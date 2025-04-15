童繪遊樂場：學習繪畫無年齡限制

六年班的同學們，目前應就選擇中學作出計劃和行動，為申請心儀又適合自己的中學做好準備。提提大家，如果揀選一些較重視藝術學科的中學，記得預早整理好個人的視藝作品，以備不時之需。

上期跟大家談及年幼小朋友適合學習繪畫的年齡，今次分享大朋友的情况。雖然畫班學生以小朋友至青少年為主，但當中也有不同類型的成年人，例如退休人士，他們學習繪畫沒有特定目標，純粹興趣使然，又或只想找些不同類型的課程來調劑生活。其實和他們上課時，我總有一些特別的感受，在課堂中談談天，交換一下彼此的人生經驗和閱歷，授課過程充滿趣味，自己也體驗了教學相長所帶來的另類「得着」和「樂趣」。

另一些成年學生就是家長們。有些家長為鼓勵孩子學習繪畫，以身體力行的方式全力支持，陪同孩子一起上課，論毅力和堅持，可說比孩子更勝一籌。他們也慢慢從繪畫中找到樂趣，技巧逐漸建立起來，部分家長更在孩子們停學後繼續學習繪畫，實在令我有點意外。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第549期]