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科技支援：被騙跨境睇樓 GPS報行蹤截出境

【明報專訊】要尋回走失的腦退化症患者，科技支援十分重要。

上文提及患前額葉萎縮的黃伯，曾收詐騙電話，更被騙至坐上跨境巴士到內地睇樓。由於他身上攜帶已開啟GPS定位功能的「一線通平安手機」，雖然他不能清晰表達位置，但女兒Alice透過定位系統發現他身處港珠澳大橋，最後能於關口成功阻截黃伯出境。現時黃伯改用設計更簡單易用的「守護卡」，照顧者能透過相關應用程式，隨時查看其準確位置，並在遇上危急情况時，患者可按鐘求助。

要得悉患者蹤迹，最簡便做法是，照顧者可在雙方手機中下載具備GPS定位功能的手機應用程式。東華三院「腦友導航」便是專為患有腦退化症患者及照顧者而設的手機應用程式，即使患者關閉程式仍能即時追蹤其位置，照顧者亦可在程式中為長者設定生活圈活動範圍，當長者走出指定範圍，程式會即時通知照顧者。程式同時具備「尋人功能」，照顧者能在程式上發布走失者的資料，讓其他程式使用者看見資訊並協助尋找。

另一個可追蹤患者位置的手機應用程式「友里蹤跡」，配合腦退化者的隨身裝置「守護蹤」並開啟其藍牙定位功能，讓照顧者可尋找走失的患者。同時，照顧者亦能在程式中發布走失者資料，其他曾下載程式的人亦會收到報失通知，提醒他們開啟手機藍牙與定位功能，協助搜尋走失者的位置，如感應到「守護蹤」，便會將它的位置信號傳送至照顧者的手機，收窄搜尋範圍，增加成功搜尋機會。「守護蹤的功能與AirTag類同，每部下載了程式的手機能覆蓋約50至100米的範圍，所以只要下載的人夠多，把網絡編織得更密，便更容易尋回失蹤患者」，負責「友里蹤跡」計劃的賽馬會耆智園助理社會工作主任林詠妮說。她又表示，「守護蹤」裝置耗電量低，電量足以維持1年，照顧者可透過應用監察裝置的用電量，及早替患者換電。●

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