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讀食時光：從彩蛋到魔鬼蛋 略談「彩蛋」式觀賞文化

【明報專訊】復活節是個充滿「蛋」的節日；這些蛋卻不屬於傳統復活節。眾所周知，復活節源自《聖經》，為要紀念耶穌從受難至復活的神蹟；只是，《聖經》中的復活神蹟，其實無蛋可吃（吃魚倒是有的）。「彩蛋」是復活節地域化、世俗化後，出現的慶節物品；可以是染色雞蛋，也可以是朱古力蛋、雞蛋殼裝飾品。我們現在說「彩蛋」（easter eggs），通常不是要談論復活節的應節裝飾品和小食，而是要談論電影、劇集中的隱藏信息。趁着復活節，來聊聊「蛋」的話題？

尋彩蛋，吃魔鬼蛋

記得小學的美勞課老師，常常在復活節前夕要求我們提交在蛋殼上塗鴉的裝飾品。我們要自行準備已經弄掉生雞蛋的完整蛋殼帶回學校，在美勞課上把蛋殼裝飾成彩蛋。染色雞蛋、雞蛋殼裝飾品和朱古力蛋，都可以用來舉行復活節遊戲「尋彩蛋」（egg hunt）：把染色雞蛋、朱古力蛋或雞蛋殼裝飾品，藏在不同角落，讓小朋友去找出來。

除了「尋彩蛋」，我們還會在復活節做魔鬼蛋（deviled eggs）。魔鬼蛋是宴會小食，跟染色雞蛋、朱古力蛋一樣，都是復活節世俗化後的應節食物；但魔鬼蛋不像「彩蛋」般原隻上桌，而會把雞蛋對半縱切，把蛋黃取出調味，再鑲回蛋白之中的。它是「魔鬼」，為何會與復活神蹟一起登場？因為魔鬼蛋本來並非為復活節而設，只是因為大眾把「復活節」聯想至「蛋」的身上了，所以漸漸把魔鬼蛋納入復活節的餐單裏去。「魔鬼」兩字，有人說是代表餡料豐富，有人說是辣的意思；總之，與《聖經》、善惡無關。

眾裏尋「蛋」的解讀方式

我們現在會用「彩蛋」，來稱呼電腦程式的隱藏變化、電子遊戲的神秘獎勵，以及電影、劇集故事的附加情節和不顯眼細節。這些新的說法，都借用了「尋彩蛋」的「匿藏」、「秘密」元素。

「彩蛋」本是敘事（narration）、意象（image）與互文（intertext）等傳統說故事（storytelling）的手法。漫畫的話，附加情節通常不叫「彩蛋」，叫「加頁」。電影和劇集的話，結局播出後才出現的信息，可以稱為「隱藏結局」。場景中的不顯眼細節呢，簡單說成「暗示」、「線索」就好了。換句話說，「彩蛋」是一些我們本應熟悉，在文學、寫作課堂學得滾瓜爛熟的表達手法。

有些彩蛋不影響主要情節，只為增加趣味；有些則會左右我們對故事，甚至是結局的理解。我們以最近非常受歡迎的劇集《混沌少年時》（Adolescence）為例：劇集播出後，很多觀眾熱情討論，那把用來殺人的刀子如何化成剪影，悄悄地隱藏在房間之中，成為場景中的彩蛋。

看過《混沌少年時》的人都知道，那剪影十分顯眼，大剌剌擺在鏡頭中央，根本沒有「隱藏」的意思——所謂「隱藏」，其實是在說，故事人物的敘事、動作中，完全沒有提到那剪影；那剪影看起來不大重要。換句話說，觀眾認為剪影是「隱藏」的，因為觀眾自行在鏡頭前，找到令剪影變得「重要」的解讀方法。參加「尋彩蛋」的人，覺得彩蛋是隱藏的；但負責藏起彩蛋的人，卻對彩蛋的位置一清二楚。觀眾認為剪影是個彩蛋（隱藏信息），必須基於他們強烈感受到自己參與解讀的過程。延伸這種感受的話，觀眾可以選擇任何故事中的任何細節來解讀，即隨意拾起不是彩蛋的小事物，把它們看成彩蛋。我們可以說，這是一種「彩蛋」式觀賞。

「彩蛋」式觀賞與「參與文化」

研究者會從「參與文化」（participatory culture）的角度，來評估「彩蛋」式觀賞，如何改變現今觀眾對敘事、意象與互文等表達手法的運用和理解。美國有一位研究生Amy Whiteside，發表了一篇有趣的研究。她首先指出，流行文化中的「尋彩蛋」活動，不是近年橫空出世的新潮概念，而可追溯至1980年代；接着，她分析流行音樂表演者泰勒絲（Taylor Swift）為歌迷提供的尋彩蛋互動行為，如何連結歌迷之間的社群歸屬感，培養歌迷參與趣味智力考驗的滿足感。Whiteside認為，這些尋彩蛋活動往往注重論證過程（證明自己有找出彩蛋的智力）多於確定真相（彩蛋的意義），最終會達至不大嚴肅的結論。

尋彩蛋，錯重點

回到《混沌少年時》的例子，如以傳統的意象表達來分析那剪影的話，我們會說，少年的殺機早已在他的私人空間成形，繼而思考網絡文化對於少年身分建構的影響力。大眾以「彩蛋」來對待剪影的時候，他們的想法卻大多流於「我留意到第一集已暗示他殺了人」、「留意到剪影的觀眾較聰明」等指向個人智力的結論。也就是說，「彩蛋」式觀賞，往往會把「彩蛋」的意義，從故事主題變成觀眾的自我認同，就是所謂的「錯重點」。

彩蛋並不代表聰明，正如魔鬼蛋也不代表邪惡。和大家一起做的話，我會選魔鬼蛋，可以省下模具，而且比朱古力彩蛋健康。拿出雞蛋、配料和香料，做好一堆魔鬼蛋，然後坐下來聽Taylor Swift唱歌。

餘話：戲院的彩蛋陰影

現在進戲院，很容易遇上由彩蛋引起的誤會——我會叫這誤會做「彩蛋陰影」。在專門播放藝術電影的戲院看電影，觀眾一般會看過完整的片尾製作名單，才開始離場。在其他普通戲院看的時候則不然，製作名單一出，大部分人就會站起來離開，留下來看名單的，通常只有數人。有些戲院甚至乾脆開燈，方便要走的大部分人。我一般會看完名單才走，本來也沒覺得有何不便；一於你有你走，我有我看就行。

自從「彩蛋」當道，某些普通戲院的職員，卻把看名單的人誤當成等彩蛋的人。不知道大家有沒有類似的遭遇：職員站在門口瞪着還未離場的人，顯得十分不耐煩。我曾遇過一名職員，不耐煩得對着看名單的人大喊：「這齣戲沒有彩蛋！」某觀眾立即大聲反駁：「我唔係等彩蛋！我要聽歌睇字！」此事令我留下陰影：以後每次去那家戲院，我都暗自猜測，那位「錯重點」職員當日有沒有值班。想不到現在只是去看電影，也跟「尋彩蛋」一樣，必須帶點運氣啊。

魔鬼蛋。食譜

【材料】

‧雞蛋……4隻

‧煙三文魚……1片

‧沙樂美腸……2片

‧沙律菜……適量

‧煙熏紅椒粉、番荽、蝦夷葱、蛋黃醬……適量

‧黑胡椒粉、鹽……適量

【做法】

1.雞蛋置於水中，大火煮沸，轉細火煮至全熟，約12分鐘

2.取出熟雞蛋，浸泡冰水至蛋殼變冷

3.雞蛋剝殼，放涼備用

4.煙三文魚切條；沙樂美腸切小塊

5.雞蛋對半縱切，取出蛋黃

6.蛋黃壓碎，以黑胡椒粉、鹽、蛋黃醬調味，分成4份

7.其中3份蛋黃分別再以煙燻紅椒粉、番荽、蝦夷葱調味

8.用蛋黃填滿蛋白中央，再以煙三文魚、沙樂美腸、沙律菜裝飾即成

作者簡介： 香港恒生大學中文系助理教授。終日流連中外飲食書寫，追憶文字食光。著有《食字餐桌》、《小食部》等。臉書專頁：食字餐桌。

文、圖˙ 鄒芷茵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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