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Happy PaMa 教得樂 第550期

Happy Pa Ma

童途有「理」：如何建立接球基本功？

【明報專訊】不少家長都會問，我的孩子在接皮球時，總是顯得有點「論盡」，可以如何改善呢？其實幼兒只要做到「眼到、腳到、手到、時間剛剛好」，就可以輕鬆接皮球了。

在接球時，如何才是「眼到、腳到、手到、時間剛剛好」？簡單來說，「眼到」是指幼兒在開始時能注視在遠方的皮球，而當皮球向自己移近時，能繼續以雙眼去追蹤皮球移動的軌迹。「腳到」是指下肢的配合動作，例如準備踏步向不同方向去接球。而「手到」的意思，是幼兒要預料皮球將要到達雙手能觸及的範圍和時間，然後準備上肢動作如向前伸手、舉手過肩等。「時間剛剛好」就是說做好上述準備功夫後，皮球一來到，幼兒便可用雙手將皮球接住。

練習「眼到、腳到、手到」

那麼如何能按「眼到、腳到、手到、時間剛剛好」去練習接皮球？先說「眼到」：嬰兒約在4個月大開始便能追視及有意識地去伸手接觸面前的物件，所以在幼兒可以坐起時，就可以開始與幼兒玩「滾皮球」遊戲，並在過程中引導幼兒以雙眼追視皮球。若幼兒的雙眼未能全程跟着皮球移動時，我們可以讓皮球滾慢一點，同時鼓勵幼兒伸出雙手捉住皮球。然後是「腳到」：嬰兒開始學習爬行後，會逐漸通過爬行建立身體的本體覺和空間感，前者是讓大腦知道身體姿勢的感覺，而後者則讓嬰兒掌握物件的位置與距離。到幼兒漸漸長大，可以透過反覆練習不同方向的跑跳活動，讓幼兒能掌握更精準的空間感和下肢本體感，使幼兒在接皮球時，雙腿能準確地跨到最適合接球的位置。跟着是「手到」：除了本體感和空間感外，幼兒在接球時還需要具備手眼協調的能力，才可準繩地把球接住。要練習手眼協調，可以與幼兒玩「吹泡泡」的遊戲，即是成人在空中吹泡泡，然後幼兒用手將其戳破。

判斷接球表現 也需考慮年紀

當幼兒練習到「眼到、腳到、手到」後，要掌握接皮球的技巧可謂水到渠成。只是「時間剛剛好」除了形容接到球的一剎那外，還有另一重意思：就是幼兒發展接皮球的能力會跟隨發展里程碑，即是在不同年齡會有不同的發展指標，例如由最初只有伸手準備接球的意識，到後來可以用手臂環抱皮球來接住，然後是可以運用雙手手掌接球，再來是可以接到體積愈來愈小的球……所以判斷幼兒的接球表現時，也要考慮到幼兒的年紀。如家長有疑問，可向物理治療師或兒科醫生作進一步諮詢。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修本文內容）

文：石家瑤（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

（香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。）

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[Happy PaMa 教得樂 第550期]

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