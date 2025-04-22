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副刊
Happy PaMa 教得樂 第550期

Happy Pa Ma

6A爸媽：孩子用愛回贈

【明報專訊】我在社交媒體上，經常展示跟孩子們的互動。你會看到我們家庭和諧的一面，互相甜蜜的舉動，可能會令你感覺有點「離地」。其實，在6A的家庭裏，並不只有歡笑的一面，孩子也會出現「狀况意外」的時候。

作為6A講師，我們有方法利用無條件的愛把問題拆解。

6A由始至終都不是一套教養家長的套路 。你不會從中找到一招半式令家庭從此和諧。但的確利用6A心法，能夠創造出無窮無盡的行動，令孩子感受到我們無條件的愛 。

然而，這種愛其實並不是單向的，我們的孩子也在愛中回贈給父母，學習如何表達他們的愛。

在低谷中感受孩子的力量

父母總不能永遠都站在能量滿滿的狀態上。繁忙的工作，生活的壓力，孩子的未來統統都會令父母感到沉重壓力。作為父母未必有太多途徑可以宣泄。當我們充滿壓力的時候，你估計孩子們多多少少會感受得到嗎？

我的辦公室裏，充滿一張又一張的鼓勵紙條，都是由孩子寫的。每隔數天就會在不同地方找到這些愛心字條。我曾經收過一樽充滿鼓勵字句的膠樽，孩子告訴我每天打開一張，彷彿就與他們同在 。

在哭泣時給你溫暖擁抱

男兒有淚不輕彈，可是我是個感情豐富的人，遇到疲累不堪的時候，有時都會偷偷落淚。這時孩子就在我身旁緊緊地抱着我，輕輕問道：「沒事嗎？」

就這短短一句，已經令我感覺到孩子濃烈的愛 。我並沒有要求他們對我如此貼心，他們就是自覺地要把當時的感受原原本本地告訴我。

充滿睿智的說話

在我房裏的小茶几上，擺放着一個木製的小屋，裏面有盞燈，外面貼滿字句。其中一句寫着：「無論外面有幾困難都好，家裏還有ABC和媽咪 。」還有一句：「人生就好像這間屋子的屋簷一樣，有高高低低，加油努力。」我們從來沒有教導孩子要如何創作一些令人暖心的說話，他們這些舉動究竟從何而來？

愛你，所以想成為你

他們如何向我們表達愛，最簡單就是以我們作為鏡子，模仿我們所做的舉動。我們為他們付出無條件的愛，無比的接納，他們就給我一樣的。這樣以身作則，就令孩子學習到如何向身邊的人表達愛。

6A並不是要我們把孩子教導得聽教聽話，而是以身教把愛傳遞給他們，令他們從自己身上學習如何愛別人。

懂得愛其他人，以後就懂得如何傳承愛。就讓我們學習如何利用6A把愛流傳下去。

文：Vinic爸爸

（3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第550期]

相關字詞﹕親子筆陣 Vinic爸爸 6A爸媽

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