或者是要失去才懂得珍惜，新冠疫情一來，不能正常出入境，無法舉行大規模活動，自然也沒了「盛事」，進出口亦大受影響。那時才知道，真的不能單靠網上。人和人，有時要線下見過面、握過手，才能判斷信不信得過，而信任，是貿易——尤其是跨國貿易的基礎。

而自從疫後重開，廣交會似乎也愈顯得寶貴：國門初啟，航班都未完全恢復，還有人願意來；俄烏戰爭，西方對俄禁運，廣交會像是突然憑空冒出許多俄商，也多了很多貿易服務小公司，聲稱可以提供盧布匯兌、物流運輸。今年的廣交會，俄羅斯人仍是很多很多，因為總是自成一格，所以很容易認出：雖然是金髮碧眼的西方樣貌，但身形壯碩、衣著不修邊幅，男士基本是統一「陸軍裝」，沒多少髮型可言，他們英文很差，但可以與前獨聯體國家的其他人講俄語。筆者今年還在一個波蘭進口商的展位上，見到波蘭人請俄羅斯人食朱古力——當時還想，沒有搞錯吧？俄烏戰爭中，波蘭不是反俄前線嗎？——但那俄羅斯人接過朱古力一口咬下，還說了句「спасибо」（謝謝）。

最新共同敵人

或者廣交會就是這麼個化干戈為玉帛的地方，沒人嫌錢腥，俄羅斯和波蘭，印度和巴基斯坦，大陸和台灣，這些在互聯網上顯得水火不容的政治實體，到線下變成一個個真人，還可以一起煲煙隊啤打邊爐。沒有人知道他們是「在商言商」，有沒有「出賣國家利益」「將背歷史罵名」。

不消說，今年廣交會，大家更多了個共同敵人：特朗普。講真，以筆者多年觀察，這是從未見過的團結景象：本來最受貿易戰打擊的外貿企業，要麼表示「沒影響」，自多年前已經部署了供應鏈轉移；要麼表示「沒關係」，做好了要苦捱3至6個月的準備，觀望政策變化。

其實，只要外貿企業講得出「有困難我們自己想辦法解決」，而不是怪中國政府「為什麽沒有跪」，那麼中國便已經贏了。

對上一次全國範圍的危機便是新冠疫情，那時雖然也有共同敵人（新冠病毒），但大家在疫情發展的不同時期，或多或少對政府都有所不滿。而這一次，問題全都源起於一人——特朗普，不僅是中國，在其上台後受過氣的所有國家，包括加拿大、墨西哥、歐盟各國，都或明或暗地團結在「反特朗普」這面旗幟之下。

之所謂能團結，還是因為特朗普將關稅戰的戰線拉得太長，一下子得罪所有人。試想一下，如果特朗普一開始只對中國開徵關稅，其他國家未必有意見，說不定還會落井下石；但他先對加、墨兩大盟友開刀，然後各國「躺槍」，不但所謂「對等關稅」計算方式匪夷所思，連明明是美國貿易順差的伙伴（如澳洲）也被徵收。此舉不單將國家信譽「一鋪清袋」，將昔日舊友推向對立面。

這次，失去未必學得會珍惜，而是會帶起反思；失去了信任，不僅貿易無法開展，關係要再修復也很難了。

其他國家在政治和軍事上沒法與美國抗衡，但商人是很靈活的，可以私下尋找其他機會：巴西大豆供應商趁機對華增加出口，還藉中國對巴西免簽的東風，多做些其他生意；墨西哥希望招攬更多中國企業到當地投資以避關稅，但又要防止特朗普突然倒打一耙；法國和西班牙的紅酒出口商早在摩拳擦掌，等着擠掉加州紅酒的市場份額。

在廣交會上設有進口展展區，參加的企業分別來自越南、印尼、馬來西亞、土耳其、韓國等，但他們不僅是要對中國出口，同時也能接觸世界各國採購商，換言之，他們只是借用了廣交會、借用中國作為結識貿易伙伴的地方，事實上有機會達成與中國全無關係的交易。他們便會對客人明言，同類貨品從中國出口，價格、運費加上關稅是如何如何，但若選我們作為供應商，成本便是如何如何……

大家都努力自謀出路，而無論如何，供應鏈都不會大規模回到美國去，貿易順差不在這個國家就在那個國家，苦的只是美國消費者和企業。如果中美之間遲遲不能達成協議，那麼過往銷售中國商品的店家很快便會面臨無貨可賣的境地，即使有也貴到離譜，美國消費者也很快會發現這個問題，而這一切又會全部賴到特朗普頭上。

已作更壞打算

時間拖得愈長，在美國的商品庫存量便愈低，「與中國達成協議」的壓力便愈大。特朗普早兩天又誇下海口，稱一個月內可與中國達成協議。此言一出，不消說又和「24小時內解決俄烏戰爭」一樣，大家聽聽就算，不用當真。就算中美團隊在這個月內真的有在接觸談判，中方也誓會將協議日期推到一個月後。

實際上，這個協議很可能幾個月都談不攏，如果中國企業都預計要捱3至6個月，那麼中國政府可能還作了更壞的打算。坦白說，對於特朗普的關稅戰，中國可能是世界上最早開始、最認真準備的國家，若說在特朗普上一任期，中國還有點措手不及，但對這輪貿戰的綢繆可能在特朗普上任之前就已經開始。

「中國改變芯片原產地認證的那條規則，真的非常精準。」廣交會一名出口商對筆者說。

「這對你們有什麽影響嗎？」

「有影響，那我們就買不到美國的芯片了。」

「那怎麼辦呢？」

「其實我們早就開始研究這個問題了，所以也開始嘗試用國產替代。」

「效果怎麼樣？」

「開始還擔心不行，結果一看，發現還可以啊。」

文．余衡方

編輯．王翠麗

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