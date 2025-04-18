成為全職藝術家之前，馮力仁曾是一名工程師，白日與鋼筋水泥對話，夜晚執刀雕刻木頭的呼吸。多年來朝九晚五的生活，令他對香港「打工仔」的生活狀態十分了解。2011年，馮氏毅然告別工程師職涯，全職投身藝術，將香港人「營營役役」的生存狀態，煉成眾多「人仔」。這些木製小人總是身負重擔，面目模糊，卻在木質肌理中透出溫度。

馮力仁深信藝術應走入日常。杏花邨港鐵站有他的作品《人來人往》（2007），人仔站立在柱上，行人穿梭於柱間，匆忙卻不失詼諧，給通勤者帶來隱密的共鳴與慰藉。

馮氏生前在香港藝術館擔任專家顧問，多次舉行展覽。記者去信香港藝術館，邀約館方曾與馮共事的專家訪問並推薦館藏馮氏作品，藝術館書面回覆，以《行李》（2005）為例，解讀馮力仁的創作深意：「5個敷彩的小木人立於木柱上，他們面目模糊，相互保持距離。他們分別代表了大城市中既平凡卻又真實的小人物——有為乘客提起沉重行李的的士司機、為孩子提着書包接送他們上學放學的母親、下班後往超市購買日用品的白領男士、為酒店住客提着購物後的大包小包的服務員，以及拖着過於沉重的紅白藍袋往返內地與香港走運貨物的人。」眾多小人，是「城市人生活中的寫照」，小人手中沉甸甸的「行李」，是屬於自己的負擔和壓力，亦象徵着現實生活中的我們背負的各種包袱。然而，身負重擔的同路人們總有目光交會的一剎，「個體距離被拉近，從而得到一點集體的溫暖和慰藉」。

在人工智能（AI）、鋼鐵與玻璃主宰的時代，馮力仁執著於木頭的「不完美」。藝術館解讀馮氏的創作哲學：「馮氏喜歡作木雕，在冰冷的高科技社會重拾人與自然的溫情對話。木材特有的氣味、質感、有機性及具生命的意義，進一步賦予作品人性的感覺，令觀眾產生溫暖的共鳴。」

馮力仁走了，但他的「人仔」仍在。寫下這段文字的記者，早晨剛從杏花邨港鐵站路過。憶起初次在車站大堂與馮氏作品《人來人往》擦肩，忍不住駐足將「人仔」的面目一一掃過。寒來暑往，習慣打工仔身分的記者腳步匆匆，日日相見的藝術也已拋在腦後。再回首，原來自己已是「人仔」。讀到這段文字的你，如若經過杏花邨站大堂，不妨駐足片刻，聽聽那些雕塑中的心跳。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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