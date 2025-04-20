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民間故宮：1:1李小龍像 埋身「切磋」 影迷珍藏最強香港IP

【明報專訊】一個黃色身影，噘着嘴唇，眉頭緊鎖，眼神凌厲，左手伸掌，彷彿下一秒就要把敵人擊倒，卻被一隻大小相若的手盤在它後面糾纏，似在耍「黐手」——黐手乃詠春鍛煉之法。記者定睛一看，那黃色身影竟是李小龍，與他交手的人叫吳貴龍，吳不諳詠春拳法，「我只學過跆拳道」。李小龍生於1940年，屬龍，今年是他85周年誕辰；吳貴龍生於1962年，屬虎。記者正期待一場「龍爭虎鬥」，才發現「龍」一動不動，「他」不過是吳貴龍收藏的1:1半身像。吳貴龍忙活半天，組裝半身像和整理他那約1500張李小龍照片收藏，「李小龍是香港之光。」吳說這番話時眼中盡是欽佩。

使/命/感/

沒有變裝的超級英雄

「假如星光大道沒有李小龍銅像，星光大道也沒那麼精彩（好看）。」吳貴龍跑過17次渣打馬拉松，每日都會練跑，從黃埔跑到尖沙嘴鐘樓，練上一個半小時，總會經過星光大道，不難見到李小龍銅像，李小龍像是他每天奮鬥的目標。李小龍銅像立在那裏，代表李小龍精神猶在，吳貴龍如此想。

李小龍銅像高兩米，吳貴龍的家當然放不下，但放得下他從朋友處買入的二手李小龍半身像。他打開紙皮，拿掉包裹半身像的膠袋，甚是小心翼翼，「我通常會用膠袋包住它，怕有塵飄進去」。這個半身像為內地「開天工作室」所製，2021年開售時全球限量502個，據說其義眼是專門訂製，使用醫用鉑金矽膠來呈現真人皮膚的質感，「當時都賣光了」。吳貴龍指着半身像介紹，不輕易觸碰，生怕手上的汗或油脂玷污它，平時亦甚少拿它出來觀賞，「它的頭髮曬得多會甩色，你看看它的手指（有彈性）會震動」。半身像就連李小龍臉上的「破相」位也復刻出來。這半身像索價過萬元，但吳貴龍不嫌貴，「我覺得自己是李小龍迷，至少都要儲這個（半身像）」，他續說：「我有使命感去儲這些東西。」

超人會穿有S標誌的藍色緊身戰衣，蜘蛛俠則穿滑翔翼設計的紅黑戰衣，在吳貴龍眼中，李小龍是唯一一個不用穿英雄制服的超級英雄，「因為李小龍根本不用靠戰衣，他本身就代表一種精神」。此話原本出自漫威漫畫前負責人Stan Lee口中，Stan Lee說李小龍是沒有變裝的超級英雄，其靈活的身手和前所未見的格鬥方式便是李的超能力。那精神具體是什麼？吳貴龍也不好說，他認為每個人心中對李小龍的印象不盡相同。不過但凡看過李小龍的電影，不難意會吳說的是李小龍之武道精神。

吳貴龍真正從大銀幕上認識李小龍，是他讀中學時在現已結業的新蒲崗珍寶戲院看《精武門》重映。李小龍在戲中打功夫，十分流暢和有節奏感，「原來那麼好看，覺得很有味道」。吳續稱，在1971年李小龍回流香港拍動作電影前，香港功夫片中的武打戲不如李小龍的乾淨利落和瀟灑。

後無來者

李小龍逝世後，他簽約的嘉禾娛樂事業集團有限公司（今稱橙天嘉禾）欲培育成龍作其「接班人」。吳貴龍覺得李小龍無可取代，他說成龍主演的《新精武門》便沒有李小龍的神髓。成龍曾在電影節目上說過，「千萬不要學李小龍，李小龍沒有人能學到」，他認為即使有人功夫耍得比李小龍好，觀眾也不會認同，因為觀眾對李小龍的印象早已「入腦」，難以磨滅。李小龍總是一副不苟言笑的嚴肅模樣，成龍便反着來，於其表演加入諧趣功夫等喜劇元素，例如賣座電影《蛇形刁手》和《醉拳》，發展成另類功夫電影。吳貴龍說其後周星馳再將之發揚光大，糅合了現代劇情。周星馳視李小龍為偶像，從小習武，吳貴龍說其電影作品也深受李小龍影響。譬如《功夫》裏，梁小龍飾演的火雲邪神說過：「天下武功，無堅不摧，唯快不破。」以最短距離和最快速度攻擊對方要害，正是李小龍始創的「截拳道」奧義。

武/術/哲/學/

自成一家 發揚中國功夫

「Be water, my friend.」是李小龍的武術哲學，「以無法為有法，以無限為有限」則是李概括截拳道理念時說的話。截拳道沒有套路和規則，像水一樣順勢而為地搏擊，不拘泥於傳統形式，例如對手攻擊時可同時格擋反擊。這套武學混合了詠春拳、拳擊和跆拳道等，集百家之長，成一家之言。吳貴龍說李小龍具哲思，他從其話語悟出不少人生哲理，例如李小龍曾說他不怕曾練過一萬種踢法的人，但害怕一種踢法練一萬次的人，即看似簡單的事，重複做自然會精通變專家，每樣事物略懂皮毛，卻不得要領，則費時又費力，終一事無成。

因為李小龍，世界才認識「Chinese Kung Fu」，吳貴龍說外國人以前只懂得「martial art（武術）」，但自從李小龍打入國際市場，功夫一詞漸為人熟知，粵語音譯的「Kung Fu」一詞更於1976年被收錄入《牛津英語詞典》。李小龍在美國出生，香港成長，曾定居兩地，他在美國拍過電視劇，《青蜂俠》便是其一，也是吳貴龍看的第一齣李小龍主演的美劇。吳貴龍說李小龍在《青蜂俠》的角色有很多掣肘局限其演技，例如打戲不能拖太長，「沒理由他打架的時間比主角還要長」，也不容許發出「怪聲」——眾所周知李小龍每每出招都要吼叫一聲，像是「啊」和「嗷」等。

「怪叫」，加上誇張的動作和表情，吳貴龍說李小龍不宜做文戲，其優勢在武打，也因此李主演電影《唐山大兄》最初由拍文藝片居多的吳家驤執導，後來找上拍功夫片的羅維導演。他續說李小龍有很多小動作，譬如打架前會捽鼻，那其實是他本色出演，「很多細節都是李小龍做（演）自己」，原來這小習慣自李童年便有。

1950年，10歲的李小龍主演的《細路祥》上映，李小龍在此電影中早有用手指摸鼻的動作。吳貴龍向記者展示他收藏的《細路祥》電影特刊，封面上的童年李小龍頭戴禮帽，手持一柄飛刀。吳貴龍反問記者，細路祥的模樣不活像漫畫家黃玉郎創作的《小流氓》（後改稱《龍虎門》）角色「獨眼龍」嗎？「又是戴帽，又有飛刀，黃玉郎應該特意用細路祥這角色致敬（李小龍）。」吳如此猜測。吳貴龍自小愛看「公仔書（香港漫畫）」，「李小龍出現前大部分漫畫都講機械人和超人」，市場以日式科幻漫畫為主流，但李小龍主演的功夫片受大眾喜愛後，港產武打漫畫漸如雨後春筍般湧現。

香/港/IP/

飾演喬峰的最佳人選

李小龍、細路祥和飛刀，這些關鍵詞倒讓記者想起「小李飛刀」——武俠小說家古龍筆下的武器。吳貴龍喜歡看電視劇《小李飛刀》，他說古龍的武俠世界寫很多「神」，例如劍神西門吹雪和謝曉峰，反觀金庸寫的人物雖然實力不凡，但鮮會標籤成「神」。

吳貴龍認為李小龍演武俠小說改編的影視作品「最有資格」，例如《天龍八部》的丐幫幫主喬峰硬橋硬馬，「是金庸筆下所有角色中男人味最重的」，似乎頗為貼近李小龍散發的氣質。

近年本地時有發展「IP（Intellectual Property，知識產權）經濟」的討論，漫畫、小說和電影這些文化及創意作品便是「IP」，吳貴龍認為李小龍就是香港IP。香港郵政曾為李小龍推出特別郵票，還能有其他新搞作嗎？既然渣打銀行、中國銀行和匯豐銀行都以粵劇演員設計100元鈔票，吳貴龍突發奇想：為何不出李小龍的紀念鈔呢？「外國人真的很喜歡李小龍，真要介紹香港的話，派紀念鈔比派特首卡片或更有效。」吳貴龍說笑道。

背/後/心/思/

集郵儲公仔飛 整理照片故事脈絡

以前戲院會為預期賣座的電影印「公仔飛」，公仔飛除了電影場次的基本資料，還印有電影角色的樣子，吳貴龍稱會印公仔飛的大多是獲獎外國電影，例如《雪姑七友》。由於印刷量不多，又只限於放映當日發售，公仔飛具收藏價值。吳貴龍高價購入了李小龍主演的《猛龍過江》公仔飛。

吳貴龍以前在中環開印刷廠，有時會到有「古董街」之稱的上環摩羅街閒逛，漸受那收藏文化影響，開始集郵，也儲電影印刷品，對歌影視文化甚有興趣。原以為吳貴龍要分析《猛龍過江》公仔飛紙質和印刷效果等。吳卻說關於李小龍的紙品收藏，「沒有最好看，只有最矜貴，這不能就印刷技巧論斷，要視乎它的罕有程度」。

物以罕為貴向來是硬道理，攝影師陳旭為李小龍拍的菲林底片便是如此。逾千張相，吳貴龍粗略估算他花了7位數買入，「美好的東西自然貴」。吳貴龍從「收買佬」處買得陳旭的菲林底片，「他有什麼，我便買什麼，我不能選擇，所以相片起初沒有連貫性可言」。

吳貴龍找出幾張陳旭拍的《精武門》劇照，一張是陳真（李小龍飾）怒踢黃浦公園的「狗與華人不得入內」木牌；還有一張是李小龍子女在九龍仔公園指着「請勿攜犬入內」的相片。吳貴龍以這幾張相拼湊出一條故事線，猜想李小龍子女在九龍仔公園的「打卡照」，或許是陳旭故意為之，想要模仿《精武門》情節。

要收藏如此多的菲林底片，並整理成有故事脈絡的相片系列實屬不易，「我覺得冥冥之中好像有李小龍幫我，因為我將他的東西宣揚出去」，吳貴龍說。吳認為他名字有「龍」，更不應「陀衰個龍字（令其蒙羞）」。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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