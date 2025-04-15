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Happy PaMa 教得樂 第549期

Happy Pa Ma

善養救未來：從烏鴉看善養方向

【明報專訊】你可能聽過「烏鴉定律」，烏鴉凡事都抱怨別人，從不認為自己有問題；正如大部分父母，總帶着負面心態和語氣去教育子女，只會看到他們這裏不對，那裏做錯。「你成日都唔坐好食飯」、「點解教極你都唔識」、「點解你會唔記得我講過嘅說話」、「你做咩咁差」、「你點解唔放番好啲玩具」、「叫咗你要咁樣做啦」之類的說話，孩子根本未能了解父母的說話，甚至不完全明白當中的責罵內容或指令。實際上一時「火遮眼」只能讓父母表達情緒，但事情往往未能改變或解決。類似上述的說話已屬於言語暴力，影響親子關係，更可能傷害孩子心靈。有研究顯示經常被父母責罵的孩子，性格和心理發展都會有負面影響。

過度付出 反剪斷子女翅膀

烏鴉不討人喜歡，可能因為牠的黑色羽毛，一眼就令人很不舒服，甚至覺得不祥，敬而遠之。同樣地，父母經常只看到孩子的問題，卻絕少看到及欣賞孩子的好。大家嘗試看看烏鴉的眼睛，是特別明亮的，原來烏鴉大腦中的視葉形成了一個視覺聯繫裝置，牠有着良好的視力。其實烏鴉十分聰明，憑着多樣且富有變化的鳴叫聲，可傳達各種信息，牠還會用羽毛、小樹枝和其他碎片做工具來誘捕獵物。究竟作為父母的你，有沒有真正了解過孩子？有沒有嘗試發掘他們獨特之處呢？是否只帶着負面的心態及角度看子女呢？

再者，許多父母本着「我食鹽多過你食米」的心態，以自己走過的路限制孩子，百般呵護，過度付出，反而令子女缺乏獨立，像被剪斷翅膀的鳥兒，無法高飛。每個做父母的也是第一次擔當這角色，當然希望給子女最好的，不希望他們走冤枉路，有個精彩美好的人生，卻忘記了自己曾經也是一個小孩。回想小時候的你，父母說多了，就變成了令人煩厭的「嘮叨」，當時你就算受不了也得忍着；當成為父母後，明明知道嘮叨沒用，但往往因當時的情緒或狀况而不能自控。

慢慢深呼吸 換位思考

在善養孩子路上，總會遇到不同程度的糟糕事。父母要知道孩子的問題不是短時間或立刻可以解決，「烏鴉定律」提醒父母，要時常保持開放思維與子女相處和溝通，用心聆聽子女的想法和感受尤其重要，當遇到不堪的狀况，例如：收到孩子不理想的成績單，看到滿地玩具，聽到孩子反駁的說話等，先處理情緒，學習暫時放下，平心靜氣從問題角度出發，好好跟孩子談談改善方案；或可以慢慢深呼吸，換位思考。「如果我做了這件事，會希望父母如何對待我？」同感孩子、同感自己，本來就是輔助孩子成長的善養恩物。我們都知道小孩不會如父母所願，要知道小孩子就是小孩子，他們本該是做不到。做不好，找出問題的真正原因，孩子是天生的學習者，需要經歷及體驗，挫敗後再嘗試，不斷練習及累積經驗，他們需要成長的空間。

文：盧麗娟

作者簡介：教育大同學校同行者，一孩之母。學習善待自己，盡力努力學習做個善養孩子的母親。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第549期]

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