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港產玩具「膠 」流派對 伙拍名IP 懷舊中創新

【明報專訊】你曾否被調侃「咁大個人仲玩玩具」？如今潮玩當道，玩具早已不再是小朋友專屬。從扭蛋、盲盒到藝術玩具，玩具化身成年人的「快樂充電站」，甚至成為新一代的潮流指標。它們既是收藏品、藝術品，也是一種生活態度。今年，潮玩盛事「PMQ玩嘢祭」以「玩具便利店」為主題，集結逾30個本地與國際設計單位，打造一場大人細路都瘋狂的「膠」流派對。在這裏能見識到一群堅持做好玩具的設計師，以雙手打磨夢想，用玩具訴說故事。

中環PMQ現在化身玩具迷天堂，多個香港熱門品牌如Club Babo、LeeeeeeToy等帶來獨家產品，還能欣賞到來自澳門、首爾、深圳和新加坡的潮玩新勢力，從限定玩具、互動工作坊、分享會，展現潮玩界的創造力，讓每個大細路都找到屬於自己的心頭好。其中最令人驚喜的，莫過於發現香港原來臥虎藏龍，就像成立於2017年的壹工房（Kaiju One），專注於搪膠玩具的設計與製作，團隊由一班玩具收藏家和設計師組成，最初只在工廈開發原創玩具，如今竟能將《新世紀福音戰士》、《哥斯拉》、《鐵甲萬能俠》等知名IP重新詮釋，讓香港設計登上國際舞台。

與日韓藝術家合作 融入自家設計

負責品牌3D雕塑和美術的阿宏指，他們致力將東西文化融合，製造既可玩又有藝術價值的搪膠玩具，因此品牌的玩具多數採用球形關節，提升可動部分，或搭配豐富配件，讓玩家能夠盡情發揮創意。早期品牌推出過《西遊記》和機械人系列，其後與不同設計師攜手合作，推出一系列充滿香港情懷的玩具，如《龍虎門》和《香港人》系列，每款都洋溢着濃厚地方特色。團隊認為玩具不僅是產品，更是情感的寄託，承載無數珍貴的回憶與快樂。隨着時代潮流變遷，品牌也因應市場需求，積極尋求與知名IP如《新世紀福音戰士》等系列的合作機會，並與國際知名創意單位如日本藝術家DEHARA YUKINORI和韓國設計師白宰仲合作推出獨家產品。這不僅讓品牌維持營運，同時兼顧到自身的原創玩具製作。

談及與知名IP合作，阿宏形容每次拿取授權都像考試，他們既需要保留原作靈魂，又要融入自己的設計理念，充滿挑戰。有些品牌會對設計細節、顏色甚至包裝有嚴格的要求，「連顏色都不可以更改，不能有色差，甚至要使用照片的話，也只能用原本電影的照片」，因此每個細節都需要精心考量。有些品牌則相對自由，《鐵甲萬能俠》就是其中之一。壹工房的玩具設計師Leo分享，他可以與對方的設計師交流，融合更多創意與設計理念，例如Leo喜歡簡約、以線條為主的設計，其中一款《鐵甲萬能俠》系列玩具便與他的品牌cookie dog聯名，加入了餅乾和棉花糖的設計元素，使整體更顯方正，線條感更強。

隨着玩具文化的普及，壹工房亦希望讓更多人感受到玩具的魅力，關注香港本土的玩具設計。他們相信玩具是文化的體現，每件玩具背後都有故事，這些故事不僅屬於小朋友，也屬於每一個懷有童心的成年人。

全手工製作 隱藏小彩蛋驚喜

經營品牌要付出長年累月的努力和堅持，製作玩具也是。本地玩具品牌Don't Cry In The Morning的每件玩具皆由創辦人ASA和Poppy親手製造，由設計、塑形、做模具、倒模，以至打磨上色等工序，每個細節都傾注了他們的心血與時間。品牌誕生源於兩人在廣告公司無數個加班的夜晚。ASA回憶道，以前每天在廣告公司都工作到很晚，身心俱疲，但第二天又要打起精神面對新挑戰。正因如此，讓他們萌生出給自己和別人打氣的品牌理念：「無論前一天有多辛苦，遇到什麼困難和失落，只要一覺起來都是新的開始，重新出發。」

Don't Cry In The Morning在2013年正式成立，兩名創辦人各自有獨立的創作系列，靈感皆來自生活中所見所聞和個人喜好，例如ASA的「拉麵君」系列源自日本的拉麵販賣機，Poppy則有許多動物系列如Fuku Bear、Bunny BUTTY等。但ASA透露，原來他們最初以販售手繪插畫和噴畫為主，直至在一名製作樹脂黏土的朋友鼓勵下，才開始嘗試製作立體公仔。初期ASA和Poppy對玩具製作完全是門外漢，但他們憑着一股熱情報名參加興趣班，並上網尋找教學影片，開始自學之旅。經過大約1年摸索，他們逐漸掌握玩具製作的基本概念與技巧。作為新手，他們發現將平面創作轉化為立體公仔的過程充滿挑戰。平常繪畫時只專注於角色的正面，但創作立體公仔則必須考慮到側面和背面，為了適應此轉變，他們投入了大量時間，一邊學習一邊實踐。Poppy坦言過程中失敗了許多次，然而當他們看到第一個公仔終於成形的那一刻，所有的努力都變得值得。

在這個3D列印盛行的時代，為何仍堅持全手工製作？「我們想保留那份手作的溫度」，ASA解釋，儘管手工製作成本高昂，但他們很投入和享受過程。他續指不少美國或者日本的設計師都是以一種職人態度對待作品，每隻玩具也傾注許多心血和情感，是工廠量產無法取代的。「我們創作的玩具就像私房菜一樣，每一隻都需要自己塗裝、噴色，工序上繁複很多，但每一隻都獨一無二。」Poppy分享，他們有時候會故意作出一些小改動或者隱藏小彩蛋，的確有客人會留意到玩具的細微差別。

由於品牌的玩具是全人手製作，產量有限，因此價格相對較高。他們也開始嘗試更多元的合作方式，以便讓更多人接觸到他們的設計，例如與日本的扭蛋品牌合作，將「拉麵君」轉化為迷你扭蛋，讓消費者以更親民價格擁有這些獨特的作品。ASA提到，小眾設計師非常需要平台增加曝光機會，但疫情期間，香港的玩具展覽和市集活動幾乎停擺。即使復常後，展覽和交流的機會仍然大幅減少。「2017、2018年是玩具文化氣氛最好的時期，很多日本、台灣或美國的獨立設計師都來香港參加活動，但現在相對少了很多。」

日常生活中取材 成就「港味」作品

創作金魚貓（KingyoNeko）和菠蘿油妹妹（Cafe de Bollo）的香港設計師Helen Tam，也認同本地獨立品牌面臨許多挑戰。Helen本身是插畫師，喜歡構想一些可愛的角色來治癒大家心靈。後來她開始對玩具製作產生興趣，毅然踩入玩具界。Helen的創作充滿「港味」，例如早期的菠蘿油妹妹是以她小時候回憶中的牛頭角茶餐廳為靈感，而金魚貓的誕生則融合她的日常生活和對旺角金魚街的觀察。

Helen分享，小品牌的經營並不容易，首先資金有限使得他們在生產上受到制約，難以大規模的量產。「如果要做可動的玩具，成本就更貴，以菠蘿油妹妹為例，做1隻便需要10個模具，普通小品牌很難負擔。」如果造型複雜更會增加製作難度，令玩具未必能夠順利立體化，故Helen也會選擇全人手製作。

其次，香港缺乏渠道讓作品獲廣泛的受眾認識。雖然社交媒體提供了一定的曝光機會，但仍然需要更多實體展覽和活動，讓公眾親身接觸他們的設計，並且面對面交流。所以她積極參與外地展覽或活動，拓展更廣闊的市場，例如台灣幾乎每月都有關於玩具的活動。她指，香港其實有很多有才華的玩具設計師，只是缺乏一個舞台讓他們發光發熱，因此他們都希望香港有更多像「PMQ 玩嘢祭」的活動，讓更多人認識香港的玩具文化。

PMQ玩嘢祭2025

日期：即日至4月21日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：PMQ元創方地面廣場

網址︰bit.ly/4cxlDl9

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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