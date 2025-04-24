SHOWCASE：輕盈面料配合雋永風格 春夏系列展現英倫紳士著裝

【明報專訊】dunhill的設計一直是英倫紳士的著裝典範，對細節的執著極其嚴謹，說品牌是傳統英式品味的代表實當之無愧。在2025春夏系列中，品牌創意總監Simon Holloway就因應季節所需而採用講究的輕盈面料，如綿、麻、絲質和混紡，或以特殊的紡織技術令羊毛纖維間隙變大，以增加透氣度的熱帶羊毛面料。品牌的設計配合雋永有度的風格，為男士帶來正裝與休閒裝的不同元素，出席不同的社交聚會和場合。因應1920年代馬匹和及後的汽車文化和運動，品牌衍生出皮具製作工藝，今季亦向此歷史致敬，從一系列高品質和深度鞣製的皮具，以至用上防水處理的麻質駕駛外套，均突顯設計的細緻與周到。