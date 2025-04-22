幸福拼圖：護老觀念從小灌輸

隨着香港人口老化日益嚴峻，李國賢長者基金與香港城市大學和聖方濟各大學合作，推出並驗證了「護老者需要評估」。筆者亦有幸參與推動「護老藍圖2.0」護老者支援計劃，制訂一套具本土實證基礎評估工具，從而能夠更準確評估護老者的需求和資源，並協助配對適切服務。評估幫助護老者識別出5大需要，包括身體狀况、角色衝突、心理需要和社交需要，以及被照顧長者的需要；而7項資源則包括靈性、自我效能、家人支援、責任感、社區支援、被照顧長者的關係和生活模式。筆者首次運用「個案管理」模式跟進護老者，更深刻體會到護老者不僅只是某個長者的照顧者，他們應被視為一個獨立的個體。

銘記兒時母親愛護 扛起照顧重任

年屆六旬的林先生已獨自照顧患有中度至嚴重認知障礙症的母親長達6年時間，每日風雨無阻地往返母親家中處理家務、購物和護送，為的是「不想看到媽媽過得辛苦」。有一次，當母親不慎遺失了假牙，林先生只能將屋內每個角落翻找一次又一次……面對日復一日的壓力，正面樂觀的林先生坦言：「都係頂硬上。」但無論醫生和醫護職員如何勸說，母親仍拒絕入住安老院。因林先生銘記着兒時母親對他的愛和照顧，故毅然扛起照顧重任報親恩。

「護老者需要評估」的結果提供了一個介入方向，計劃透過與林先生檢視和意識其照顧歷程中的需要和資源，指導其如何配合資源來改善生活質素。林先生認為加強家居照顧支援能有助減輕其壓力，故安排了假期送飯和冲涼服務；筆者亦向林先生介紹照顧者中心等資訊，以及邀請其母親參加中心的活動，增加林先生喘息的空間，令一直忙着照顧工作而拖延治療眼部的他，終於主動預約就診。

筆者是一名社會工作員兼新手照顧者，深刻感受到照顧歷程上的艱辛與漫長。然而，照顧長者是你我都要承擔的責任，他們對家庭付出了許多，所以到他們需要照顧時，我們都應扛起這個擔子。而教導孩子時，尊敬愛護長者的觀念更應從小培養，例如透過講述尊老愛幼的故事或觀看相關的電影，讓小孩理解尊重長者的意義和價值；或以角色扮演，讓孩子模擬長者的生活，例如使用輔助工具模擬長者行走，讓他們體會長者的困難和需求；另亦可讓孩子和家中長輩一起參與「敬老日」或「家庭日」活動，彼此創造聯繫與回憶。

不過護老者在盡孝報親恩的同時，也要好好關顧自己的需要，肯定自己的努力和付出，有時間不妨用雙手環抱自己、輕輕拍一拍手臂，跟自己說一句：辛苦了，我已經做得好好！

文：林嘉慧（香港家庭福利會——護老藍圖2.0社工）

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[Happy PaMa 教得樂 第550期]