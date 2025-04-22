明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第550期

Happy Pa Ma

媽媽維特：和諧的熱情

【明報專訊】幾名朋友近日談及「內耗」，帶給我很深的啟發。討論內容大致如下：每個生命的內在都千迴百轉，表面的正面、積極和熱情之下，有時或會埋藏了不自知的傷痛或恐懼，而奮力保持這樣的積極熱情，可能是在透支、耗損自己的生命力，甚至身體會以生病發出信號。

朋友K說：「為何生命力會被透支？因為帶着包袱去保持正面和積極，是虛耗能量的。」那該如何區分自己的「積極」有沒有包袱呢？她說，關鍵在於原動力是什麼，內在核心狀態又如何。

她認識一個在職場表現非凡、病了也不以為意的人。對方說很熱愛工作，即使吃力也不計較，因為機會如不把握就會錯過，所以會追着熱情、笑着去做，並強調內心是很快樂的。

K認為，熱情可以有兩種，一種是「強迫」（obsessive）的，一種是「和諧」的。強迫的熱情源自一種不能自拔的動力，表面看似雀躍和有衝勁，下面卻埋藏焦慮不安，例如害怕失去一些東西。當事人往往不知道那股推力，其實是在耗損生命力，以致不自覺罔顧身心健康地付出。相對地，如果是和諧的熱情，那動力是輕鬆自在、可收可放的，會帶着健康的界線，能夠讓身心平衡。

對我來說，「強迫的熱情」這個說法，真的是很大的提醒。我自幼跟隨「自強不息」的信念做人，努力上進是人生不二之選。很多細蚊仔貪玩怕悶怕讀書，我卻總是「充滿熱情」地學習。我甚至會感恩，由讀書到工作，自己都總能帶着熱情投入；到當上母親，也能滿腔熱情地當全職媽媽。

「澎湃」當中有「洶湧」

我一直自視為帶着生命熱情而活的人，從沒想過熱情也可以有「不太健康」的部分。是「強迫」還是「和諧」？這問題不禁讓我再三細視自己。想起在本欄的作者介紹中，形容自己是「思想與感情澎湃的兩子之母」，我忽然意識到，那個「澎湃」當中有過許多的「洶湧」。

回想這幾年的文字，我談過自己的心魔、困擾、救贖、初為人母時的震撼，我有過的顛倒、懊悔、堅執、治癒……很多時，我所想所行都推向極致，面對親子關係中的張力，為了「不抹殺任何善向的可能」而堅持。我曾形容自己像是沒有穿防火衣，卻守在小火山旁邊撲火。我有沒有為了成為心目中的好媽媽，而過分燃燒了自己？

當然，我不是要完全否定過往，也覺得自己是兩種動力的混合。尤其是近幾年學習身心靈的教導，一點一點地學習內觀自己，如何從更高更遠的眼光看事，我總算多了一點點的覺察，較能看到自己不健康的一面。

害怕失去 不自覺透支自己

我想，這輩子一直太鞭策自己了。如果「害怕失去」是一種強迫的動力，那麼我「不想錯過機會」的心態，多少也有點相似。自細超級慳妹的我，介意、害怕浪費物質，原來這心態擴大到了害怕浪費機會、浪費時間的層面，以至為求「最大化的善用」，不自覺地透支自己。那其實也是對自己的某種暴力？

剛巧前陣子咳嗽病倒，我感覺到這不是普通的感冒，身心都很累很累，這是一個信號。我有意識地「允許」自己走入低效、低迷，現在再三看，當時就是在釋放「強迫」的部分。擔心浪費的背後，某程度上是「生命就是匱乏」的咬定。我正學習破除定見，擁抱全新的認知——上天為我預備的世界是豐饒的，機會用不着也不打緊，必定會再有下次。在拖延中看到累積、醞釀的價值，信任開花自必有期。不管走到哪裏，腳下都是能孕育一切的大地。但願放輕鬆步伐，擁抱更多和諧的熱情。

文：葉杏麗

（思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第550期]

上 / 下一篇新聞