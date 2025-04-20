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編者話：人潮裏外

【明報專訊】2025年復活節假期，逾百萬港人北上，新聞報道形容離港人潮為「大軍」，前日有作者聊到友人也在當日的60萬大軍裏（當天晚上已更新為80萬），一時還反應不過來，什麼大軍？食店廚師補充說，多拿4日，連放10日。難為食肆零售周圍都冷清。兼逢美國拉開關稅戰的戰幔，中美角力，工商界中小企接下來會否雪上加霜？余衡方從十年如一日的廣交會見出一番民間景象，關於營商與貿易。

特朗普不單與多國為敵，在本國又一邊以言論自由之名為號召，一邊卻取消聲援巴勒斯坦的大學生的簽證，以言論自由立國的美國在實踐這個核心價值上，又是什麼一回事？再數到談論《不赦之罪》這部電影，應是今期最應節的話題。電影稍後上映，但近日率先在國際電影節亮相得到不錯的評價，紅眼訪問了兩位導演。

至於入境人次對比出境的落差，近日有美國網紅旋風訪港在網上網下都引起哄動，才引人留意旅發局也有委約KOL宣傳香港催谷旅遊，成效與策略如何？最後，留港靜養的，提提你，我們有共讀計劃之約（bit.ly/42DVFry）；而延續4月讀書的話題，今期且有圖書館館長葛劍雄教授的訪問，由自主閱讀講到作為「人」的樂趣，切勿錯過。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文．黎佩芬

編輯．王翠麗

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