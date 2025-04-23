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GADGET：大熒幕 優化畫質 提升視覺體驗 輕巧手提遊戲機 隨身玩樂

【明報專訊】早前任天堂公布，機迷引頸以待的新一代遊戲機Switch 2將於6月5日全球開賣，現正接受各地預訂。不過，硬核機迷又怎會單單滿足於玩單一廠方的遊戲？Steam、Windows的遊戲統統不能錯過。近期多款輕巧便攜的手提遊戲機（掌機）乘勢推出，讓機迷隨時隨地進入遊戲世界！

Lenovo 730克掌機 玩轉Steam Xbox平台

憑藉輕巧設計及強勁的硬體規格，Lenovo新推出的掌機Legion Go S為電腦遊戲玩家帶來高質素的流動遊戲體驗。它用上Windows作業系統，玩家可以輕鬆存取 Steam、Epic Games Store、Xbox Game Pass 等多個熱門遊戲平台上的遊戲。而在外形方面，新機重量僅730克，相較初代更輕更細，方便攜帶。改良的握把設計提升了舒適度，即使長時間遊玩也不易疲勞。遊戲機的按鈕佈局精準，霍爾效應感應（Hall effect sensor）搖桿提供順滑且耐用的操作體驗，有效減少搖桿「飄移」等問題。雖然機背的扳鍵略長，但整體而言，控制器的手感表現良好。唯獨屏幕右邊的觸控板尺寸較小，如果玩戰略遊戲需要大幅移動地圖位置，玩家可能需要在觸控板上反覆滑動。

高效處理器 《魔物獵人》暢順

Legion Go S搭載8吋的IPS觸控屏幕，支援48至120Hz的屏幕可變更新率（VRR），在動態畫面下保持清晰流暢之餘，在其他情况亦會自動調低更新率，減少耗電。Legion Go S內建AMD Ryzen Z2 Go處理器，可應對大部分高畫質遊戲的需求。記者以《魔物獵人 荒野》試玩版來測試，跑分時仍可取得不俗的分數。不過若要玩對畫面需求更高的遊戲時，要玩得流暢便建議將畫質稍為調低。而處理器的控電表現亦頗為出色，有助延長電池續航力。

高效散熱 快速充電

Legion Go S 改良了散熱系統，配上更大風扇，確保高負載運行時機身保持相對低溫及穩定運行。此外，Go S 還支援快速充電技術，機頂的 USB 4 接口能夠實現高達 100W 的 USB-C PD 充電功率，玩家可以快速為設備補充電力，縮短等待時間，更快投入遊戲世界。

Lenovo Legion Go S規格

屏幕：8吋1920×1200 IPS熒幕

系統：Windows 11

處理器：AMD Ryzen Z2 Go

記憶體：16GB

儲存空間：512GB

電池：55.5Wh

充電：支援 100W USB-C PD 快充

連接埠：USB 4×2

體積：22.6×127.55×299mm

重量：730g

售價：$5298

查詢：800 930 181（Lenovo） ●

MSI 遊戲機玩AI 按鍵靈敏任意微調

對Intel情有獨鍾的玩家，可留意搭載最新Intel Core Ultra 7處理器的MSI Claw 8 AI+。初見MSI Claw 8 AI+，最令人驚艷的莫過於全新配色，由上代的純黑設計改為質感出眾的霧灰色搭配黑色，更具層次感與現代感。屏幕方面，Claw 8 AI+由上代的7吋升級至8吋FHD+（1920×1200）IPS觸控熒幕，16:10屏幕比例、100% sRGB色域、500nits亮度與最高120Hz屏幕更新率，加上VRR可變更新率技術，大大提升遊戲視覺體驗。新處理器支援強大的AI運算能力，結合Arc 140V顯示晶片及支援XeSS超採樣技術，提升遊戲效能並優化畫質。記憶體方面，Claw 8 AI+配備32GB LPDDR5X-8533高速記憶體，確保系統運行流暢。

雖然新機有8吋大屏幕，但機身只重 795g。其內建的80Wh大容量電池，在省電模式下可連續玩遊戲約4小時，觀看1080p 影片更可長達28小時。Claw 8 AI+在屏幕兩側均配備霍爾效應感應搖桿，左側分設十字鍵、View鍵與MSI Center M快速功能鍵，右側則有ABXY按鍵、選單鍵與快速設定鍵。LT/RT扳機鍵同樣採用霍爾感應器，提供更精準的操控。在手把模式調整中，類比搖桿與扳機鍵的觸發靈敏度、按鍵功能、震動強度與組合鍵等皆可細微調整，甚至連陀螺儀校正功能也一應俱全。特別值得一提的是，Claw 8 AI+ 新增兩個 Thunderbolt 4連接埠，不僅支援充電，更可外接顯示屏幕與eGPU，進一步擴展其使用彈性。

MSI Claw 8 AI+規格

屏幕：8 吋 1920×1200 IPS觸控熒幕

系統：Windows 11

處理器：Intel Core Ultra 7 258V

記憶體：32GB

儲存空間：1TB

電池：80Wh

充電：支援 65W USB-C PD 快充

連接埠：USB 4×2

體積：24×126×299mm

重量：約795g

售價：$7499

查詢：800 962 213（MSI）●

Nintendo 邊遊戲邊聊天 一人買game多機分享

即將開售的Nintendo Switch 2有五大升級重點，值得機迷們入手。

1. 效能提升：新機搭載NVIDIA Tegra X5晶片，支援光線追蹤與DLSS技術，性能比初代強3倍，據稱效能接近PS4水平。機身配備7.9吋1080P OLED熒幕，支援 120Hz刷新率及HDR顯示；接駁電視底座後更可輸出4K畫質，流暢度與畫質全面升級，可流暢運行《薩爾達傳說》等大作。

2. 手掣變滑鼠：新 Joy-Con 2外形更圓潤，新增C按鍵可即時開chatroom，與朋友即時聯繫；更大亮點是可側立當滑鼠使用，方便玩家精準操控。此外，控制器改用磁吸接駁，免除初代滑軌易鬆脫問題。

3. 遊戲聊天＋遊戲分享：Switch 2 內建收音咪與線上聊天系統，玩家可透過語音或視訊互動，即使玩不同遊戲也能分享畫面。搭配 Switch 2攝影機（另售$318），還能將即時影像投影至遊戲中。至於新增的「遊戲分享」功能，只要一人擁有遊戲，即可與其他Switch 2或初代主機玩家共同遊玩。

4. 向下兼容初代遊戲：Switch 2 全面支援上代實體卡帶與數位版遊戲，毋須擔心舊作無法暢玩。內建儲存空間增至 256GB，即使不另購microSD Express卡擴充，亦足夠應付大多數玩家的需求。

5.主機改良設計：屏幕雖擴大至7.9吋，主機仍保持厚度不變（13.9mm）。機背支架改為轉軸式設計，可自由調整角度。機身新增上下雙USB-C接口，桌上模式遊玩時能邊充電邊連接配件，玩法更靈活。

Nintendo Switch 2

售價：$3450（淨機）

$3750（搭配《瑪利歐賽車 世界》）

網址：https://www.nintendo.com.hk

Alienware 未來電競手提電腦

如果追求極致遊戲體驗，始終都是電競手提電腦較合適。全新設計的Alienware Area-51便集合了強悍的效能、創新技術與卓越遊戲表現於一身。

新機搭載次世代頂尖硬體，在 NVIDIA GeForce RTX 50 系列 GPU 與 Intel Core Ultra CPU 的協同運作下，釋放出高達 280W 的驚人綜合功率，無論是顯示畫面細節、維持運行速度皆達到業界頂尖水準。

為確保強勁效能得到穩定發揮，Area-51 採用全新的 Cryo-tech 散熱架構，能有效提升系統內部空氣流動量達37%，同時顯著降低風扇噪音達15%，減少玩家在長時間激戰時的運行不穩及噪音騷擾。

此外，Area-51率先採用Gen 5固態硬碟（SSD），提供出色的數據傳輸速度與效率。搭配Microsoft DirectStorage技術，GPU可直接存取SSD，大幅縮短遊戲載入時間。新系列最高可配置高達12TB的儲存空間，滿足玩家在玩高質素遊戲時的龐大儲存需求。

Alienware Area-51

售價：16吋3499美元（約27,300港元）起、18吋3799美元（約29,600港元）起

查詢：2969 3188（Dell）●

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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