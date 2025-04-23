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HOME：「遊樂場」玩捉迷藏 人寵家具 貓咪穿梭梳化隧道

【明報專訊】相比起狗狗，貓咪時而熱情時而冷漠的情緒模式更難「服侍」。寵主為了「討好主子」而特意買回來的貓家具牠未必鍾意，反而包裝運輸的紙皮箱成了牠們至愛，結果不止浪費空間，更令寵主「情財」兩失。近年人寵共用概念的家具異軍突起，在寵主日常用到的家俬中融入貓貓喜歡的元素。有香港設計師就以遊樂場為概念，結合實用、安全和玩樂的考慮，將人類的家具化身成小貓玩耍的家具系列，獲得不少本土和國際獎項。

遊樂場概念小貓家具系列（Playground Concept Kittenish Furniture Series）是牀褥品牌寶富麗與設計團體O-Vision的聯乘合作，包括5款人貓共用家具。系列至今已獲5個本土和國際獎項，包括2023年中國設計智造大獎產業組佳作獎、香港傢俬裝飾廠商總會近期頒發的2025創新家具設計獎等。西德寶富麗（遠東）行政總監、香港傢俬裝飾廠商總會榮譽主席兼當然顧問梁勵（May）表示，傳統市場的家具使用對象相對單一，功能要麼只針對人，要麼只針對寵物，而人寵共用家具就是將人和寵物的需求融合在同一套家具。她認為人寵家具目前在世界各地不算普及，品牌近年研發寵物家具市場，經第二屆「ReMIX創意商業夥伴計劃」邀請，與O-Vision時裝設計師陳容娣（Toto）和工業設計師黃嘉順合作，推出這些以遊樂場為主題的人貓共用家具。「遊樂場無論對大人、小朋友或是寵物而言，都是個充滿快樂回憶的地方，我們希望把這些元素融入家具中，並在人寵的需求間找到平衡點。」Toto說。

貓咪愛鑽洞 Tunnel受歡迎

系列中的焦點是曾獨立得獎的梳化Tunnel與搖椅Mystery Rock。Toto分享，梳化Tunnel以遊樂場的隧道為靈感，曾獲香港智營設計大賞2024銀獎。梳化特別之處是把梳化的椅背、椅角和扶手設計成中空的隧道，讓貓咪自由穿梭其中。貓咪愛鑽洞，故Tunnel非常受貓歡迎。Toto與May紛紛笑說：「在寵物展展出Tunnel時總是有貓咪不斷竄入隧道，與工作人員『玩捉迷藏』。」梳化座位愈多，隧道便愈長，May指出寵主甚至能組合出L形梳化。寵主亦可把梳化上的椅背、椅角和扶手拆出，放在地上組合成不同形狀的隧道供貓咪遊玩。另一力作搖椅Mystery Rock的靈感則源自遊樂場的搖搖船，曾獲2024年德國iF設計獎和2023年金點設計獎標章獎。其造型仿UFO設計，並搭配垂掛毛絨球。人坐在上方搖擺時特別紓壓，貓咪坐在搖椅下方時亦能獨自晃動搖椅。Toto表示，上方的隱藏式磁吸UFO軟墊能獨立分拆，當作坐墊使用。

防貓抓布 抑菌阻燃

貓咪愛磨抓，喜歡亂抓東西，梳化往往是最慘烈的「受害者」。May表示，小貓家具系列特別使用抑菌、阻燃、防水、防刮的防貓抓布，全部布料即使被弄髒亦能拆洗，並附帶磁吸功能方便重新套上。她亦指出，家具選用的均為通過英國BS7176標準測試的阻燃棉，能防止家具被煙、火柴等常見引火源點燃；板材方面則選用E0生態板材與實心橡木，E0生態板材的甲醛釋放量平均值低於0.5mg/L，是寵物家具最安全的標準，May更強調他們用的板材實際甲醛釋放量平均值甚至低於0.0025mg/L，有效防止貓咪吸入甲醛，對呼吸道造成傷害。

貓咪天性愛跳，一般家具高度並不會考量貓隻（尤其老貓）跳落地時對膝關節的負擔。May指出：「梳化Tunnel根據人體工學設計，高度介乎16至18吋之間，能兼顧人們坐下時的舒適感，亦能減輕貓兒跳上跳落時的負擔。」整個系列的家具更一律以圓角設計，降低人和貓貓碰撞受傷的風險。●

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寶富麗

地址：火炭黃竹洋街15-21號 華聯工業中心B座6樓11室

fb：Profilia of West Germany Far East ltd

文：彭堦琛

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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