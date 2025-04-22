好去處：體驗工作坊 手作窩窩頭 化「便」為紙 親親可愛大熊貓

海洋公園「親親動物月」開始啦！跟往常一樣，大小朋友可參與一系列「與動物親上加親」活動，如約會小狐獴、豚聚一刻等，今年海洋公園重點推介以大熊貓為主角的活動，當中有「大熊貓『便』利紙」及「窩窩頭工作室」兩個期間限定工作坊。「大熊貓『便』利紙」會由「威威村民」教大家利用消毒過的大熊貓糞便來製成再造紙，原來經處理過的大熊貓便便，不但沒有難聞氣味，加入纖維和紙糊後，更可用來製成再造紙。至於「窩窩頭」，它原是北方人的饅頭，不過也是竹子以外，大熊貓最喜愛的輔食，給大熊貓吃的窩窩頭成分包括黃豆粉、植物油、糖和大米粉等。

「威威村民」教路 深入了解大熊貓

在45分鐘的工作坊時間裏，小朋友可以在家長陪同下，分別參與體驗製作「便」利紙或窩窩頭，其間「威威村民」更會透過互動遊戲和講解，以及帶領參加者遊覽香港賽馬會四川奇珍館，讓大家深入了解大熊貓的飲食習慣，學習保育知識。

INFO

海洋公園「親親動物月2025」

日期︰即日至6月1日（期間限定大熊貓手作坊至7月27日）

票價︰成人$498，3至11歲小童$249；期間限定大熊貓手作坊每節$250

工作坊預約地址︰bit.ly/4jj1Jwj

[Happy PaMa 教得樂 第550期]