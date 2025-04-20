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2025年4月20日星期日
星期日生活
星期日生活
什麼人訪問什麼人：恕與怒——《不赦之罪》林善、譚善揚
編者話：人潮裏外
廣交會有感
無名周記：言論自由，誰的自由？
讀書：通過自主閱讀 保留作為人的樂趣：訪歷史學者、圖書館長葛劍雄
誰人日記：提示之都
阿貓阿狗：#272 無憾
風山誌：風雲
周日話題：《苦盡柑來遇見你》 是「情感烏托邦」還是現實主義的敘事？
老少女之麻糬周記！
圖文城市：在土地記憶裏，看見根與靈魂
Short D：（四十六）不能展示畢加索
五音筆傳：Lexi Jones 毋須因父之名
#076 金魚囝
放心寫作：#129 從傷痛中尋找力量
讀者來信：〈畢加索的對話力〉
movie chic, movie style：《花樣年華》導演特別版：九分鐘的密碼
甜蜜的復仇：攝影機在對的時間
家明雜感：《七俠四義》 義本無言七十年
影片簡評
單元連載：香港書141
星期日文學‧《大亨小傳》百年：爵士時代的幻夢與裂痕
光研究達人 潘振聲 AI分析光污染 診斷「東方之珠」過度照明
讀食時光：從彩蛋到魔鬼蛋 略談「彩蛋」式觀賞文化
民間故宮：1:1李小龍像 埋身「切磋」 影迷珍藏最強香港IP
無定向學堂：過渡性房屋 扶貧實驗 拓寬想像 迎新生活
劏房雖小：今天煮什麼菜？ 食好一點的想像
未來城市：抓緊網紅流量 KOL宣傳 拯救旅遊業
阿貓阿狗：#272 無憾
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【明報專訊】作者•李香蘭
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什麼人訪問什麼人：恕與怒——《不赦之罪》林善、譚善揚
編者話：人潮裏外
廣交會有感
無名周記：言論自由，誰的自由？
讀書：通過自主閱讀 保留作為人的樂趣：訪歷史學者、圖書館長葛劍雄
誰人日記：提示之都
阿貓阿狗：#272 無憾
風山誌：風雲
周日話題：《苦盡柑來遇見你》 是「情感烏托邦」還是現實主義的敘事？
老少女之麻糬周記！
圖文城市：在土地記憶裏，看見根與靈魂
Short D：（四十六）不能展示畢加索
五音筆傳：Lexi Jones 毋須因父之名
#076 金魚囝
放心寫作：#129 從傷痛中尋找力量
讀者來信：〈畢加索的對話力〉
movie chic, movie style：《花樣年華》導演特別版：九分鐘的密碼
甜蜜的復仇：攝影機在對的時間
家明雜感：《七俠四義》 義本無言七十年
影片簡評
單元連載：香港書141
星期日文學‧《大亨小傳》百年：爵士時代的幻夢與裂痕
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民間故宮：1:1李小龍像 埋身「切磋」 影迷珍藏最強香港IP
無定向學堂：過渡性房屋 扶貧實驗 拓寬想像 迎新生活
劏房雖小：今天煮什麼菜？ 食好一點的想像
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劏房雖小：今天煮什麼菜？ 食好一點的想像
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