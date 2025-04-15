自在講媽：情感主導青春期

青春期是尋找「身分」的階段，我們都曾經走過那段青澀的日子。在那個沒有手提電話的年代，大家仍會在課室偷偷傳閱漫畫或者抄歌詞傳「紙仔」。男同學為了變得陽剛，幾乎所有小息午膳放學時間都在打籃球，整個課室充滿汗臭味。男女之間好奇曖昧，好勝之下做的蠢事多不勝數，更嚴重的欺凌、打架，甚至黑社會文化，充斥整個青少年階段。不管是名校與否，都離不開朋輩之間的角力、引力。這確實是一段混沌的時間，擠暗瘡、減肥、反覆單思失戀……我們便慢慢成長過來。

回頭看，可以自嘲一場，但在那特定的時空，一切都特別敏感。父母師長的一個眼神，已經可以把年輕人推向深淵。家長忽然成為「證明自己實力」的挑戰對象，是在學校不爽、回家可以發泄的對象。

陪伴年輕人走過青春期並不容易，安慰、鼓勵父母也是10級困難。經常聽到家長哭訴，小學階段的乖寶寶，升中之後變得狂野、變得陌生。疫情過後兒童及青少年更加倚賴網絡，更容易迷失，孩子關上房門，進入網絡世界「失聯」，究竟如何重建成年人與青年的信任，絕對是這個世紀的新課題。

和子女「賽後檢討」 認知情緒

我一直主張「治未病」，在他們踏入青春期之前已經要「打好底子」，建立互信關係，最低限度是子女闖禍之後，會回家向父母求助，交代他們的困境。可惜這也是知易行難，因為在職父母的時間有限，小學階段注重課業，忽略了情感的認同及反饋。

情感認同不單是讚美，還有負面情緒的認知與交流。譬如限時使用電子產品，小朋友就會發脾氣，冷靜過後的親子交流不應流於電子產品的禍害（例如反覆告誡網絡成癮），或者申述父母的期望（強調完成功課才可以玩遊戲之類）；更重要是和子女檢討，在這次衝突時有沒有情緒失控？雙方聲線、眼神、肢體動作等，帶來什麼情緒啟示？又如何透過語言復和？

這種賽後檢討可以提升情緒認知，不會讓小朋友變得多愁善感，反而讓他們更清楚自己的情緒反應及限制。當他們踏入青春期，受制於荷爾蒙帶動的情緒變化，他們便會有更豐富的經驗和詞彙，恰當表達自己，成年人也可以精準回饋，這種正向循環會鼓勵子女更安心地分享內心糾結。最終，家長會有更大把握，在安全距離陪伴青少年成長。

文：彭梓雅

作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第549期]