患者分享：癌魔去又來 聚焦創作重拾成功感

她坦言，心情難免起起伏伏，尤其經過多次復發。「不開心的時候，我會盡量先放下我的病，因為不停想根本無助解決當下情况。我會靜靜躺平什麼都不做，又或者做些自己喜歡的事情。」她喜歡的事情正是任何類型的藝術創作，聚焦在創作中，整個人放慢，也把壓力慢慢放低。「例如製作陶瓷，搓泥可以說是一種發泄，又或者是將情緒投放在陶泥裏，之後肩膊好似放輕了。」她亦會很期待做出來的成品，「畢竟癌症治療令人很氣餒，在其他地方找回一些東西，令自己有少許成功感」。

照顧者結交同路人

患病期間，她參加多個由香港癌症基金會舉辦的藝術治療工作坊，並在基金會支持下剛舉行過Life is beautiful個人作品展，展出患癌時創作的畫作及陶瓷。「藝術治療紓緩情緒壓力，令我感到很治癒。雖然患病是一個很大的困難，但仍可以做一些令自己開心的事，我希望展覽為大家送上這份平安。」

她說，丈夫作為主要照顧者，承受的壓力比自己更大。「因為我清楚自己身體狀况，但他很多時對我的病情感到很無助。」為紓緩丈夫的壓力，她在基金會找一些丈夫感興趣的工作坊，他在堂上還結交到談得投契的同路人，雙方太太都飽受癌症煎熬，分享了生活及照顧者的壓力。

早前夫婦二人更一起參加基金會的藝術治療工作坊，太太負責把羊毛逐片撕鬆，丈夫則用力將之拍打，拼合成一條頸巾。Ivy幸福滿滿的說：「一起創作這條羊毛氈頸巾，我們都很有成功感，並珍而重之的對待它。如果將來不在世，這會是一件很有紀念意義的禮物。」

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