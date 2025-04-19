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趁「熱」食

飲食

牛脷芯軟腍 和牛扒香滑 百搭蛋包飯 「肉」望大滿足

【明報專訊】香港有「豉油西餐」，日本則有「洋食」，那是一種融合日式材料及調味的西餐。其中蛋包飯可說是洋食表表者，鬆軟的雞蛋與炒飯深得日本人喜愛，甚至在香港亦是最受歡迎的日本洋食之一！今天蛋包飯不但已走入港式茶餐廳與小店，甚至出現蛋包飯專門店。今個復活節假期，想吃一份柔軟蛋包飯「應節」嗎？

蛋包飯的英文為omurice，其中omu源自omelette奄列蛋，意即將奄列蛋包着飯。說到起源，相傳東京洋食老店「煉瓦亭」有一道屬於員工福食的「飯奄列」；而大阪「北極星」西餐廳也在1925年推出用炒蛋包裹着洋葱茄汁炒飯的料理，成為日式蛋包飯原型。

從秋葉原女僕café 到港式茶記

蛋包飯最初在高級洋食店供應，二戰後普及化，價格變得親民。發展至今，日本主流的蛋包飯底有番茄汁炒飯或牛油炒飯，熱門配料有雞肉、牛肉或火腿。蛋包飯亦分成兩派，一派是將奄列蛋包裹飯，另一派則將奄列蛋或半熟炒蛋放在飯上。

千禧年代，蛋包飯成為秋葉原女僕café的招牌菜，著名餐廳包括在日劇《電車男》屢次亮相的女僕café ぴなふぉあ（pinafore）。另一邊廂，京都「ザ‧洋食屋 キチ‧キチ」創辦人幸村元吉，將流心奄列蛋放在飯上，然後一臉歡欣地在客人面前把蛋切開，半熟蛋液徐徐流下，隨即淋上醬汁，吸引許多客人打卡，紅遍網路！

隨着1980年代日本文化輸出海外，日本洋食亦傳至香港，昔日多在日式百貨店內的西餐廳供應，2008年於海港城開業的niji bistro更以蛋包飯打響名堂。後來還有一群日本過江龍餐廳，包括Grill滿天星、Coco壱番屋、L.D.K. by Ufufu Café，甚至DONKI等供應蛋包飯。蛋包飯熱潮亦漸漸走入港式茶餐廳及外賣店，變得本地化，著名的包括元朗「風之谷蛋包飯」外賣店、鰂魚涌「蛋爺」外賣店、華記士多等，近期還新增一員——荔枝角D2 Place one的米青蛋包飯公司（下稱米青）。

和牛漢堡、黑毛豬肉餅、芝心雞肉夾擊

米青去年底開業，是餐廳「番茄師兄」創辦人Matthew Lee的最新飲食品牌，以港式風格重新演繹日式蛋包飯，強調選擇多和靈活。現時提供12款招牌蛋包飯，以及8款雙併及三併款式，客人可選招牌咖喱汁、蘑菇忌廉汁、菠菜忌廉汁或洋葱牛肉汁。「咖喱汁是我們的signature，日式咖喱混合了泰式massaman咖喱，（後者）有魚露、香茅，提升層次。」他摒棄傳統日式蛋包飯的番茄汁炒飯，改用白飯配汁醬同吃。客人另加$8，可轉為日式醬汁菜飯或椰菜花飯，後者可滿足生酮飲食或輕盈飲食的需求。若雙拼、三拼也不夠喉，亦可額外加餸，如太陽蛋、唐揚炸雞塊等。

現時餐廳最受歡迎的是厚切牛脷芯蛋包飯，牛脷芯混入鹽等燜煮1.5至2小時，肉質軟腍入味，味道香濃！對食肉獸來說，則必試「三級肉念」蛋包飯，一次過可嘗盡100%純和牛漢堡扒、西班牙黑毛豬肉餅及芝心雞肉漢堡扒，「肉」罷不能！特別一提，和牛漢堡扒及豬肉餅全屬自家製，前者選用牛冧肉等部位製成，彈牙又富油香；後者則混合小量鹹蛋黃，增添鹹香。若想多吃蔬菜，可選蒜蓉菠菜扒豆腐蛋包飯，充滿中式小炒風味；想更輕盈一點，亦可將蛋包飯轉為沙律菜。

Matthew身為牛扒愛好者，特別在晚市提供和牛扒餐，選用南非和牛，特點是比日本和牛瘦一點，沒那麼油膩，且肉味也濃郁。現可選擇封門柳、護心肉及臀肉蓋。他特別推介臀肉蓋，肉味格外香濃。牛扒煎至五成熟後切片，外脆內軟，搭配黑椒芝士薯蓉、幼薯條和沙律菜。蛋包飯愛好者還可將和牛扒改配蛋包飯，臀肉蓋蛋包飯的售價為$188，成為全店最豪華的蛋包飯。

米青蛋包飯公司

地址：荔枝角D2 Place One 3樓303舖

查詢：6925 3677

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：黃振宇

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