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THE BUZZ：跨界企劃The Art of Silk 傳承絲綢工藝 拓展創新設計

【明報專訊】近年Gucci易帥頻繁，對品牌當然有一定影響。然而作為一個百年品牌，Gucci擁有深厚的創作和工藝傳統，即使創作總監一職偶有懸空，反而是個適當時機重溫品牌經典，甚或與不同界別的創作人交流合作，激發更多創意。品牌最近就發表The Art of Silk跨界企劃，頌讚其世代傳承的絲綢工藝，同時拓展創新設計的道路。

絲巾在很多時尚品牌的產品中佔有重要地位，只因它是一件營造effortless chic的不二配飾。絲巾有其實用功能，例如能輕度保暖或遮擋太陽，除了將之繫於粉頸、披在肩上、綁在頭上充當頭巾，也可作為腰帶、繫於手袋手挽等，用法多變且時尚而不做作。當絲巾隨着身體的擺動而輕輕搖曳，展現迎風招展的一刻，即使身處街頭卻猶如置身時尚優雅的舞台上。

Gucci在1950年代開始拓展絲巾的發展，探索絲綢工藝和花紋設計，最早期的設計取材自品牌的經典皮具，藉此反映其源遠流長的手工藝傳統。1958年，品牌伙拍意大利科莫一間絲綢生產商，為品牌開拓絲織品領域鋪路，當時雙方攜手製作的第一款絲巾是以航海為主題的Tolda di Nave，自始航海主題成為品牌絲巾的重要元素。此外，以策騎、高爾夫球和釣魚等戶外活動為主題的圖案亦於1950年代面世，但由於品牌與馬術傳統有着深厚的淵源，令馬術元素佔據更重要的一席位，分別取材自馬鞍肚帶的Gucci Web織帶條紋和馬銜扣圖案，更成為代表品牌的符號。

花與漿果、蝴蝶和昆蟲交織

到1960年代，Gucci伙拍插畫師Vittorio Accornero de Testa，創作出不少傑作。其中於1966年面世的Flora絲巾，更是品牌家族成員Rodolfo Gucci贈予摩納哥王妃Grace Kelly的禮物，成為品牌經典。Flora絲巾的構圖以27朵花與漿果、蝴蝶和昆蟲交織而成，透過獨立步驟印刷上37種色彩，工藝卓越。Flora圖案的影響力迅速蔓延，啟發品牌在1969年推出首款絲質連身裙，為品牌日後推出時裝系列埋下伏線。

除Flora圖案外，插畫師Vittorio Accornero de Testa亦於1969年設計了Animalia動物圖案，栩栩如生的獅子、鳥類和蝴蝶等野生動物成為設計亮點。至於辨識度極高的GG Monogram同於1969年誕生，圖案將兩個互扣的G字拼成菱形，由品牌早期的Diamante菱形圖案演變而成，最初用於行李，其後點綴於各類產品上。眾多絲巾圖案漸漸演變成代表品牌的符號，完美融入手袋、鞋履、腰帶、珠寶和成衣系列，將傳統與時尚共冶一爐。

捕捉花卉圖案絲巾飄逸動感

由此可見，絲巾在Gucci有着一個別具意義的地位，The Art of Silk企劃正好讓人重新了解品牌多年傳承的絲綢工藝和設計，同時開拓創新風格。企劃包括全新廣告Keep It Gucci: The Art of Silk，由女演員Julia Garner粉墨登場，以影像捕捉經典花卉圖案絲巾的飄逸動感，活現絲綢雋永時尚的魅力。

另一個名為「90×90」的項目（意思為絲巾尺寸90cm×90cm），則邀請9名來自美國、澳洲、意大利、中國和韓國的藝術家，以各自觀點加入諷刺、睿智、感性和動人的手法，重新演繹Gucci典藏庫中的花卉、動物、航海、馬術和GG Monogram 這5個經典主題。品牌亦與Assouline合作出版Gucci: The Art of Silk一書（圖5），重溫其絲巾的豐富歷史和手工造詣，回顧其在時裝上的成就。●

查詢：Gucci 2199 7728（廣東道店）

文：溫兆明

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編輯：陳淑安

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