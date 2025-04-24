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SHOWCASE：輕盈面料配合雋永風格 春夏系列展現英倫紳士著裝

【明報專訊】dunhill的設計一直是英倫紳士的著裝典範，對細節的執著極其嚴謹，說品牌是傳統英式品味的代表實當之無愧。在2025春夏系列中，品牌創意總監Simon Holloway就因應季節所需而採用講究的輕盈面料，如綿、麻、絲質和混紡，或以特殊的紡織技術令羊毛纖維間隙變大，以增加透氣度的熱帶羊毛面料。品牌的設計配合雋永有度的風格，為男士帶來正裝與休閒裝的不同元素，出席不同的社交聚會和場合。因應1920年代馬匹和及後的汽車文化和運動，品牌衍生出皮具製作工藝，今季亦向此歷史致敬，從一系列高品質和深度鞣製的皮具，以至用上防水處理的麻質駕駛外套，均突顯設計的細緻與周到。

文：溫兆明

模特兒：Takeshi W（Quest Artists & Models）

化妝：Chris Lam

髮型：曼曼 ●

editor's pick

運動鞋輕鬆配搭

dunhill的2025春夏系列部分靈感來自汽車文化，而全新推出的Davies運動鞋系列，既貼合主題亦讓男士輕鬆駕馭正式、休閒和介乎兩者間的多種造型。運動鞋設計汲取經典駕駛鞋的輪廓，採用柔軟的小牛皮和麂皮製成，搭配低調靈活的橡膠鞋底，顏色分別有深朱古力和午夜藍，金棕色和淺灰色款則於5月稍後登場。

查詢：dunhill 2196 8335（ifc店）●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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