HOME：「遊樂場」玩捉迷藏 人寵家具 貓咪穿梭梳化隧道

遊樂場概念小貓家具系列(Playground Concept Kittenish Furniture Series)是牀褥品牌寶富麗與設計團體O-Vision的聯乘合作,包括5款人貓共用家具。系列至今已獲5個本土和國際獎項,包括2023年中國設計智造大獎產業組佳作獎、香港傢俬裝飾廠商總會近期頒發的2025創新家具設計獎等。西德寶富麗(遠東)行政總監、香港傢俬裝飾廠商總會榮譽主席兼當然顧問梁勵(May)表示,傳統市場的家具使用對象相對單一,功能要麼只針對人,要麼只針對寵物,而人寵共用家具就是將人和寵物的需求融合在同一套家具。她認為人寵家具目前在世界各地不算普及,品牌近年研發寵物家具市場,經第二屆「ReMIX創意商業夥伴計劃」邀請,與O-Vision時裝設計師陳容娣(Toto)和工業設計師黃嘉順合作,推出這些以遊樂場為主題的人貓共用家具。「遊樂場無論對大人、小朋友或是寵物而言,都是個充滿快樂回憶的地方,我們希望把這些元素融入家具中,並在人寵的需求間找到平衡點。」Toto說。

貓咪愛鑽洞 Tunnel受歡迎

系列中的焦點是曾獨立得獎的梳化Tunnel與搖椅Mystery Rock。Toto分享,梳化Tunnel以遊樂場的隧道為靈感,曾獲香港智營設計大賞2024銀獎。梳化特別之處是把梳化的椅背、椅角和扶手設計成中空的隧道,讓貓咪自由穿梭其中。貓咪愛鑽洞,故Tunnel非常受貓歡迎。Toto與May紛紛笑說:「在寵物展展出Tunnel時總是有貓咪不斷竄入隧道,與工作人員『玩捉迷藏』。」梳化座位愈多,隧道便愈長,May指出寵主甚至能組合出L形梳化。寵主亦可把梳化上的椅背、椅角和扶手拆出,放在地上組合成不同形狀的隧道供貓咪遊玩。另一力作搖椅Mystery Rock的靈感則源自遊樂場的搖搖船,曾獲2024年德國iF設計獎和2023年金點設計獎標章獎。其造型仿UFO設計,並搭配垂掛毛絨球。人坐在上方搖擺時特別紓壓,貓咪坐在搖椅下方時亦能獨自晃動搖椅。Toto表示,上方的隱藏式磁吸UFO軟墊能獨立分拆,當作坐墊使用。

防貓抓布 抑菌阻燃

貓咪愛磨抓,喜歡亂抓東西,梳化往往是最慘烈的「受害者」。May表示,小貓家具系列特別使用抑菌、阻燃、防水、防刮的防貓抓布,全部布料即使被弄髒亦能拆洗,並附帶磁吸功能方便重新套上。她亦指出,家具選用的均為通過英國BS7176標準測試的阻燃棉,能防止家具被煙、火柴等常見引火源點燃;板材方面則選用E0生態板材與實心橡木,E0生態板材的甲醛釋放量平均值低於0.5mg/L,是寵物家具最安全的標準,May更強調他們用的板材實際甲醛釋放量平均值甚至低於0.0025mg/L,有效防止貓咪吸入甲醛,對呼吸道造成傷害。

貓咪天性愛跳,一般家具高度並不會考量貓隻(尤其老貓)跳落地時對膝關節的負擔。May指出:「梳化Tunnel根據人體工學設計,高度介乎16至18吋之間,能兼顧人們坐下時的舒適感,亦能減輕貓兒跳上跳落時的負擔。」整個系列的家具更一律以圓角設計,降低人和貓貓碰撞受傷的風險。●

