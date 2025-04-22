明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

黃鱔羹富蛇羹風味 滬菜跨「粵」傳統 煮出新滋味

【明報專訊】吃膩了千篇一律的中菜？最近港島兩間餐廳正掀起一場「舌尖上的革命」。灣仔新開業的上海菜館「尚海薈」大膽地起用粵菜師傅掌勺，將上海本幫菜的濃油赤醬，以粵式烹調手法重新演繹；另一邊廂，中環米芝蓮2星「營致會館」，在一向講究清鮮的粵菜之中注入濃郁、辣味元素。兩間餐廳都不約而同地為客人帶來驚喜連連的味覺體驗。

灣仔瑞安中心經翻新後，陸續有不少餐廳食店進駐，當中包括剛開業的尚海薈，餐廳由行政總廚葉振文掌舵。入行近20年的他曾任職多間知名餐廳，如和昌飯店、荃灣如心酒店中菜餐廳「如」等，流着一身「粵菜血」的他，竟當起以上海菜為主打的餐廳掌舵人，令人意外。「我想用粵菜烹調技巧煮出上海菜的味道。」他表示，傳統上海菜少有變革，若以粵菜技法重新演繹上海風味或會碰撞出新火花，「上海菜濃油赤醬，比較重味重油，但粵菜講究清鮮，變化較多，如果以粵菜技巧烹調傳統上海菜，其實可以做到互補，互相提升」。

玻璃蝦球×乾燒汁 酸辣濃郁

眼前一道「玻璃蝦球伴尚海乾燒汁」正好呈現這種理念。玻璃蝦球工序繁複，需先在蝦背上片幾刀，然後反覆「啤水」冲洗至晶瑩剔透，雖成就了極致的爽脆口感，卻也讓蝦味幾乎流失殆盡。然而，葉振文卻混合辣豆瓣醬、酒釀等自家製成酸酸辣辣的上海乾燒汁，為這道經典菜淋上濃郁風味，「蝦球漂亮但無味，正好搭配乾燒汁的濃味」，既保留粵菜傳統手藝，又賦予了全新的味覺體驗。

談到最滿意的菜式，葉振文認為是「花膠黃鱔羹」，指這道湯羹相當耗費心力。在他對上海菜的認識中，黃鱔屬經典食材，但如何以粵菜手法呈現？他瞬間閃現——蛇羹。葉振文捨棄傳統蛇肉，改用肉質更滑的黃鱔，搭配花膠、木耳絲、陳皮等豐富配料，再以濃雞湯為基底，埋入薄芡推成羹。他透露，研發過程中反覆試驗湯底，最初嘗試魚湯，卻發現與陳皮香氣格格不入；最終以濃而不搶的雞湯勝出。

改良熏魚工序 保留魚肉鮮味

在保留上海菜的靈魂時，葉振文也花了不少心思改良，例如上海經典菜熏魚，餐廳的「桂花煙熏鯧魚」包裹着油亮光澤的醬汁，酸甜中帶着焦糖香氣，做法上卻暗藏巧思。他指出，傳統上海熏魚，是將魚塊炸透後長時間浸泡在醬汁中，雖做到十足入味卻掩蓋了魚味。因此他改良工序，先將鯧魚炸至金黃酥脆，待上桌前才拌上以醬油、糖、醋混合的酸甜熏魚汁。現拌現吃的風味，既讓醬汁均勻裹附魚身，又能保持魚肉的原味。此外，他還捨棄傳統多骨的鯇魚，改用肉厚少骨的鯧魚，吃上去有一種「啖啖肉」的滿足感，令人不自覺地多吃幾塊。

若嫌未夠喉，當然不能錯過葉振文的首本名菜「遠年陳皮意大利黑醋骨」，其靈感來自上海糖醋排骨，但他使用較溫和的意大利黑醋取代鎮江香醋，又以沖繩黑糖代替較甜的白砂糖，再加入25年新會陳皮。豬肋排先炸後炒，外層裹着琥珀色醬汁，入口先嘗到黑醋的醇厚酸香，餘韻泛起陳皮清香。

除此之外，餐廳供應的點心頗為出色，例如招牌小籠包的外皮薄如蟬翼，輕輕提起時透光，讓人看見裏面晃動的湯汁，豬肉餡料亦鮮美多汁；而金黃酥脆的韭菜餅一咬下去也有「爆汁」效果，韭菜香濃郁，讓人忍不住大啖地吃。●

尚海薈

地址：灣仔港灣道6至8號瑞安中心2樓201號舖

查詢：2886 2818

註︰另加一

文：陳真紀

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]

上 / 下一篇新聞