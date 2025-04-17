SHOWCASE：Dal 1925系列迎接百周年 糅合高訂工藝 T恤熱褲也優雅

【明報專訊】Fendi的2025春夏系列，是前品牌高訂和女裝藝術總監Kim Jones的告別作。系列於2024年9月的時裝周發布，其設計卻是為了迎接2025年Fendi創立百年的大日子，因此Kim Jones以1920年代的時尚為靈感，將系列命名為Dal 1925（自1925年起），紀念Fendi誕生的一年。1920年代的衣著、設計、裝飾和思想都極受現代主義的影響，因此系列試圖將當時和現世、成衣的機械生產技術和高訂的手工藝交融，糅合兩個盛世的氛圍和技術。華麗的刺繡、提花裝飾遍佈整個系列，落在以絲綢和柯根紗等貴氣用料製成的日常服中，令T恤熱褲也變得高貴優雅，部分造型襯以Fendi與Red Wing的聯乘短靴，更顯卓爾從容又豪邁的個性。