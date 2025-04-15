升學攻略．幼稚園及小學篇：走出「舒適區」vs.原校升學

答◢參考教育局幼稚園質素評核報告，本人給合一堂單家傳紀念幼稚園及香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園的排名同樣是A（從A++到A-），即是從管理與組織、學與教、學校文化和給兒童的支援，以及兒童發展這4個範疇都是差不多。從小朋友角度，她多半喜歡單家傳，因為她的老師和同學都在那裏，如果讀新校要重新適應，走出「舒適區」，是個挑戰；除非你非常喜歡張煊昌，否則讀新校不如讀舊校。至於你心儀的基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園，我給的排名為A+，如果女兒已獲取錄，可以考慮，不過學校在深水埗區，除了要她走出「舒適區」，還要替她安排校車接送去另一區。

聖心私立部 有質素可直升

問◢女兒自行階段獲派中西區聖公會聖彼得小學，另外亦有嘉諾撒聖心學校私立部、聖芳濟各英文小學及崇真小學暨幼稚園（小學部）學位，應該如何選擇？

答◢你的女兒一舉考到4間出名小學，可喜可賀。4間小學都有特色：聖公會聖彼得小學在中西區11校網16間小學中，差不多年年都排第一，程度比較高，只是沒有直升中學；嘉諾撒聖心學校私立部宗教氣氛濃，要求高，有很大機會直升上其中學；聖芳濟各英文小學和崇真小學暨幼稚園（小學部）辦得好，前者英文程度高，具質優教育，不過沒有直升中學；後者亦不錯。綜合來說，你可以考慮嘉諾撒聖心學校私立部，因學校既有質素亦可直升！

31校網 自行分高可選聖瑪利

問◢家住31校網，大女K2，兒子K1。本想考直資或私立小學，但女兒個性內向，沒有太大把握。兒子比姊姊更怕醜，但有姊姊陪伴會大膽一些。所以兩姊弟一直讀同校，我們是天主教徒，想問自行及統一派位如何填寫才較有把握？

答◢自行分配取錄的標準是分數，在31校網，分數高便選嘉諾撒聖瑪利學校（女校），次高便選油蔴地天主教小學（海泓道）、油蔴地天主教小學、德信學校、循道學校；分數一般便選其他小學。統一派位則是採大抽獎方式，隨機編號小如1至10便一定派到心儀小學，抽到大如100或以上便難入心儀小學了。你可將最心儀的小學放在甲、乙部的第一位，若幸運的話，你的女兒便可以獲心儀小學取錄。因為你沒有提供分數，所以只能從宏觀角度解答你的問題。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第549期]