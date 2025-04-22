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Happy PaMa 教得樂 第550期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：破解迷思

【明報專訊】聯合國在2007年決議，由2008年開始將4月2日定為「世界提高自閉症意識日」（World Autism Awareness Day），旨在提高社會對自閉症譜系障礙兒童的認識。來到2025年，大家對這一種特殊需要小朋友的認知又有多少？固有的迷思又是什麼？

遊戲是追進度工具？

兒童天生就愛玩，更有兒童心理學家提出「遊戲是兒童的工作」，強調遊戲是小朋友的認真事業，不僅可獲取箇中的樂趣，更藉着遊戲來探索周遭及認識世界，學懂不少生活的知識及技能。

可是，有特殊需要兒童的家長面對孩子學習緩慢的困境，以為遊戲是一種可追趕進度的工具，因此，就算在遊戲時也充斥着學習和訓練的元素，甚至規定孩子在完成特定學習目標後，才獲准玩自由遊戲以作獎勵，把遊戲的意義本末倒置。

玩法特殊，不懂遊戲？

有特殊需要兒童的家長訴苦，指其孩子在遊戲時，只懂轉動玩具車的車輪，未見其他玩法，完全彰顯自閉的特徵，家長因而索性把所有帶輪的玩具都收起來，避免強化孩子的特徵，結果發現孩子對其他玩具不感興趣，只會發呆。

家長大可以轉個想法，特殊需要兒童並非想獨沽一味，只是不知道另有其他選擇！只要留意孩子鍾愛遊戲的特點，就可擴闊遊戲的可能——如果喜歡轉動的車，試試安排相似的物資，例如圓圓的瓶蓋，再配搭各種物資，或把皺紋膠紙貼在地上，製成軌道，慢慢地，小朋友便會轉移視線，改變玩法。

玩得自我，不懂社交？

在遊戲時，有特殊需要兒童玩得興起時，便會一手搶去別人的玩具，家長尷尬之餘，內心暗地裏也相信：「孩子有自閉症，就是沒有社交能力……」家長們大可換個想法——那個玩具充滿新鮮感，孩子自然想立即試玩，難免會在未有獲得別人的同意前，便伸手取來玩，這正正就是難能可貴的自發動力！孩子想玩，會願意學習如何合適地提出借玩的要求，家長大可把握時機， 引導孩子學習社交溝通，多好！

玩得失控，不聽指示？

有時，特殊需要兒童會在遊樂場大聲狂喊和大鬧情緒，甚至躺在地上，不肯配合行動。大人認為自閉孩子就是固執，不容易接受改變，經常鬧情緒。

家長大可轉換想法，就因為自閉症的孩子未能以言語表達需要，所以只能以叫喊來吐露心聲。家長可嘗試以提問的方式幫助孩子：「你是否還想繼續玩」或「我們明天再來玩」。當小朋友的需要被理解和認同，鬧情緒的情况也會改善。當然，家長也可在遊戲前說明日程安排，繼而在離開遊樂場前預先通知，如「多玩3次滑梯就會離開」。在足夠心理準備下，小朋友便會減少哭鬧。

文：黃佩儀（智樂兒童遊樂協會 遊戲及遊戲工作服務發展總監）

（智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第550期]

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