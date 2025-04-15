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Happy PaMa 教得樂 第549期

Happy Pa Ma

荷事荷地：童書博物館變遊樂場 快樂閱讀

【明報專訊】荷蘭人熱愛看書，即使現今社會科技進步，但閱讀書籍依然相當普通，平均每10個家庭的門前，你總會發現有一個放滿書籍的mini library木架子，這是鄰里間的一種互助互愛活動，大家都會將閱讀後的書籍放在小書架中，與其他鄰里一起分享。二手書店也大行其道，每日尋書的人擠滿店內。

兒童讀書周車站換書

荷蘭人看書的習慣，從小開始。無論是家庭、學校，甚至政府都用各式各樣的方法推廣。例如荷蘭教育部每年都會舉辦不同主題的Kinderboekenweek（兒童讀書周）。透過書籍、音樂、勞作、遊戲，讓學童對閱讀產生興趣。而荷蘭鐵路公司NS每年都會在兒童讀書周的最後一天，在車站舉行圖書交換活動，並邀請兒童書作者、列車服務員、圖書館工作人員在車站內為小朋友們念書。此外，荷蘭海牙市中心更開設了一間專為兒童閱讀而設的兒童文學博物館（Kinderboekenmuseum），以一種有趣的方式讓孩童學習青年文學，學習、體驗和實踐相結合，激發其想象力，喚醒他們對閱讀的樂趣。

遊樂設施演繹蝴蝶一生

兒童文學博物館顧名思義是一間收藏兒童書籍的博物館。但當你走進內，卻會發現它更像是遊樂場。所有文字、繪本中的人物都立體化。例如蝴蝶由卵變幼蟲成蛹再成蟲的一生 ，由呆板的文字變成了遊樂設施。一個個英文字母成為了薄餅上的圖案，孩童變身廚師，他們將每一塊印有英文字母的薄餅放在適當的碟上，透過遊戲認字。此外，還有很多互動多媒體設施，孩子透過聆聽故事、瀏覽視頻，甚至自己編故事又或自選情節發展成3D小劇場。當然，博物館內也珍藏了荷蘭作家與插畫家的手稿、信件、童書插畫、彩繪肖像、照片等。博物館多樣化的閱讀活動，不單吸引孩子的興趣，也令父母返老還童。難怪荷蘭童書市場依然能夠蓬勃，這種童書博物館着實貢獻良多。

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第549期]

相關字詞﹕親子筆陣 荷事荷地

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