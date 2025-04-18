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貼地定位 不需要「太乖」 去喫茶店聽黑膠爵士

【明報專訊】第一街、第二街、薄扶林道，沿着港島山腰漫遊，發現一間充滿爵士靈魂的小店——「CODA•Jazz Kissa爵士喫茶」隱藏其中。清爽的綠色店面內，交織着黑膠韻味與爵士樂手的熱情，開店不足一年，已成為香港爵士圈的一個聚腳地。

CODA的負責人李梓禾（Bowen）、黃梓燊（Andrew）與另一負責人兼資深作曲家、表演者龔志成本來互有交集，但從未作為團體合作，3人故事始於不同相遇——Bowen在中學時期參加「陀地爵士大龍鳳」活動，認識了在中大攻讀中文的Andrew，大學某個暑假Bowen毛遂自薦，將演奏片段傳給策劃大小音樂活動的龔志成，與之結緣；Andrew則在協助舉辦不同音樂節時認識龔志成。

後來Bowen成立爵士推廣團體「翻騰三周半」，也在西九文化區資助下舉辦第一屆「合唱部落」合唱團，後來獲鼓勵在沒有資助的情况下繼續舉辦，眼見不少項目因不獲資助無以為繼，便找來有從事廣告經驗的Andrew幫忙。而這次從做生意的角度經營藝術項目，讓他們發現藝術和商業可以共存，甚至容許更高自由和穩定度，帶來不少啟發。

5月接手店舖 6月開業 摸着石頭過河

開店的契機則來得突然，Bowen指CODA前身的爵士酒吧經營者問他會否想接下來經營，但當時他對接手興趣不大。適值Andrew南美遊歷歸來，想起「合唱部落」結束後曾約定一同合作，兩人便一拍即合，決定試一次，而龔志成在閒談間聽聞計劃後，也表示感興趣。黃金三角，就此形成。

2024年4月中下旬得知消息，5月決定接手，6月便要開業——一人廣告出身，一個是琴手，還有一個「主職」飲酒、副業策劃音樂活動，沒有餐飲經驗的3人一個月內要完成裝修，找到員工，入貨，處理燈光、水電煤，都是摸石過河，幸虧餐廳如期開幕。風光背後，Andrew說「真係落手，件事就無咁型」，Bowen亦言「想要自由度就真係要get your hand dirty」。

問及3人籌備時有否意見分歧，他們笑言「未有idea自然無分歧」。當時龔志成還未從西九卸任當代表演藝術主管，故主要由另外兩人打理，他們希望餐廳能同時作為藝術空間，播自己喜愛的黑膠碟，亦邀請樂手來玩音樂。起初一片混沌，如今Andrew主力飲食，Bowen負責統籌店務、活動及聯絡，而龔志成則是精神領袖。Andrew指上一手不設夜市，接手初期夜晚常常「開門等閂門」，又日日留到凌晨，兩三個月後開始有樂手主動接觸。

營運數月後，適逢龔志成12月31日卸下西九的職務，便在1月1日改名為「CODA•Jazz Kissa爵士喫茶」，寓意接手後踏入新篇章。對準日本「爵士喫茶」文化——這類讓客人邊享用咖啡，邊聽黑膠唱片的咖啡店，在Andrew看來其誕生背景和今日香港類近：無法在家裏收藏黑膠唱片，便聚集到喫茶店聽爵士樂，「現在就算有錢（在家裏）都不會有位擺」。至於「CODA」一名，雖意指音樂的「尾聲」，Andrew則指其「看似是樂章的結束，但也是新篇章的開始」，一間播爵士、做文化活動的喫茶店，或能為城市帶來不太主流的聲音。Bowen補充coda也可以寫得很長，甚至為樂曲帶來轉折（twist），加上龔志成好朋友兼偶像坂本龍一自傳亦以CODA為名，是一種緣分。

門面髹上綠色，燈光是微醺的黃光，黑膠唱片密集鋪牆，塑造有別於店外熙攘的空間。與一般咖啡店和酒吧用爵士作背景音樂不同，音樂在CODA是主角，甚至會異常大聲，曲目亦更廣泛，既有1960年代相對spiritual的A Love Supreme爵士，也有比較「爵士」的流行樂如Michael Jackson或山下達郎。Andrew也強調爵士本來就不該「咁中產」，發現不少人認為聽爵士要「大會堂著西裝唔出聲」，但其實聽回不少現場錄音，聽眾鍾意就拍手、吹口哨。

餐廳當然有「公器私用」的部分，如Andrew特意找來一直念茲在茲、日本爵士喫茶店常見的號角喇叭，與店內唱片機同為1970年代產物，用之播放《似水流年》、《當年情》黑膠碟堪稱一絕。Andrew回想幾經辛苦與Bowen從荃灣工廈抬回店時天已入黑，累透的兩人就這樣挨住牆聽完一首又一首，度過了幾個小時，當下便想到：「這個地方愈來愈似我心目中的模樣。」

辦沙龍、講古仔 盼培育觀眾欣賞音樂

「普羅」貼地的定位，連帶舉辦的文化活動也更闊——上一手會在周末邀請上一輩樂手，他們則於每星期四設JAZZ FUTURE環節邀請年輕新進樂手，星期二又會邀請不同界別朋友舉辦文化沙龍，星期三或四還有他們選擇黑膠、講古仔的Listening Session。背後其實有一種音樂教育的願景——「不是要精英制地教到好叻的表演者，更加重要是教不同觀眾怎樣去欣賞音樂，教育觀眾有時比教樂手更重要，有足夠觀眾才可以令樂手生存下去」。

客人自備黑膠碟 塑造「共享區」

牆上也放着客人帶來的黑膠：客人到外地聽演出時所購下由實驗地下爵士樂隊錄製的超冷門黑膠、德國朋友帶來的貓王Rockabilly大碟、本地樂手黑膠碟等。有客人甚至每次都帶來一整袋Ethiopian jazz黑膠播放；也有一名客人將家裏的黑膠帶到店內，定時更換，如今已放滿兩大格。客人用店內唱片機播放店藏與私伙黑膠碟，漸漸在店內塑造了一個「共享黑膠區」，也打開了欣賞的闊度與口味。Andrew表示唯一可惜的是觀眾「太乖」，在樂手演出時甚至「唔敢咳」，生怕影響樂手，他們幾乎是他所見過最專心的聽眾。而Bowen則表示在相對安靜、親密的環境，也更能讓樂手專注於互動。活動會帶來不同人，爵士的接觸面也更廣，如龔志成便曾說：「這裏最正就係聚到人，雖然不知隔籬會是什麼人，不過都可能好有趣。」

Bowen指近年日本爵士喫茶店式微，全球「爵士人口」下滑，香港卻出奇地不跌反增。或許是疫情後為生活找另類體驗，香港確實多了一批人留意爵士——有不少回流香港的樂手，政府又開始資助舉辦更多大型爵士音樂節，不少大專院校亦開設學會。翻騰三周半舉辦的「翻騰學院」中，3屆中也有5%至10%學員做樂手，其餘參加者即使有正職，也會變成一班好觀眾。Andrew補充，現在更為碎片化的音樂口味也讓人更容易接觸爵士。如爵士樂手雷柏熹為RubberBand製作專輯等，不少爵士樂手都會跨界到不同音樂領域，不過實質人數仍少，「是700萬中的微塵」。兩人亦笑說，「去耐啲啲場地都識得晒」。

不過Andrew也提到近年小型表演場地接連倒閉，「再好的表演者都是由30人場地開始」，失去跳板無疑不是好事。Bowen覺得表演場地多寡會限制出色樂手的數量，因為講求即興、控場的爵士，「似一種語言，難以第一次表演就成熟」，因此他們會主動邀請年輕樂手到店表演，但不少年輕樂手怕打擾他們做生意，兩人笑說原意便是在這裏提供玩爵士的平台，希望未來這裏能成為孕育新一代爵士樂手與愛好者的地方。

Blues、Jazz大家未必分得清，記者請 Andrew和 Bowen 簡單介紹：Blues是不少美國音樂的「母親」，相對草根、苦中作樂；Jazz加入西非節奏、歐洲和音，更着重音樂性……但不同時期的爵士又略有不同，Bowen指比起從概念着手，不妨接觸不同類型音樂如何影響自己——「音樂不是用來理解而是感受」。

未來兩人都想CODA能容納更多音樂類型，但最想「由它自然生長」，Andrew則言直到現在仍「估不到明天會發生什麼事」——恰似一場永不落幕的即興演出。

CODA•Jazz Kissa爵士喫茶

地址：西營盤第一街112號

查詢：codajazzkissa.com

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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