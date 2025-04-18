雍正青花天球瓶 九龍鬧海震懾拍場

於香港佳士得亮相的「靛藍若化——重要私人珍藏官窯青花器」專場珍品，來自單一藏家，是香港亞洲藝術周的亮點。3件由明代至清代的頂級珍品被珍藏多年，在同一專場公開亮相實在難得，觀眾可同場比較3個時期不同官窰的品質和風格。

「竹石芭蕉」紋飾 展結晶斑豐富層次

拍賣行指，這專場揭示了近4個世紀以來青花瓷在製作工藝、風格創新之演變歷程。其中於明永樂時期精製的青花竹石芭蕉紋梅瓶形態優美，紋飾極雅致，繪以活潑生動的翠竹、湖石和芭蕉的庭院風景。此品展示永樂早期御器廠以青花鈷料繪畫釉下彩紋飾的完美工藝，其用上蘇麻離青顏料，其中一個特徵是有黑色的結晶斑，此瓶便細緻地展示蘇麻離青結晶斑的深淺濃淡層次。

梅瓶是明初青花瓷中的名品，近似的款式獲各地名家收藏。一款類似此款式的明永樂青花瑞果紋梅瓶，曾於2016年6月1日在佳士得以5052萬港元成交，其瓶身高34.3厘米，以短頸、豐肩設計，採用通體青花紋飾，肩上繪蓮瓣一周，腹飾上下兩層折枝花果紋飾，繪有桃、石榴、海棠、櫻桃、枇杷、荔枝等植物；難得之處是配有明末製造的蓋子，當年估價3000萬至4000萬港元，成交結果令人驚喜。

「九龍鬧海」創新巧思 宏偉靈動

明代的設計風格和技術流傳至清代。清代《內務府造辦處各作成做活計清檔》（簡稱《活計檔》）又稱「旨意題頭清檔」，記錄了皇帝控管宮廷器物品質的方式和相關事宜。《活計檔》中有清帝下令將梅瓶等類器發送景德鎮仿燒的記載，見乾隆三年六月二十五日：「七品首領薩木哈、催總白世秀來說太監高玉交……宣窯青花三果紋梅瓶一件……傳旨：交與燒造磁器處唐英……俱照樣燒造送來。燒造完時再將交出原磁器繳回，仍交磁器庫。」可見工藝流傳跨越時代。其中，雍正一朝對瓷器的要求極高，除在手工方面傳承明代的工藝和智慧，還要求變化和創新。

專場展出的焦點是清雍正青花九龍鬧海圖天球瓶六字楷書橫款，正有承先啟後的欣賞價值。官窰是由官方操作的藝術基地，任務是打造出受帝王喜愛、充滿魅力的工藝品，此天球瓶把15世紀明朝青花瓷器的風格造型重現，說明雍正對追摹歷史經典器物的雅興，以及對精巧工藝和創新的不懈追求。此外，這青花九龍鬧海圖天球瓶亦見證了清初官窰名匠的創造力與卓越技藝——瓶身除了有自然意趣的風景，更有象徵帝王權力的圖案，宏偉外觀配以九龍逐火珠紋，讓觀者感受靈動氣勢；而天球瓶的巨型瓶身和修長瓶頸需完美接合，極其考驗工匠的耐心，燒製過程中任何細微的缺失都會令他們的心機報廢。

拍賣行以往曾展示另一款由貴族家族珍藏的天球瓶。2023年11月30日的拍賣會中，一款51厘米高、擁有六字楷書款的清雍正青花釉裏紅雲海騰龍紋天球瓶，估價1800萬至2500萬港元，最終以5603.5萬港元高價成交。此2023年拍賣珍品由王室舊藏流傳至藏家手上，其青花釉裏紅龍紋同樣體現雍正年間特有的創新巧思與精益求精之精神。圖案則是一條三爪蒼龍，目光如炬、兇猛威嚴，有如飛騰於風雲駭浪之間。

龍是帝王權力象徵，是中國瓷器裝飾藝術的重要設計元素。拍賣行代表指出，宋代的龍紋多為仿古三爪螭龍，軀體蜷曲像鈎一樣，具震懾力；南宋畫家陳容尤善畫龍，筆下的雲龍靈活矯健，充滿威懾力。至明代初期的天球瓶瓶身多有留白部分，傾向安排龍為畫面唯一主宰，較少被雲朵、火焰或藤紋遮掩龍身。而為顯示皇家氣韻，清代工匠對龍的描繪則愈來愈豪放繁複，龍的姿態也愈來愈多變化，有些氣宇軒昂，龍眼呈仰視或回眸；有些則目如明星，怒髮衝冠直逼觀眾。

「五蝠九桃」畫工細緻 寓意多子多福

除了龍紋，清朝的瓷器中也經常加入代表福壽的圖案。專場中的清乾隆青花五蝠九桃紋花口瓶六字篆書款造型獨特，紋飾講究細緻，青花色調濃郁鮮艷，極為搶眼。它以仿明永宣青花藝術效果之暈染技法繪製，畫工細緻。桃象徵長壽，蝙蝠諧音「福」，和江崖海水圖紋共同寓意「壽山福海」，有長壽與福澤的祝願。此品融合當時最高水平的製瓷技術與宮廷藝術審美，堪稱乾隆官窰瓷器典範。

五蝠九桃紋是滿有意思的圖案。這類紋飾在宋元時期開始出現，但並不算多見；至明清開始流行，與猴、麒麟、蝙蝠等瑞獸同場出現，進一步突出其寓意。當器物體積較大，工匠有更大發揮空間，有條件配以「攢三聚五」的畫法佈局，即安排五蝠穿梭桃之間，展示活潑靈動的效果，帶着多子多福的期許。由於天球瓶以圓腹設計，瑞果碩結的圖案顯得特別飽滿圓潤。康雍乾時代的桃紋技巧高超，當中雍正一朝常以8個桃設計，而乾隆則常以9個桃設計，故有「雍八乾九」之說法，專場中出現的正是「乾九」的款式。

「靛藍若化——重要私人珍藏官窯青花器」單一藏家專場拍賣

日期：5月2日

地點：中環美利道2號The Henderson 6樓佳士得亞太區總部

香港預展：4月25日至5月1日

網址：www.christies.com/zh

其他拍賣

亞洲藝術周：4月30日至5月2日

雅逸精品拍賣周：5月22至28日

文：呂一心

編輯：梁曉菲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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