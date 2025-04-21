俠醫仁心：創新科技與人文精神

綜合眾科學家的意見，未來10年醫學科技將有翻天覆地的創新和改變。人工智能和無創診斷將令更多疾病能早診斷、早治療，人類亦會更長壽。

然而，科技進步卻會產生醫學道德和倫理問題。舉例，未來當基因檢測發現某人一生中有百分之三十患癌風險，醫生應怎樣解釋和建議這個年輕人面對漫長人生的潛在風險？當科技達到個人化疾病風險管理時，我相信社會需要培育更多擁有人文精神和善於溝通的醫生。

現代醫學向來被視為一門嚴謹的科學，但當人工智能超越人類知識水平時，新一代醫生在應用人工智能診治疾病之餘，更應擁有站在病人立場思考的同理心。人與人之間的溝通是一門藝術，怎樣才能增強醫學生這方面的能力？

做手術 畫國畫 如出一轍

同一天早上，我和媽媽出席深圳中文大學為我們舉辦的「柳韵仁心」母子畫展開幕典禮。畫展籌備多月，在精心佈置的藝術館中展示我們60多幅作品，畫作旁有延伸的介紹和敘述，站在展館中央的我深深感受到濃厚的藝術氣氛。

也許大家會好奇，身為院長公務繁忙，怎樣抽時間畫畫？事實上，當上院長後我作畫時間反而比以前多，因為我的作品已成為醫學院最受歡迎的禮物之一。這份對作畫的熱情源自我14歲時的機緣，有幸師從嶺南畫派大師趙少昂。在他教導下，我不僅學習繪畫技法，更領悟了深刻的人生哲理和中國人的傳統思想，例如「留白」這個藝術理論，給予觀賞者想像的空間，也擴闊了畫中有限的表現境界，同時亦令我聯想到孟子所說「有所為而有所不為」的中國傳統智慧，這也與外科手術的理念不謀而合。

外科手術看似與藝術毫無關聯，然而當我接受外科培訓時，卻深刻體會到手術本身有着豐富的藝術元素。無論是術前和病人解說風險，下刀時力度的輕重、切除範圍的取捨，還有對人體結構細微的把握，無不需要擁有像藝術般的判斷和思考。一名優秀的外科醫生必須懂得進退有度，收放自如，這正是「留白」在醫學實踐中的生動詮釋。

21世紀當醫生並不困難，因人工智能、醫療機械人和基因組學等科技，大大提升診斷治療的效率；但要成為才德兼備的好醫生，則更要堅守原則和具備以病人為先的人文精神！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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