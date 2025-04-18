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開眼 大都會文藝誌

【香港】公司重要還是人重要？

【明報專訊】看完《荷里活有單大生意》之後，被一句台詞打中︰「最可怕係，荷里活廣告公司，係永遠都唔會執笠㗎。呢間公司永遠都會喺度，永遠都會有個叫志仁，叫Chris、Derek、Isabella、Mary嘅人喺度……佢哋會成為廣告界嘅精英，繼續做出一個個美麗嘅廣告，宣揚世間嘅『真善美』。只不過，佢哋唔係你哋之嘛。你明唔明呀？」

更有趣是，和朋友討論後發現大家對這句台詞的理解完全不同。從頭說起，《荷》由「劇毒」主辦，其藝術及行政總監李偉樂擔任編劇；「日出前劇場」是此作的創作伙伴，成員嚴頴欣是導演，另外歐啟發、黃瑤等團員則是演員。如此介紹，希望讓更多讀者認識在香港默默努力的年輕劇場工作者，日出前劇場在大埔藝術中心工作室做過很多小型製作，而《荷》在該中心黑盒進行。

故事關於「荷里活」這間以「真善美」為宗旨，但是快要執笠的廣告公司，突然收到一單可以讓公司起死回生的大生意，就是為公司The Tower賣廣告，不過江湖傳聞這公司壞事做盡，業務包括賣淫、製毒、地下賭場、拐帶兒童等，這單生意，做還是不做？

在喜劇基調之上，編劇李偉樂安排了一個非常有張力的戲劇場景，人物的矛盾和衝突，在今時今日的環境不難想像，有些人認為不能違背原則，為一間邪惡的公司宣傳洗白，有些人覺得拯救公司要緊，而且製作廣告時亦可以用各種橋段暗示觀眾The Tower的惡行，還把他們作惡得來的錢弄到手，用在更好的人事物身上。然而The Tower不會輕易放過「荷里活」，主管對「荷里活」眾人威迫利誘，要求用「真善美」來宣傳公司，一次次考驗眾人的底線。

劇中不乏精警金句，但筆者對文首的台詞印象尤深，在於寫出了其實「荷里活」早已倒閉，最可怕是為了勉強留住這間公司，員工一次又一次妥協，早已不再是當初相信「真善美」的自己。豈料朋友認為這句的意思，是說最可悲是公司繼續存在，但換了一批人，繼續利用「荷里活」這個名字，還有所謂「真善美」的信念，做一些邪惡的事。於是到底應該為了保全自己的善良不被污染而離開公司，還是為了保全公司的信念而留下面對那些挑戰底線的事情？

筆者沒有答案，大概編劇也沒有，故事結尾是眾員工以取巧的方式完成廣告，沒有直接說出客戶要求中那句「The Tower至真至善至美」，演後座談期間觀眾問該方式是否算是妥協，而筆者其實比較期待一個不是講和解、不是那麼理想化的結果，但依然感受到編劇想傳達的力量，正如他上月的另一個作品《移家女孩》，一樣有種溫柔在其中。也要特別讚賞演員賣力演出，非常努力演繹好每一句令觀眾發笑的台詞，觀眾看得相當過癮，而導演調度相當悅目，表演節奏明快，畫面目不暇給，是相當有口碑的作品。

文：劉螢

（香港編劇學生）

[開眼 大都會文藝誌]

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