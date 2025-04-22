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放家人照片減不安 大門裝警報器 家居巧佈局 防腦退化者出走

【明報專訊】2021年賽馬會耆智園的調查，訪問576名腦退化人士照顧者，有約三成人表示，家中患者曾試過走失。而根據警方數字，2022至2023年全港約有4700宗人口失蹤案件，當中17%個案涉及腦退化患者。

由於腦退化症患者的腦部會出現不同階段退化，初中期仍有自理、認知能力，若完全剝奪其自由，以杜絕走失並非良策。有職業治療師及社工表示，增強患者個人裝備或在家居設備上及早預防，可以減低走失風險。

腦退化症患者的病情發展大概可分為早、中、晚期3個階段。長者安居資源中心職業治療師葉靈進指，初期患者活動能力健全，惟認知功能上的方向感、記憶力、定向感等均出現不同程度退化，加上情緒不穩，容易感到不安、煩躁，患者往往會漫無目的四處遊蕩，甚至因認不出回家路途而迷路。賽馬會耆智園助理社會工作主任林詠妮補充，由於患者語言及表達能力變差，遇上危險時亦未必能清晰表達需求，令情况更危險。

2012年，82歲黃伯出現重複購物等認知混亂行為，女兒Alice帶父親到醫院檢查，經醫生確診其前額葉萎縮。2015年，Alice趁爸爸在髮型屋「坐定定」剪髮時，短暫離開，回來時，爸爸已不知所終。她即時報警，搜尋一整天後，最後爸爸晚上獨自回家。原來他離開髮型屋後，在街上渾噩遊蕩，幸好他認出路標才成功回家。「之後他差不多每兩個月便走失一次，實在（走失）太多次，警察都認得他。初時不懂得其他方法找回他，經常驚動社工及警方，浪費社會資源，我們也很不好意思。」Alice困擾地說。

由於初中期患者像黃伯一樣，仍有一定程度活動能力，照顧者總不能把他們當作晚期患者般照顧，高度介入其生活自理。要減少初中期患者的走失風險，林詠妮建議最佳方法是教導患者使用備有GPS定位系統的通話裝置，又或在患者身上當眼處留下聯絡方式及地址，以及多替患者拍攝近照，記錄他們的八達通號碼等，即使一旦走失，這些資料對尋回患者也非常有用。她甚至建議多請大廈保安、鄰居等幫忙留意他們的日常動向。 她亦提議照顧者為患者規劃豐富日程，如為他們安排日間中心暫託服務、上門照顧服務、到社區中心等參加活動，都可免卻長者因無所事事而在街上遊蕩。

她又表示，外出時，照顧者應盡量讓患者位於其視線範圍內，二人可拖手或並肩而行。上廁所時，如許可的話，可一同往殘廁或家庭廁所；若不能的話，亦盡量在廁所外的唯一出口等待患者。另外，照顧者亦可使用防幼兒走失警報器，當二人相距某段距離時，警報器會發出聲響提示。葉靈進亦提醒，盡量避免在人多的時間上街，也不宜在街上久留，避免患者心急周圍走，容易觸發他們在街上遊蕩。

廁所房門貼文字圖案標籤

除了在個人裝備及照顧上做好準備，葉靈進和林詠妮均建議在患者家居設計上，多花心思，有助預防患者出走。建議如下：

1.容易識別的環境設計

根據患者教育程度，在廁所、房門等貼上相應文字或圖案標籤，以免患者錯認大門口是睡房，亦能減少他們入錯房間而產生的不安焦慮

2.營造熟悉、有意義的環境

多擺放患者經常使用的家具、親人相片等裝飾，讓他們對家居環境感到熟悉。不宜對居住環境作太大改變，避免他們對陌生環境產生不安，繼而出走

3.減低環境干擾

噪音、光線等刺激會令患者感到不安，更易誘發他們出走

4.大門安裝警報器

在大門安裝防出走警報器，當大門被打開便會發出聲響，提醒照顧者留意

5.安裝閉路電視、電子圍欄

若得到患者同意，家人可在家安裝閉路電視，隨時記錄患者出門時間與衣著，即使走失，這些都是求助的重要情報。一些先進閉路電視甚至設有電子圍欄功能，當偵察到患者走出家門範圍，便能透過相關應用程式通知照顧者

布掩大門、鎖匙 免誘使離家

另外林詠妮提醒，患者看到特定事物亦可能誘發其相關反應，如看見門鎖或大門時，令他們更想出門，故她建議若有家人陪伴，可用布遮掩大門或門鎖。她又指不應把患者獨留家中，以防火災或有其他意外發生。

萬一患者真的不幸走失，其身上沒有手機、GPS等定位裝置，家人或照顧者在報警前，亦可試試用以下方法尋找：

1.在失蹤地點尋找外，亦可根據患者的背景與喜好推測，在他們曾經工作、充滿回憶的地點尋找

2.通知並尋求社區人士幫忙，如大廈保安、失蹤地點附近的物業管理處、親友、鄰居等，亦可把其資訊發布至facebook等的尋人專頁，借助社交平台力量

3.九巴設有「尋‧耆‧跡」，透過全線車隊的信息系統及八達通卡號碼，協助尋回走失者。照顧者可透過九巴尋人專線電話：2745 4466，或手機應用程式「App1933」，向九巴提供走失者的資料及八達通號碼。當走失者以該八達通拍卡登車時，巴士上的駕駛提示器會發出特別聲響，提示車長照顧走失者，並即時通報巴士公司

4.港鐵設有「腦友守護」計劃，走失者使用該八達通拍卡入閘時，系統同樣會發出信號通知港鐵職員，並禁止他們出閘

若仍無法尋回患者，可報警處理。任何失蹤案件均不設報案時限，家人或照顧者可到附近警署報案。報案時，可向警方提供詳細資料，如走失者身分證號碼、近照、病歷等，以增加成功尋獲機會。●

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文：彭堦琛

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