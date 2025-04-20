明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

無定向學堂：過渡性房屋 扶貧實驗 拓寬想像 迎新生活

【明報專訊】本屆政府採用「精準扶貧」策略，停用「相對貧窮」貧窮線；最新一份《香港貧窮情况報告》已是2020年。坊間曾批評香港扶貧「愈扶愈貧」，而目前政府做法有多精準，亦仍未知。面對整體經濟疲弱、福利資源緊絀、簡樸房措施或將實施等因素，許多劏房戶面對巨大壓力。社會服務各持份者，除了繼續緊守崗位，還可以怎樣幫助基層家庭擺脫困局？有指目前推行的「過渡性房屋」問題多，難解決基層住屋問題，賽馬會則連同十多個社福組織看見機遇，在其中發起一次扶貧實證研究。

調整「農村脫貧模式」 城市應用

「我們見到香港貧富懸殊情况有加劇的趨勢，但是其實整體擺在社會福利的公共資源又不少。究竟是為什麼？」香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧、人才及業界發展）應鳳秀（Winnie）說。美國「佔領華爾街」時高舉的口號「We are the 99%」，在當下香港可能要微調：史丹福大學的研究顯示，香港最富有的0.001%人口所賺取的收入，從1988年佔全港約17%升至2020年的55%。這篇報道的記者和讀者，大概都是「99.999%」。

據政府統計處資料，香港最新（2021年）堅尼系數為0.376，接近0.4警戒線。樂施會研究則顯示，去年第一季香港整體貧窮率達20.2%，逾139萬人處於貧窮狀態；最低及最高收入家庭月入中位數貧富差距，較疫情前2019年的34.3倍擴大至81.9倍。

港府就香港基層居住環境惡劣，自2017年與非政府機構合作，由後者營運「過渡性房屋」。這些臨時住屋項目曾被指存在不同問題，理工大學賽馬會社會創新設計院總監、前規劃署長凌嘉勤與團隊的研究便點出其土地租期短、政府資助有限、偏遠地區項目入住率偏低，和有住戶在項目完結後重返劏房等缺點。惟對於Winnie來說，過渡型房屋是一條聚合了弱勢社群的社區，更有利扶貧服務介入。

他們發現，近年在國際扶貧計劃中，流行「Graduation Approach（農村脫貧模式，亦有譯：貧困退出機制）」，最早應用在發展中國家。2019年諾貝爾經濟學獎得主、麻省理工學院經濟系教授Abhijit Banerjee、Esther Duflo及哈佛大學經濟系教授Michael Kremer，曾就這模式作接近醫療科學實驗模式的「隨機對照試驗」，認可它的成效。

這模式強調識別最弱勢社群、滿足他們基本需要、建立謀生資產、儲蓄能力、自我價值和提供技能輔導等。Banerjee等人的十年期追蹤研究顯示，這種模式的扶貧成效在服務介入後頭7年有上升趨勢，在傳統農耕收益以外的收入增加兩倍，整體收入增加三成，且效果持續至第10年。應用於農村的扶貧方法，能放在城市中嗎？賽馬會慈善信託基金去年起撥款7.2億元，發起為期五年的「賽馬會躍見新生活」計劃（下稱：新生活計劃），把模式調整為「城市精準脫貧模式」，涵蓋25個過渡性房屋項目，預計涉及1.4萬個家庭。

「家庭能力顧問」持續介入 培訓技能、建立儲蓄

「我們以前都有做一些劏房戶的扶貧計劃，但是他們散落在不同大廈、單位內，很難建立社群網絡。過渡型房屋有個契機，他們搬進來，街坊可以互相認識，我們可以針對性辦活動和介入。」Winnie說。不同於農村脫貧模式案例，給貧困人口一頭羊、牛，或一把種子，新生活計劃嘗試為街坊培訓適合香港勞動市場的工作技能，和改善家庭發展。

Winnie從前是社工出身，多年來見基層市民看低自身能力。「他們很多都在炒散，覺得自己沒有什麼能力，有時候是貧窮限制了想像，覺得自己窮，是因為能力比別人低。」新生活計劃請專業人力資源顧問，為參加者分析個人才能和規劃職涯新方向。「我們經常有個例子，很多街坊做家務助理，時薪大概130至150元。但從事新工作，如斷捨離（整理師），學習這些技能之後，時薪或會變成300元。」有本來從事文員的參加者在計劃過程中，意識到講解能力不錯，獲推介至大館任兼職講解員，未來有望從事導遊。

新生活計劃同時在過渡性房屋區內設置社區共享空間，與團體合辦活動，亦設「家庭能力顧問」職位為每個參加計劃的家庭提供兩年支援，一同制定家庭發展計劃，資助每戶最高兩萬元實踐，例如支付再培訓課程，學習駕車、美容、咖啡製作和用電腦等。亦與銀行合作提供較高利息的儲蓄計劃，輔助建立投資習慣。

在荃灣海興路過渡性房屋項目「仁濟軒」擔任家庭能力顧問的黃瑩（Sharon）解釋，她和同事會邀請新住戶加入計劃，通常反應都正面，因為父母一般都想為子女成長和生涯及早打算。仁濟軒共有約200戶，約600居民；新生活計劃在參加者中挑選80戶作為「實驗組」，全面參與計劃活動，並在一定時間後與其餘僅參與部分計劃活動的「對照組」作對比，檢討成效。計劃主要檢視每戶中主要掙取收入的成員，各方面能力有否提升，如入息水平、就業能力、家庭關係和精神健康等。

Sharon說，新生活計劃處理家庭個案的方法，與她以往在綜合家庭服務中心所用的不同。因為常駐仁濟軒，她能較長時間觀察、接觸各家庭成員，和理解他們的強弱項和關係，比起僅僅回應表徵問題（如夫妻經常吵架，便勸喻心平氣和）的做法更全面。新生活計劃與城市大學合作，為家庭能力顧問設立家庭能力框架，分為7項，包括「心」（關愛及同理心）、「富」（理財及創富能力）、「健」（身心靈健康）等；形成一個蜘蛛網圖，希望最終每家的能力都成最大的七邊形。

計劃一般會為參加者提供上述服務兩年，一來為驗證成效，二來為成本效益。Winnie說，「不再是一時做這樣，隔一段時間又做另外一樣，做很長時間，我們就嘗試用一個好有系統的介入」。但成效分析需時，Winnie說目前可透露的是有八成參加者開始有儲蓄習慣。

利用資源 組織活動紓緩壓力

當然，不論是何種扶貧模式，都需要有其他因素配合。扶貧協商小組（CGAP）及英國社會福利顧問公司Development Pathways成員曾分別撰文道，在農村脫貧模式之外，長遠扶貧仍仰賴整全的社會保障機制。

仁濟軒單位主管陳泳賢從前從事青少年服務，自去年4月調駐過渡性房屋。他在仁濟軒發起歌唱、結他、鼓和樂團訓練班，從而接觸住戶，建立關係，幫助他們紓緩壓力和建立自信。他也曾服務過劏房戶，在當區開辦歌唱班，但指在過渡性房屋做同樣的事，難度較低一點；他開玩笑說因為「住這裏沒得走嘛！」

街坊Sunny入住仁濟軒前，與三個子女在葵青區住月租7000元、僅100平方尺的劏房單位；搬到仁濟軒後租金約減半，單位面積大小增近一倍。她說除了住屋環境外，這裏鄰里關係和諧，又有職員舉辦不同遊覽香港的活動，去長洲和山頂等，為仍是新移民的她開闊視野；而孩子能有機會免費參加這裏的興趣班，是從前沒能力負擔的選項。仁濟軒首輪租住期為兩年，她會否擔心未來安家方向？Sunny說到時候再看看，目前正與Sharon商量怎樣才能建立儲蓄，以及學英文提升就業技能，希望從清潔員轉職銷售，「盡量做這段時間可以做到的事」。

的確，過渡性房屋有年期限制，項目約滿或租期結束，街坊便要搬走，只是基層住屋的臨時過渡方案。去年底記者採訪觀塘區劏房戶，多人表示不希望入住過渡性房屋後要「搬來搬去」。不過，陳Sir說起碼在居住期間，居所安全，不用怕老鼠、蟑螂和區內環境複雜。目前政府財政預算收緊，58間每年獲社會福利署撥款多於5000萬元的機構，要在2025/26起兩個年度，先後削減2%及3%撥款。陳Sir認為往後非政府的資助，如撥款新生活計劃的賽馬會慈善信託基金，未來對香港社會福利有關鍵作用。

「好現實，服務要做得好，是需要有資源。」就如歌唱班聽起來簡單，但不是每一個社工和團體都能有資源去做。賽馬會支持陳Sir組織音樂班，而街坊婦女及青少年參加踴躍，對他來說是一大鼓勵。「很多街坊剛來到（仁濟軒）的時候有很多壓力，因為照顧小朋友是她，上班掙錢是她，照顧家人也是她，沒有空間讓自己放鬆。我們組織活動，讓他釋放壓力，再慢慢建立社交、提升各方面能力。」輔以新生活計劃本身提供的活動，他對街坊將來搬離仁濟軒後的生活言樂觀。

文．梁景鴻

{ 圖 } 盧曼盈、資料圖片、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞