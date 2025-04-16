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WATCHES AND WONDERS SPECIAL：Van Cleef & Arpels 時間詩篇演繹「鐘表與奇蹟」

【明報專訊】根據Watches and Wonders官方數字，上周在日內瓦落幕的2025年度表展共吸引55,000參觀者，其中23,000為公眾人士，比去屆分別上升12%和21%。記者親身參與其中，也感受到場內氣氛比往年熱鬧，市內公眾廣場舉行音樂舞蹈等表演，鐘表店亦在展會期間延長營業時間，舉行各種體驗，讓表展變成與眾同樂的盛事。大會數年前將表展由以往的SIHH（高級鐘表展）更名為Watches and Wonders（鐘表與奇蹟），正是想將鐘表延伸至更廣闊的工藝和文化層面，而參展的法國高級珠寶世家Van Cleef & Arpels向來以Poetry of Time為創意主軸，正是結合「鐘表」與「奇蹟」的最佳例子。

Van Cleef & Arpels的誕生源自兩個珠寶商人家庭之間的鴛盟。1895年，Estelle Arpels與Alfred Van Cleef 締結連理，1906年，以二人姓氏為名的珠寶世家在巴黎Vendôme廣場成立，自此掀開百年珠寶故事，而愛情也成為源源不絕的創意靈感。

巴黎市郊深情漫舞

Van Cleef & Arpels的年度新作向誕生地巴黎致敬，其最為人熟悉的系列是Lady Arpels Pont des Amoureux，逆跳時、分針化身成一雙戀人，在巴黎的橋上漫步，在每天中午和午夜12時相遇並深情接吻。系列在2010年面世時，曾贏得日內瓦鐘表大賞（GPHG）的獎項。今年Pont des Amoureux系列中的兩名戀人，由橋上相遇移步至街頭漫舞，成為新作Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕表的場景，並換上全新機械機芯。

街頭場景取材自巴黎市郊露天咖啡館廣場，以多種工藝重塑迷人景物和格調。在正午和午夜時分，機芯內的自動機械裝置引領戀人聚首街角傾情一吻。戀人靈活鉸接的手臂緊扣着彼此，姿態流暢自然。新表用上傳統灰階墨彩和彩色墨彩兩種截然不同的手法，重現夜幕下的光影和節日燈飾。前者由工匠於深藍背景填入白色的利摩日白釉 （blanc de Limoges），突顯對比效果；後者以深淺不一的藍色釉彩，加強構圖層次，再以溫煦的黃色釉彩點上和暖燈光。細緻的琺瑯加工需耗上40小時製作，經過數十次窰燒工序才能塑造出表盤上的動人風景。表盤底部是以18K白金鋪砌的鵝卵石大街，重現巴黎街頭景色；上方的兩點星光為雙逆跳系統，顯示小時和分鐘。

墨彩琺瑯 塑造一天不同景色

原本的Pont des Amoureux表款也迎來全新演繹。4款腕表換上珍貴的珠寶表帶，為戀人一整天的浪漫約會定格，在方寸表盤中細賞黎明、早晨、黃昏和月夜下的美景。墨彩琺瑯工藝塑造色彩豐富的背景，前景中的拱橋以精金雕琢而成。Aube和Soirée款式在表帶鑲飾柔和或鮮艷的粉紅色藍寶石，呈現漸變色彩；Matinée和Clair de Lune的表帶則鑲嵌淺藍至深藍的漸變色藍寶石，細緻絲網結構確保柔軟靈活，緊貼手腕。

無論是新款的Bal des Amoureux還是Pont des Amoureux，戀人也會在踏正12時起的3分鐘在表盤正中深情接吻，然後兩個身影逐漸後退，標誌時分進入新循環。但除了兩個特定時刻，用家也可輕按表殼8時位置的按鈕，隨時讓戀人走向對方親吻12秒再分開。

珠寶、時裝、腕表無縫結合

Van Cleef & Arpels是少數完美結合珠寶首飾與腕表的世家，1935年面世的Cadenas腕表是其中一例。掛鎖狀的手鏈式腕表線條流麗，兩邊銜接的雙圈蛇鏈可靈活滑動搭扣，巧妙貼服手腕曲線，讓表帶變成手鏈，傾斜表盤的設計讓用家能低調地讀時。今年的新款將18K黃金表鏈結合雪花式鑲嵌鑽石表殼，公主式切割藍寶石為表圈增添光彩。

從高訂時裝中汲取靈感的Ruban Mystérieux腕表，則以一顆3.72卡的橢圓形切割DIF鑽石置於中央表盤上方。腕表搭載手動上鏈機芯，手鐲式表帶採用雪花式鑲嵌排列方式，將金屬隱藏於鑽石底下。外層兩條藍寶石和祖母綠「絲帶」，則採用在1933年取得專利的mystery set隱密式鑲嵌技術。這項獨門工藝的重點在於運用金質軌道，將精心切割的寶石逐顆鑲嵌在軌道上。鑲嵌後寶石能完美覆蓋鑲座表面，為作品帶來順滑連綿的效果。●

機械裝置顯工藝 愛神邱比特鐘上起舞

除了一般腕表和珠寶，Van Cleef & Arpels更令人嘖嘖稱奇的是歷年推出的Extraordinary Objects非凡工藝臻品系列裝置，以巨型坐鐘和天象儀展示創意與詩意。

坐鐘上鏈後奏起悠揚樂聲

今年最新面世的Extraordinary Objects是Naissance de l'Amour自動機械裝置（圖G），以神話中的愛神邱比特為主角。坐鐘以18K白金、玫瑰金和黃金製作，高約30厘米，底座上每12小時轉動一圈的寶石羽毛顯示時間。當上鏈後啟動機械裝置，悠揚的鐘琴樂聲徐徐奏起，坐鐘中部的彩漆工藝羽毛會徐徐打開，邱比特從中間飛翔起舞。

複雜的機械結構由珠寶世家與François Junod位於瑞士聖科瓦的工作室攜手研發。小巧的邱比特盤桓於玫瑰金製作的希臘式廊柱上，腳下祥雲綻放18K白金、鑽石和粉紅色藍寶石的絢麗色彩。邱比特的姿態優雅，邊舞動邊輕拍飾有彩繪玻璃琺瑯的薄翅。鐘座以一塊鐵虎眼石雕琢而成，色彩斑斕的石材上呈現金色紋理，盛載羽毛的底盤則為石化棕櫚木。

七彩寶石 重現太陽系軌迹

人類對時間的理解，跟星體轉動周期關係密切。今年推出的新款Planétarium自動機械裝置亦以此為靈感，以天象儀勾勒太陽系行星運轉。裝置高50厘米、直徑66.5厘米，顯示太陽、地球和月球，以及肉眼可觀察的5大行星水星、金星、火星、木星和土星的軌迹。極致複雜的機芯驅動每顆星體按實際速度轉動：水星環繞表盤一圈88天；金星需時224天；地球365天；火星為687天；木星和土星分別為11.86年和29.5年。當啟動裝置，一顆由玫瑰金、鑽石和mystery set隱密式鑲嵌紅寶石製成的流星，會從小活門中升起，環繞裝置軌迹轉動，芭蕾舞曲隨之奏響。底座多個視窗分別顯示時/分、晝/夜、標示年月日的萬年曆，以及動力儲存功能。

裝置中的太陽由500支鑲鑽金針勾勒而成，飾以玫瑰金、錳鋁榴石和黃色藍寶石細節。綠玉髓和粉紅水晶分別化身成水星和金星。碧玉在兩種色澤的藍寶石烘托下演繹地球的陸地與海洋，圍繞地球轉動的月亮綻放清淡珍珠光澤。橙紅的月長石代表火星，象徵木星的褐玉繞上黃金和鑽石環帶，黑玉土星外圍的土星環則化身成鑲嵌藍寶石的白金光環。8顆以各種珍貴寶石精工鑲嵌而成的星體，將歎為觀止的星際奇觀帶到大家眼前。●

查詢：Van Cleef & Arpels 2522 9677

文：張曉冬

圖：Van Cleef & Arpels 提供

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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