最爽的是把我腦裏面塞住的東西、想說的話說出來畫出來，然後就將這麼多個想法再集結成一本書，我覺得更爽，更開心」。

BL（Boy's Love）專門店「糧食供應所」店主之一的Konnie同樣以開心行先。「腐齡」超過20年的她因為太喜歡BL，身邊沒有什麼朋友看BL，希望把自己畫的一些情節跟人分享交流，於是約10年前開設「港腐女學」專頁，並開始在同人祭擺攤，售賣自己創作的二創同人本如《大雄總受是常識吧？》。同人場匯聚不同題材、屬性、角色等作品，容易找到志同道合的朋友。就這樣她們繼續畫，持續參加同人活動，也開始了畫更多原創同人本，意想不到地得到賞識。

漫畫同好 獨立出版原創作品

《3itches 三魔女》的誕生源於KIU大專畢業後到日本留學修讀插畫，那時的畢業作品要求原創，她便畫了三個魔女的角色和插畫，及後參與同人誌時她再用三魔女的角色創作，為她們寫人設，構思故事背景。

漫畫團體「紙本分格」有自行策劃的漫畫出版計劃，希望與不同漫畫家合作，以獨立自資方式合作出版，《3itches 三魔女》就是其計劃出品的第二部作品。有次在同人誌活動的芸芸攤檔中看見《3itches 三魔女》同人誌，創辦人之一Karman說：「那個封面很乾淨，其實是一個角色在中間，然後有一個大色塊，簡單的、不會有太多無謂的設計元素，我覺得很吸引，很想揭一下。」打開一望，那帶有日本動畫公司TRIGGER風格、用得很盡很誇張角度的魔法特效，以及粗幼控制得宜的流線形線條吸引了她，「比起其他的創作，同場的話你很少見這一類風格，你看到它的佈局，不可以說是很熟練，但有一定的畫畫經驗」。Karman認為對出版和大眾來說，一個創作者保持創作很重要，「即使他新的作品未去到100分，但你看得出這個創作者有嘗試他自己的創作欲望的時候，就會覺得那個合作的可能大很多」。

《神在呢喃什麼》則原是在2023年尾自行印製，也是Konnie創作的第一本有完整故事結構的原創漫畫。她那時很想畫一個有香港特色、有點嚴肅的BL作品，於是邀請糧食供應所另一名店主兼男友P仔合作，兩人共同構思故事，Konnie負責畫人和分鏡，P仔負責畫背景。二人根據喜歡的非線性敘事和奇幻元素，畫一個與算命相關、具香港特色的故事。有意以香港如廟街為背景，源自Konnie從小到大看BL漫畫的感悟：「我小時候學日文的其中一個原因就是因為很想即時買到、看到那本不用翻譯的漫畫，或者去到日本某些地方，重回那個場景。如果我們的作品可以令到其他非本地的人對香港文化有興趣，或者想過來旅行就好啦。」

同年末糧食供應所舉辦「香港BL文化節」，邀請世界各地的畫師參與展覽，包括台灣漫畫家每日青菜，過程中與出版社「留守番」的編輯交接，編輯也很喜歡《神在呢喃什麼》的故事，很快就詢問Konnie和P仔於台灣出版的興趣。這也是Konnie和P仔未曾預料到的，在香港畫BL漫畫可以得到商業，而且是台灣出版的機會。經過一年多的修改，《神在呢喃什麼》終於在2月的台北國際書展上亮相。

獲編輯發掘 日本連載

相近的事情也發生在KIU身上。一位日本編輯在台灣同人場上看到《3itches 三魔女》的同人本，表示有意與她合作。KIU之後寄回紙本分格出版的第一本《3itches 三魔女》單行本給編輯看，編輯賞識，便帶着漫畫在日本尋找能夠連載的出版社，最後漫畫獲日本著名出版社角川旗下的雙月刊漫畫誌《青騎士》連載日文版。KIU更驚喜的是，日本編輯跟她說《青騎士》那邊看完後作品的出版答覆是「そっけつ」（即決，立即決定），而且合作模式罕有，「正常日本會直接跟作者合作，或者說這個作者就幫我們畫畫，但他們知道我和紙本的合作模式、相信我們，願意讓我們製作完作品才拿去翻譯（日文），這個模式是很少見的」。日本編輯與紙本分格見面後也表示漫畫裏的宏大世界觀引人入勝。現時《3itches 三魔女》在日本已連載到第五話，但因為角川改組，而且或會有新計劃，連載暫停。KIU說出整個過程時相當平靜，她指因為一直着手去做這件事，成功出版後心情更多是鬆一口氣。

出版商業漫畫，紙本分格和Konnie都提到更要站在讀者的角度出發和考慮他們的感受。紙本分格創辦人ET說編輯要找出bug（漏洞），確保「連戲」，例如《3itches 三魔女》裏有很多角色，要記得哪個角色在哪個畫面、角色的耳環戴在左耳或是右耳，但修改的決定權都在作者手上。留守番的編輯也曾向Konnie和P仔說，原本《神在呢喃什麼》的結局太傷心，「當讀者由第一話陪到那兩個角色到最後，太悲傷的結局會讓他們的情緒無法安放」，於是在出版過程中也不斷和作者討論對白上的前文後理，能否更表達到角色的心境。KIU說：「整個出版模式，畫畫方面沒有太大轉變，但是在支援方面就會多了他們的幫手，好似不用想太多東西，只是專注在畫畫就夠。」對白編輯、印刷、發行賣書、版稅、宣傳全都交給編輯。Konnie也慶幸在台灣初出版時，出版社選了在台北國際書展發布，亦安排簽書會和分享會，三管齊下，接觸更多台灣讀者。

本地製作今「一人獨腳」 缺完善體系支援

回到香港，P仔指做創意相關的職業已經很難，要商業出版漫畫時就要看香港市場的消化能力。以BL漫畫來說，Konnie認為腐男腐女的購買力很大，「大家都對香港BL作品很有興趣，特別是外國客人來到店內就會問有沒有本地創作，但不知道出版社有沒有看見或看中這個市場」。她舉例每日青菜的作品亦以多語言版權售出，有台灣漫畫家的作品也被改編成舞台劇；尋求IP開發，也是另一發展道路。

但Karman亦疑惑賣版權可以賣到多少個國家或多少種語言？每次也只是賣一轉，當中的版稅很低。如果需要長期建立連結宣傳去海外市場，跟海外公司和書店合作，當中牽涉很多角色，「台灣正在build up這件事，我們（香港）沒有人去培育這些中間的角色 。 連作者也養不起的時候，怎樣養編輯？」ET補充，傳統港漫曾經有過一條流水生產線 ，但現今的製作模式多為one-man band（一人獨腳），也要反思是否擁抱傳統港漫的模式；拿着資源的人會否願意投放於培育新一代漫畫家又是另一問題。KIU有感： 「如果要再建立一個所謂好像比較有系統的一個業界的話，嘩！都不知道要幾年了，而且一個開頭的人都沒有，大家都完全不知道方向在哪裏。」

KIU亦提到香港讀者探索新作品的風氣，「大家不是太敢去看一些自己不知道的作品，尤其是現在大家看作品前好像會先看評語，反應不好我就不看了」。讀者即使見到難得的商業出版作品，他們又會否願意花錢買書、支持漫畫行業？KIU和Konnie暫時都不計較太多，繼續畫下去，總會有人看見。

文：何詩韻

編輯：梁曉菲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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