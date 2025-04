WATCHES AND WONDERS SPECIAL：Van Cleef & Arpels 時間詩篇演繹「鐘表與奇蹟」

【明報專訊】根據Watches and Wonders官方數字,上周在日內瓦落幕的2025年度表展共吸引55,000參觀者,其中23,000為公眾人士,比去屆分別上升12%和21%。記者親身參與其中,也感受到場內氣氛比往年熱鬧,市內公眾廣場舉行音樂舞蹈等表演,鐘表店亦在展會期間延長營業時間,舉行各種體驗,讓表展變成與眾同樂的盛事。大會數年前將表展由以往的SIHH(高級鐘表展)更名為Watches and Wonders(鐘表與奇蹟),正是想將鐘表延伸至更廣闊的工藝和文化層面,而參展的法國高級珠寶世家Van Cleef & Arpels向來以Poetry of Time為創意主軸,正是結合「鐘表」與「奇蹟」的最佳例子。