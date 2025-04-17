JEWELLERY：Hannah Martin×Coldplay低音結他手 Guy Berryman 刀片珠寶比喻人生鋒利又脆弱

Hannah Martin和Coldplay低音結他手Guy Berryman的認識是種緣分。Hannah說起：「大約2年前，我從洛杉磯飛往倫敦的航班延誤，當時所有乘客也在焦急等待，然後我轉個頭，發現在我背後的人是Guy，但我其實更被他戴着的耳環吸引住，因為我認得那是我的設計！」Guy當時佩戴那枚鑲有藍寶石的耳環已經有15年之久，正是Hannah早年的設計，那時她尚未成名，只是在小小的工作室中製作珠寶——神奇的是15年後的某一天，一班延誤的航班，一枚藍寶石耳環將二人連結。

Hannah說：「我和Guy可說是一拍即合，我們談論不同的東西，例如對宇宙的看法等。」Guy說：「剛好我那時也計劃讓自己的時裝品牌APPLIED ART FORMS進軍珠寶市場，於是便促成了這次A Vanitas系列的聯乘設計。」

生命稍縱即逝 把握當下之美

二人在傾談中發現彼此想法很接近。Hannah說：「我們認為生命很短暫，每個人都只在地球上存活一段短時間。要記住我們都會死亡，那可以在任何時間發生，所以更要充分利用生活上的時間，盡情享受每一個時刻。」於是便引伸到A Vanitas的設計主題。

A Vanitas是17世紀荷蘭非常流行的繪畫風格，畫作中常有骷髏頭骨、蠟燭，各種象徵生活的物品如書本、樂器、食物等，帶出memento mori生命稍縱即逝的意思。Hannah解釋：「傳統珠寶設計有太多花朵、蝴蝶，我的想法是在傳承中注入挑戰，製作出既有歷史根基，又充滿反叛、新穎和當代精神的作品。不止珠寶，我和Guy對於不同物件的製作也很感興趣，當我們創作時，希望創造的物品不僅是首飾，還能引發關於把握當下之美的對話。」

他們選擇在蘇富比發布系列背後也有一段淵源，原來Hannah和其中一名香港蘇富比公關25年前在Central Saint Martins讀書時便認識。蘇富比奢侈品銷售高級副總裁Paul Redmayne亦表示，他在6年前認識Hannah的作品，非常欣賞她突破界限的創作。「她曾在Cartier的工坊學習工藝，也接受過傳統金匠訓練。在設計、主題和美學方面，不僅簡單突破規則，還勇於改寫傳統。我們很高興能將她的設計與香港的觀眾分享。」

音樂會、醫院成手鏈手鐲靈感

Hannah的設計經常從日常生活取材。「其中一條我很喜歡的手鏈是All Access Bracelet，靈感源自在出席音樂會時我們經常戴在手上的手帶，我想像大家戴着它後能夠"all access"，游走不同地方和場合。單是要將金鏈做到織物的效果，便花了近兩年的時間。我另外也很喜歡Pierced Armour Ring的設計，好像將一塊金屬隨意圍在手指，再以一個扣針連起來。」

至於跟Guy的聯乘系列，則以18K黃金材質重新演繹品牌的Razor系列珠寶，包括鑲綴藍寶石的戒指、頸鏈、耳環和手鐲——加入藍寶石元素除了是呼應Guy的耳環設計，那藍色也是蘇富比的標誌顏色。聯乘作品結合了品牌的punk風格，以及Guy的工程美學背景，剃刀刀片形狀的設計反映力量和脆弱的矛盾共存，當中亮點包括一條外形源自醫院手帶的Razor Wristband手鐲。Hannah解釋其設計靈感：「我們每個人在醫院出生時，到最後在醫院離世時都是戴着這樣一條手帶。」

本月蘇富比藝廊展售

系列的頸鏈和戒指以剃刀刀片圖案為主題，可單獨或疊戴。狗牌釘耳環的設計精巧，以藍寶石鑲邊細節為特色，可搭配A Vanitas黃金珍珠安全別針耳環。Guy說：「剃刀刀片是如此常見的東西，卻帶有濃厚的punk的味道；而刀片本身，也像生命一樣鋒利又脆弱。A Vanitas的題材好像很黑暗，但那不是沉重的。生和死本身就是創作中經常觸及的主題。」Hannah認為：「我們很多時都會接收到或需要面對各種壞消息，有時我們會選擇將它們抹去，但活在世上，就是應該同時感受世間的一切，無論是好與壞。」這正是A Vanitas系列想表達的意思。●

網址：香港蘇富比 https://www.sothebys.com/zh-hant/digital-catalogues/hannah-martin

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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