本周FOCUS．採訪手記：開啟幸福之門的鑰匙

在此先感謝兒童書店Seeds創辦人譚再思（Joyce）、大埔浸信會公立學校圖書館主任暨「優質圖書館網絡」主席熊銘，以及ungoogoo故事館創辦人CanCanMa（Candice）的鼎力協助，他們都花了不少時間，為今期封面故事精心選書，並提供導讀。

享受生活每一刻 感恩所擁有的一切

Candice在訪問中曾跟我提及，專研「幸福科學」專家Stephanie Harrison的最新著作New Happy中，提到「最幸福的人會享受日常生活中的每一刻，並懂得感恩現在所擁有的一切」，因此Stephanie鼓勵大家學習在日常中尋找小確幸，也要與親友多保持聯繫。聽她一席話，再與3人的書單併在一起，我赫然發現，開啟幸福之門的鑰匙，其實早已在眼前！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第550期]