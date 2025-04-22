家庭有教：通過靜觀親職 抵禦家庭經濟壓力的影響（二）

1. 設定意圖：家長每天都設定一個靜觀的意圖，為自己定下目標，盡量全心全意地和孩子互動。如果家長需要兼顧多樣事情，難以無時無刻都運用靜觀親職（如：家長早上需要「一心多用」，安排孩子上學之餘，亦要打點家務、準備上班），家長可以每天設定一個特定時間（如：每天晚上的9時至9時半）和孩子專注地遊戲或談天。

關上電視放下手機 留意情緒變化

2. 覺察情緒：家長與孩子遊戲或談天時，關上電視、放下手機，減少分心的機會。互動過程中，家長特別留心自己和孩子當刻的情緒變化，甚至開聲描述自己和孩子的情緒和背後的原因。例如：「你剛剛與我分享你喜歡的食物，令我感到很溫暖。」「見到你在過去幾個月的成長，我真的覺得很自豪！」「爸爸知道你感到很失望，因為你花了很多時練習，但比賽的結果仍然不似預期。」「你覺得很擔心，因為學校的小兔子生病了。」

3. 減少批判：家長運用靜觀親職時可以盡量減少批判，盡量接納自己和孩子的「不足」。例如，家長發現自己因為孩子在遊戲中反覆出現某個錯誤而感到生氣，開始怪責自己「不夠耐性」，這時家長可以心中默念：「我現在感到有點生氣，因為我教了孩子幾次，孩子仍然不記得遊戲的玩法。每個家長與孩子互動時都有生氣的時候。我接納自己當刻的情緒。」家長亦可以接納孩子的獨特之處：「每個孩子都是不一樣的。單單口頭講解遊戲玩法似乎對我的孩子幫助不大。或者我可以與孩子試玩一次，邊玩邊用例子闡明遊戲的玩法，嘗試用另一種方式去教我的孩子。」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第550期]