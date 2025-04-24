JEWELLERY：猶如擁有生命的高級珠寶 植物昆蟲配飾 散發大自然魅力

Hélène Poulit-Duquesne擁有管理奢侈品牌的豐富經驗，她於2015年10月加入Boucheron，擔任行政總裁一職。在不足十年時間，帶領Boucheron在國際市場上穩步成長。

年輕人重視風格 塑造獨特造型

近年珠寶業迎來顯著的轉變，年輕消費者成為市場新焦點。Hélène亦觀察到過往以較年長的顧客為主，他們認為必須把珍貴的珠寶放在保險箱內好好保存，然而，現今的年輕人視珠寶為突顯個性的時尚單品，「這個趨勢在亞洲最為明顯，年輕人重視風格多於珠寶的物質價值，他們喜歡創意混搭，塑造獨特造型」。儘管時代觀念不同，但如今的珠寶依然承載着情感價值，例如用作紀念孩子出生或特別日子，Hélène指出與短暫流行的設計不同，珠寶不僅象徵永恆，也能保值。

員工保安保持笑容 打破距離感

傳統上，高級珠寶店予人高不可攀的印象，巴黎芳登廣場的店舖門外，總有身穿黑色西裝的保安駐守，令人望而卻步。而Boucheron正積極改變，Hélène強調：「我們要求員工和保安人員保持笑容，讓顧客感到自在。」她認為品牌在這方面的努力已見成效，並舉例說：「由於黃金和鑽石十分珍貴，大多數人將珠寶視為慶祝生日、紀念日等的禮物，或在獲得獎金時選購心儀作品，這種輕鬆的購物體驗，正吸引更多消費者以珠寶犒賞自己。」

維持品牌在國際市場的聲譽是一大挑戰，Hélène的策略是忠於創辦人Frédéric Boucheron的理念與分享世家的真實故事。自1858年創立以來，Boucheron以前衛設計聞名，例如Frédéric設計的無鏈扣問號頸鏈，至今品牌仍透過Histoire de Style和Carte Blanche高級珠寶系列延續這份創新精神。Hélène坦言，品牌過往因缺乏宣傳而顯得守舊，更被外界稱為「芳登廣場的睡美人」。在她帶領下，團隊重建全球銷售網絡，例如在日本重新規劃20間精品店，並於銀座開設旗艦店，提升品牌形象，將銷售重心從70%來自婚戒轉型為高級珠寶主導。至於在中國等新市場，品牌憑藉167年歷史與真實故事迅速建立鮮明形象，吸引消費者。

Hélène的目標是讓Boucheron成為「法國最時尚前衛的高級珠寶世家」，她勇於突破界限，選擇與同為女性的創意總監Claire Choisne合作，這點在珠寶行業中實屬罕見，為品牌注入新穎的視角與創意。為加強全球影響力，品牌精心挑選品牌大使，Hélène強調他們需體現出Boucheron的核心價值，「例如8年前，中國團隊推薦當時尚未成名的周冬雨，她憑藉才華與潛力成為品牌大使，如今更是中國影壇巨星」。另外，還有來自不同地區的大使，像是韓韶禧、Mila Al Zahrani和Alexa Chung等，透過參與全球廣告與活動，確保Boucheron在各市場的形象一致，將故事傳遞給全球消費者。●

查詢：Boucheron 2612 2517（太古廣場店）

文：劉詩言

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