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Happy PaMa 教得樂 第549期

Happy Pa Ma

親子筆陣．家長考牌學堂：復活節無限復活

【明報專訊】每逢假期都是家長四出物色親子活動，填滿小朋友時間表的忙碌期，甚至有家長會發牢騷︰「小朋友放假，家長仲忙過返學！」

至於嘉明我們這一家，儀式感永遠排第一，絕對不會放過任何大時大節，與3名小朋友一同大事慶祝！香港人普遍喜歡慶祝節日活動，看各大商場幾乎每個月都有精彩主題便知。聖誕、新年，甚至萬聖節氣氛都非常濃厚，身為媽媽的我，究竟有什麼奇招可在囡囡面前威威呢？復活節正是我的秘密武器！

尋蛋遊戲 大有學問

話說大女Annie的生日，跟復活節日期相近，所以每次為她舉辦生日會，都必定會加點復活節元素。年復一年，媽媽就將尋蛋遊戲（Easter Egg Hunt）變成生日會的官方指定動作。最瘋癲的一年，我真的一個人弄了237隻蛋，每隻都藏有不同的小禮物，讓超過60個小朋友尋個痛快。（當然，經驗讓人進步︰蛋殼可以回收重用，小禮物也不選擇單次用品，小零食挑選比較健康的，才每年有改善又心安理得！）

為什麼我們這麼喜歡尋蛋遊戲？其實，小朋友在遊戲中學習的，比我們想像得更多：

1. 年紀較輕的孩子，從簡單的大小或顏色辨別，到配對不同花紋的蛋殼已經可玩一餐。

2. 從競賽中學習，今年可能是最多蛋殼為勝，明年可能只限某一種組合才能贏出；贏輸當中已有很多空間學習——如何面對失敗，如何為其他朋友加以鼓勵，如何增加自己的贏面，例如是否自己一人獨自挑戰，還是跟朋友組隊出擊？

3. 如果未能拿到自己喜歡的禮物，這又有一大堆學問。可以跟人家交換嗎？我最喜歡在此時引導女兒們學習如何pitch！「為什麼你比另一個朋友更值得擁有這份禮物？」「如果你有禮物交換的話，為什麼你手中的禮物更適合這個小朋友？」

為小朋友製造驚喜

當然，家長看見自己的小朋友興奮地奔跑尋蛋，緊張刺激之餘，自己亦有參與，為小朋友製造驚喜，尤其是收藏復活蛋的重任，每年也是爸爸們最喜歡的一個環節呢！

小朋友一年一年長大，也不知道她們還有多少年願意跟我們一起尋蛋。一轉眼，10年後，她們就會到了像大哥哥大姐姐們一樣要考DSE呢！

《晨光第一線》──「家長考牌學堂」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周三早上6時至10時於港台第二台（FM 94.8–96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：侯嘉明

作者簡介：資深傳媒工作者，香港電台第二台《晨光第一線》及第三台In the Common Room節目主持，大型活動司儀，表達技巧訓練專員。育有3名女兒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第549期]

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