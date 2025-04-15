多元導航：反網騙變成親子活動

一名媽媽分享了她的故事。幾個月前，她在廚房忙碌時接到一通自稱是「銀行客戶服務」的電話。對方聲稱她的銀行帳戶出現異常，急需確認個人信息。媽媽指她當時聽得很認真，甚至開始想去掏出她的銀行卡。此時，五年級兒子恰巧進廚房，聽到這一切，並輕聲提醒媽媽：「這就像小時候你教我，不要隨便相信陌生人的話，現在這種情况也一樣。」這句話讓媽媽恍然大悟，感謝兒子及時警覺，深刻體會到教導孩子的價值。

隨着科技的發展，網絡騙局的手法愈來愈高明。騙子常假裝成銀行、政府部門或知名公司的技術支援，利用人們對科技的陌生來達成目的。這個兒子因此開始主動了解各種騙局，時常和媽媽一起上網搜索案例，學習如何防範。

另一名爸爸在假日與兒子各自上網，兒子在社交媒體上看到「免費獎品」的廣告，興奮地想要點擊。爸爸及時制止他，並教育他如何分辨真假。儘管成功避開了騙局，爸爸心中仍憂慮兒子將來會受騙。

轉危為機 提升網絡素養

他的擔憂，正是許多家長的共同感受。教育孩子提防網絡危機的話題永無止境，但孩子耐性有限，與其單方面告訴孩子如何防範，不如一起探索。家長可以和孩子討論網絡安全話題，分享身邊的案例，甚至在家庭聚會中一同查找有關網絡詐騙的信息。這樣的互動不僅能提高孩子們的網絡素養，還能增進家庭的關係。學習變成有趣的活動，在保護彼此的同時，也加深了情感。學習未必枯燥，它可以成為家庭共同活動的契機，促進感情的良機。

文：文建康（香港家庭福利會網絡教育及輔導服務社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第549期]