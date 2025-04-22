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副刊
Happy PaMa 教得樂 第550期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：開啟幸福之門的鑰匙

【明報專訊】「4．23世界閱讀日」是學界盛事，《Happy PaMa 教得樂》向來致力推動閱讀，所以每年定必會配合這個大日子，推介大量好書給小孩子。有見學界最近又再瀰漫一股「低氣壓」，加上經濟合作與發展組織（OECD）倡議，教育的最終目的是要培養孩子成為「幸福」的人，因此，趁着世界閱讀日，我們蒐羅了一系列以「幸福」為主題的中英文繪本，冀為莘莘學子帶來一絲暖意。

在此先感謝兒童書店Seeds創辦人譚再思（Joyce）、大埔浸信會公立學校圖書館主任暨「優質圖書館網絡」主席熊銘，以及ungoogoo故事館創辦人CanCanMa（Candice）的鼎力協助，他們都花了不少時間，為今期封面故事精心選書，並提供導讀。

享受生活每一刻 感恩所擁有的一切

Candice在訪問中曾跟我提及，專研「幸福科學」專家Stephanie Harrison的最新著作New Happy中，提到「最幸福的人會享受日常生活中的每一刻，並懂得感恩現在所擁有的一切」，因此Stephanie鼓勵大家學習在日常中尋找小確幸，也要與親友多保持聯繫。聽她一席話，再與3人的書單併在一起，我赫然發現，開啟幸福之門的鑰匙，其實早已在眼前！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第550期]

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