暢遊浪漫仙境 東莞繡球花海 打卡春日限定

於2024年元旦開幕的香遇百花園，位處東莞市東城區核心，距離市區20分鐘左右車程，背靠東莞八景之首的黃旗山，花園總佔地252畝，其中約80畝為主園區，約6.5個足球場大。春天花開得正盛，而百花園就在繁花中選取了繡球花為主角。繡球花是一種常見園藝裝飾花，繡球花萼片顏色繽紛，可呈粉紫、粉紅、粉藍色，原來其中一個關鍵原因是栽種時的土壤酸鹼變化；園區內一大片繡球花海和繡球花隧道，非常吸睛，引來不少遊客。

按季節設主題花展

園區內會按照不同季節，策劃不同的花卉主題，曾舉辦過牡丹、菊花和向日葵等主題展覽。而今次在觀賞繡球花海之外，花迷還可邂逅不少其他靚花，早前鬱金香、玫瑰和月季花綻放，近日櫻花開得正盛；還有三角梅、毛地黃、金魚草、醉蝶花、薰衣草、黃花馬利筋、大葉紅草、雞冠花、長春花和大麗花等數之不盡的花卉，猶如一個東莞花卉展。

仙境湖霧靄氤氳 小木屋唯美飄雪

各種不同顏色的花卉，鱗次櫛比地在花田上排列，構成一幅幅花之油畫，五彩絢爛。遊人在花海、花徑中穿梭拍照，畫面唯美！加上園中建構的仙境湖，還會不定時噴出水霧，營造霧靄氤氳的夢幻效果，儼如走進仙境之中。

現時繡球花展期將至5月10日結束，據園方小紅書公告，園內4月25日起增設白色繡球花牆，大家可以在打卡位狂影靚相。

除了賞花，園內還設置了小木屋，更有噴雪機噴出肥皂泡，製造「下雪」效果，讓大家在春日賞花之餘也感受到一點冬日浪漫，為童話世界增添一點新意。

另外，園內亦有其他免費親子設施，例如七彩滑道、遊船、叢林滑索等，小朋友自然不會喊悶！若想玩得更盡興，園內亦有自費遊船、騎馬、兒童卡丁車、成人war game等，大人小朋友都能暢玩一番。●

香遇百花園

門票：成人50人民幣；下午4:00後入場成人30人民幣

開放時間：上午9:00至晚上6:00

地址：東莞市東城街道八一路9號

微信小程式：香遇百花園

●旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.06港元

前往香遇百花園交通：

1. 羅湖火車站乘城際列車至東莞常平站（44.5人民幣起），轉的士前往（約65人民幣）

2. 羅湖汽車站乘巴士前往南城汽車站，車程1.5小時（60人民幣），轉的士前往（約22人民幣）

文：綽希

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

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