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SEASONAL PICKS：面部美容 身體按摩 頭髮護理 紓緩肌肉緊張 讓身心煥然一新

【明報專訊】復活節是個象徵重生與希望的節日，正好是讓身心恢復的好時機。在這個春意盎然的季節，透過面部美容和身體按摩讓裏外煥然一新，迎接充滿希望的新開始。

修復缺水細胞

近年韓國醫學美容尤為出色，無論是科研成果還是技術水平，都達至世界領先地位。AP Beauty推出的雙效亮澤緊致療程，採用品牌兩大王牌M.D.醫美級修護系列和PRIME RESERVE三階段基因重塑系列。前者聲稱以醫美成分高效修復並深層滋養缺水細胞，同時促進膠原蛋白重建；後者則專注重塑肌膚，聲稱提升緊致度和面部輪廓。療程結合輕柔淺層淋巴排流按摩技術，聲稱有效淨化排毒，加強皮膚對產品的吸收。●

按摩重塑線條

隨着年齡增長，面部的膠原蛋白不但會流失，面部輪廓也會逐漸鬆弛下垂。部分人為了得到立即的顯著效果，會選擇提拉瘦面醫美療程，追求極致改變；另一些人則偏好輕微改善問題，讓外表自然改變。源自墨爾本的Grown Alchemist，提供的筋膜重啟逆齡療程，透過按摩手法深入面部筋膜層，聲稱有助改善熬夜引起的面部下垂、皮膚紋理粗糙、浮腫，以及輪廓鬆弛等問題，幫助提升皮膚緊致度，重塑面部線條。●

紓緩肌肉緊張

繁忙的都市生活，令女性常常承受無形的壓力，因而容易感到疲憊。SPA by mtm labo推出的「禪之幸福體驗II之元氣篇」，融合了中日禪修與古印度阿育吠陀的精髓，透過按摩平衡體內「水」、「火」、「氣」元素，聲稱有助紓緩肌肉緊張。療程中特別設計的腹部淋巴排毒引流按摩、薑膜包裹和草本療法，聲稱有助激活代謝，釋放體內毒素與寒氣，紓緩生理期的不適。●

頭髮再生護理

很多人也希望擁有健康豐盈的頭髮，但壓力、環境污染、飲食不均和年齡增長會導致頭髮稀疏、掉髮或頭皮健康等問題。香港美髮水療中心ZEVA提供的VirtueRF頭髮再生護理，採用經美國FDA批准的非侵入式治療，結合微針與射頻技術，聲稱有助促進頭髮修復。護理從深層清潔和頭皮按摩開始，再利用微針製造受控微損傷，啟動皮膚自然癒合。射頻能量深入真皮層，聲稱有助刺激膠原蛋白和彈性蛋白生成，使毛囊回復活力。●

身體磨砂

面部去角質是常見的美容步驟，但身體磨砂亦同樣重要，有助去除皮膚表面的死皮細胞，促進皮膚更新，減少粗糙感。Caudalie的葡萄籽瘦身磨砂護理，源自Vinothérapie Spa的經典療法，以葡萄籽油、蜂蜜、黃糖和多種精油配方，為皮膚帶來柔滑觸感。過程中還會使用葡萄籽纖體精華油，配合專業人手按摩，聲稱有助促進血液循環，排除身體積聚的毒素，提升整體效果。●

紓緩勞損

要紓緩痛症，除了常見的物理治療和針灸外，還可以透過按摩調整。私人會所1880旗下的Lost/Found水療中心，主打創新療程和治療技術，除供會員使用外，亦對外開放。其推出的痛症紓緩及煥發按摩，聲稱透過按摩促進內啡肽的釋放，從而減輕疼痛和紓緩情緒，同時改善血液循環。按摩結合了不同手法和力度，聲稱有助深層放鬆肌肉，減少壓力和緊張感，有助紓緩身體不同部位的勞損。●

查詢：AP Suite 2117 1054（利園一期店） Caudalie 2319 1006（歌賦街店） Grown Alchemist 2389 8868（ifc店） Lost/Found 3610 8118（太古坊店） SPA by mtm labo 2923 7888（金朝陽中心店） Zevz Hair 2146 3118（利園二期店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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