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Happy PaMa 教得樂 第550期

Happy Pa Ma

世界閱讀日：用心體會 一齊分享 打開繪本 幸福就在眼前

【明報專訊】經濟合作與發展組織（OECD）提出，教育的最終目的，是培養孩子成為「幸福」的人。但何謂「幸福」？「幸福」何處尋？原來答案早已躍現在不同的讀物內。趁着「4．23世界閱讀日」，讓我們一起從繪本中捕捉「幸福」，並把它永留身邊，潤澤生命。

文︰沈雅詩

圖：受訪者提供

每個人都竭力追尋「幸福」，並渴望擁有它，但究竟「幸福」藏身在哪裏呢？兒童書店Seeds創辦人譚再思（Joyce）推薦大家細味《販賣幸福的鴿子先生》，尋找幸福之源。

故事中的鴿子先生，每天都駕駛小貨車，四處兜售盛載「幸福」的罐子，不論是小罐、大罐，還是家庭號，也不愁客路，「大家很踴躍去買這些罐子，但細心察看，便會發現，客人都是買來跟其他人分享的，甚或是全部送贈朋友或親人。至於買大罐或小罐，是一人送一罐，還是一罐幾個人攤分，就取決於客人的負擔能力」，Joyce說。

購買「空」罐子 分享獲「幸福」

雖然雉雞先生曾經質疑鴿子先生販賣「幸福」的行徑，但沒多久，他還是網購了兩罐。但這些讓大家付上大疊鈔票去換取的罐子，到底裝了些什麼呢？謎底由老鼠先生揭開。一天老鼠先生從地上拾到一罐「幸福」，他雀躍萬分，但打開一看，卻發現內裏空空如也，他遂決定把罐子帶回家當花盆用，也因着這盆子栽種出來的植物，一家人倍覺溫馨。

讀完這本書，叫人不禁問︰「『幸福』需要用金錢換取嗎？」修讀心理學的Joyce坦言，她不會全盤否定這個說法，「根據心理學家馬斯洛提出的『人類需求五層次』理論，我認為，人的確是需要先滿足到最底層的生理需求，包括有瓦遮頭、有溫飽，才有力量追逐更高層次的需求，並獲取幸福感」。此書也同時帶出兩個哲理︰「幸福」是源於愛，以及「幸福」是取決於個人的心態。Joyce接續介紹的3本繪本，正正是談這些構成「幸福」的重要元素。

準備禮物 向家人表達愛

《今天是什麼日子》是一本充滿愛的繪本，講述小女孩巧巧，在父母結婚10周年日子，精心設計了一個小玩意，透過一張又一張的小紙條，引導媽媽去尋找她為二人準備的禮物；而暖男爸爸亦同樣在這個特別日子，為女兒送上一份特別的禮物。Joyce稱，閱畢這個故事，便感受到什麼叫幸福——「幸福就是家人彼此之間的愛，不論是女兒及父母，大家都為對方預備了很多」。

許願：師友願望都可成真

另一本《我的完美願望》，更是愛的昇華，當中帶着無私的奉獻。有一個小女孩，有天在草叢裏拾到一個許願幣，但許願幣只能讓人實現一個願望，不能要求更多。小女孩最初由自身出發，包括希望「在馬術表演得到藍絲帶獎」、「到日本去旅行」、「有一雙專業的芭蕾舞鞋」，但想想，又覺得這些東西其實都可以靠自己實現。後來小女孩聽到教師和兩名同學分享他們的願望，最終她拿着許願幣默默許願︰「他們的願望都能成真。」

每晚都用心為家人下廚的Joyce笑指︰「當你能夠令身邊的人感到快樂，原來你都會覺得很快樂，你都會感覺到很幸福的。」她表示，孩子7、8歲前仍處於自我中心期，這個道理是比較難掌握的，但透過閱讀一些有關愛的故事書，能助小朋友增加同理心，增添幸福感。

用樂觀態度 逆境中找小確幸

正如前述，有時「幸福」未必取決於外在環境，而是個人心態。《東東村的雙胞胎》裏的孖生哥哥，遇到生活上的種種問題，總是從悲觀角度去想，以致他常常覺得自己倒霉，終日愁眉苦臉；相反，孖生弟弟卻擁有樂觀的性格，即使跟哥哥遇到相同的遭遇，卻能從中找到小確幸。「我覺得構成『幸福』的關鍵元素，是欣賞和感恩，並且懂得在逆境的時候，用一個正面的態度去解決。我常常把這個道理放在腦裏面和嘴巴之上，不時提醒自己。」Joyce承認，要改變一個人的思維模式並不容易，但鼓勵爸媽和孩子一起持續練習，她相信持之以恆，必見效果。

一碗湯 一雙眼 感受日常中不平凡

身兼大埔浸信會公立學校圖書館主任及「優質圖書館網絡」主席的熊銘說，圖書是一個很好的媒介，讓大小朋友去經歷不同的感受，「圖書有一種潛移默化的威力，讓孩子或家長可以常常記起故事主人翁的所思所感，知道人物的情緒是從哪裏來的，甚至進一步與自己的現實生活結連」。

媽媽靚湯 滋養成長

想一嘗「幸福」的滋味，熊銘推介讀一讀《媽媽的一碗湯》。故事中的女孩，在春夏秋冬、成長的每個階段，媽媽都不斷透過湯水去滋養她。冬天，媽媽給她煮紅豆湯；夏天，媽媽為她準備綠豆湯；生病了，媽媽讓她喝香菇雞湯；考試辛苦，媽媽煮魚湯替她打氣；工作壓力大，媽媽端來百合銀耳蓮子湯。而這本書有趣的地方，是媽媽每煮一款湯，旁邊都有相關食譜，讀者只要跟着做，便同樣可以品嘗到媽媽的靚湯。

熊銘指出，雖然此繪本的情節很簡單，甚至嚴格來說，當中並無一個很完整的故事，但卻細膩地帶出什麼叫幸福，「在書中，兩母女的對話不多，媽媽只是藉着不同的湯水，去表達她對女兒的愛意；而在女兒的角度，也感受到每一碗湯，都是滿載幸福，代表着媽媽的關心和支持」。這些情景，在我們的現實生活，又是否似曾相識呢？

「寶物」或許平平無奇

相比起《媽媽的一碗湯》，熊銘第二本推介的《小青蛙愛尋寶》，就更加適合幼童閱讀。一天，青蛙媽媽帶小青蛙到戶外「尋寶」，媽媽提醒小青蛙，尋寶最重要的工具，是一雙眼睛，要看到別人看不見的寶物。最初，小青蛙覺得四周事物都平平無奇，何來寶物呢？但媽媽告訴他，即使是小石頭，由於沒有兩塊是一樣的，每一塊都是獨一無二，因此，每一塊小石頭都是寶物。當小青蛙重新定義什麼是「寶物」時，他愈拾愈多，最後，更利用這些「寶物」，創作了一幅幅獨一無二的畫作。

「現在的小朋友，對於物質，有愈來愈多的期望與追求，甚至是成年人，亦或許會認為自己並不有錢，房子又不夠大，如何談得上『幸福』呢？但《小青蛙愛尋寶》正正提醒我們，其實圍繞在我們身邊，平平無奇的人與物，以至大自然裏蘊藏的一切，都已經是『寶物』，只要我們有小青蛙一樣的視覺，懂得用心欣賞，幸福就掌握在手裏。」

延°伸°閱°讀°

內容：講述一棵蘋果樹，窮盡自己所有，給她最愛的男孩提供資源，到最後，連僅餘的「樹頭」，都供年老了的男孩坐下來歇息。這本書一方面引導我們反思，有否對大自然過於苛索，是否有心存感恩？而另一方面，也啟發我們思考，蘋果樹又是否象徵不斷無條件替我們付出、為我們創建幸福的家人呢？

內容：壞種子很愛圖書館，有天他發現了一本超棒的圖書，借了回家後，卻一直不肯歸還，很想據為己有。掙扎過後，壞種子最後還是把這本書還給圖書館，當他看到另一粒種子歡天喜地借到此書時，內心亦替這個朋友仔高興。原來能夠讀到好書，是一種幸福，能夠和別人分享好書，更是雙倍的幸福。

幸福藏在生活細微之處

英文繪本，亦有不少是引領我們打開幸福之門的，Ungoogoo故事館創辦人CanCanMa（Candice），一口氣介紹了4本英文繪本。「當我們要跟小孩子分享什麼是幸福感，確實很抽象，所以我選了When spring comes，透過日常生活很細微的事物，感受何謂幸福。」小女孩在明媚的春日陽光下，和小狗開心地在草地上奔跑，又和媽媽一起播種，亦跟爸爸一起做春季大掃除。雖然期間下了一場沒預計的雨，但卻讓一家三口有機會一邊吃茶點，一邊欣賞美麗的彩虹，何其幸福。Candice補充︰「『幸福』對我來說，是一種心靈的滿足，不是要經歷過什麼重大事情，才能感受到的，而是在很細微的事件，都可以領略到。」

一起經歷挑戰 創造回憶

「幸福」，很多時都是個人的體會，但有些時候，幸福是可以由群體一起創造，並帶來很多集體回憶。Candice推介的Our Fort，正是講述3個男孩子，出發往他們位於樹林邊緣的秘密堡壘，但途中卻突然遇上風暴，在毫無裝備下，3人群策群力，找到藏身之處，直到陽光再現，他們最終都完成這趟冒險之旅，平安歸家。Candice表示︰「當生命中遇上挑戰時，或許我們會覺得自己不夠幸福，但其實如果身邊有人與你並肩同行，一起去經歷，哪怕結果未必最圓滿，過程都可以帶來幸福感」。

■延伸閱讀

內容：作者提醒我們，要對身邊的一切，包括一面鏡子、一雙腳，以至大自然的雲與風，統統說聲「多謝」。或許世界的五光十色，會擾亂我們的視線，所以此書只用上橙、藍、灰等基本色調，嘗試用另一個角度去看原始世界，帶領我們通往幸福之地。

內容：小男孩有父母在身邊，也擁有過祖父母的愛，縱然如今要經歷與祖母別離，但她留給小男孩的回憶，卻成為他的幸福力量，讓他能繼續走人生的旅程。原來愛的源頭，就是幸福之始。

[Happy PaMa 教得樂 第550期]

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