【奧斯陸】國際市場與本土題材的角力

《混沌少年時》是英國本土製作，能夠成為全球大熱，全靠Netflix。這與早前的《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）一樣，這類充滿英國味道的作品，以往通常都是由BBC或Channel 4出品，較少機會面向世界，但串流年代就是不一樣，現在節目一推出就引起全球討論，成為各國社交網絡熱話。

看似是英國電視界喜訊，但實際上這引起英國業內更多憂慮。首先，面對財政困難，英國電視工業愈見萎縮，取向早已變得更保守、更不願冒險。同時財力有限，愈來愈難投拍較大型的製作，像導演Peter Kosminsky透露英國本土大作《狼廳》（Wolf Hall）第2季差點因財政壓力在臨開拍前被迫停拍。雖然他們最後決定降低成本，大刀闊斧在道具、場地等方面減低開支，但最終要靠演員、編劇及監製等自願減薪才令劇集成功開拍。

同一時間，面對着像Netflix、Amazon、Apple 等國際巨頭，英國電視台根本沒有足夠能力競爭，創作人自然很容易會選擇財雄勢大的國際串流平台，像《混沌少年時》或《馴鹿寶貝》，又甚至是《黑鏡》（Black Mirror）、《不良姐妹》（Bad Sisters）等便是人才流失的好例子。正所謂打唔贏，就最好加入佢哋大軍：與國際串流平台合拍已成近年新常態，但這也一樣有同樣問題。觀眾不同，英國本土文化被邊緣化。要顧及國際觀眾，劇集題材自然需要迎合國際市場了。

去年在英國引起極大迴響的《英倫冤案：貝茨先生vs郵局》（Mr Bates vs The Post Office）是關注本土文化的電視劇的最佳例子，它在國際市場上沒叫座力，但在國內卻間接為郵政局冤案的受害者沉冤得雪，意義重大。去年另一電視劇The Way雖然沒有這麼大的影響力，但在英國文化上卻佔有特別位置。

The Way是一部借威爾斯小鎮托巴特港（Port Talbot）鋼鐵廠的歷史來串連英國過去現在與未來的作品。一切由1984至1985年礦工大罷工開始，這歷史事件標誌着私有化、戴卓爾夫人領導的信奉新自由主義經濟政府的勝利；對於英國勞動階層、工會及工黨支持者來說，這是一個永遠不能修補的瘡疤，亦成為電視劇的背景：主角父親在大罷工失敗後自殺。

整個故事就是將歷史事件與虛構故事結合，工人在鋼鐵廠因意外逝世或鋼鐵廠即將關閉等既是現實亦是劇情，劇集運用大量歷史素材影像（archive footage）把現實與虛構的界線變得更模糊。這樣破格，因為創作人的名字當中有專門製作警世紀錄片的Adam Curtis。另一創作人加導演則是一直為威爾斯用心用力的演員Michael Sheen。他最近用自己10萬英鎊積蓄來幫助多名欠債纍纍的威爾斯市民，一筆清還所有債務，十分偉大，一切在Channel 4的最新紀錄片Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway中清楚記錄。

這類充滿人情味及獨特本土文化的電視劇，自然不會輕易在Netflix上看到了。

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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