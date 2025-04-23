editor's pick：貓跳台收納架 簡約韓風設計

系列設計簡約時尚，色調以木質與白色為主，以Castanets 1200W 6層貓跳台收納架為例，它的外觀與普通書架無異，能輕易融入各類型室內空間。劉俊元指出，「為了確保收納架的耐重與穩定，層板固定比一般厚，為22毫米」，收納架下方亦設有5個腳墊，讓寵主依照地板情况，調整最多15毫米的水平高度差距，令收納架更穩固安全。為了配合貓磨抓時的伸展姿態，收納架由底部數起的第二層板上安裝了貓抓板，並以螺絲固定，令貓咪抓板伸展時不會晃動鬆脫。

收納櫃變迷宮

Castanets以外，iloom最近亦推出全新Clocat系列。Clocat是人貓共用的收納櫃，現於韓國發售，預計在今年7、8月登陸香港。劉俊元指出，Clocat考慮到貓咪喜愛狹窄空間，設計出兼具貓跳台功能的大型收納櫃。Clocat造型時尚簡潔，有6種不同尺寸的模組與8款門片選擇，寵主可自由搭配封閉或開放式的儲物空間，讓貓咪在櫃與櫃之間自由進出。收納櫃內部層板亦特別設計為波浪狀，貓咪能在櫃內上下穿梭，把收納空間打造成貓咪探索的迷宮。●

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文：彭堦琛