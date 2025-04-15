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副刊
Happy PaMa 教得樂 第549期

Happy Pa Ma

好去處：笑聲滿滿 陪大家過復活節 SHO-CHAN燦子穿女僕裝 開心吃大餐

【明報專訊】想帶小朋友開開心心食個復活節大餐，酒店以外還有什麼選擇呢？今次帶大家去一個充滿笑聲的主題餐廳，由大小朋友熟悉的表情包貼圖角色SHO-CHAN燦子陪大家過一個開心假期！

憑一系列搞笑生活貼圖俘獲不少粉絲的SHO-CHAN燦子最近換上女僕造型，以誇張的笑臉和表情陪大家開開心心吃大餐！在SHO CHAN主題café山下菓子「SHO-CHANの廚房秘密」中，SHO-CHAN燦子及CHI-CHAN小琪以日本正式授權的全新獨家廚師及女僕造型登場，店舖由裝潢以至各種主菜、甜品和飲品，都換上了SHO-CHAN主題，逾50款主食、飲品及甜點不但適合打卡，不少食品更會附送小禮物如杯墊、掛飾、陶瓷杯甚至是主題木盤！除了用餐體驗，山下菓子更準備了抽閃卡及襟章盲袋體驗，以及SHO-CHAN燦子の日常獨家期間限定產品，讓SHO-CHAN燦子全天候陪伴你左右！

■INFO

SHO CHAN主題café山下菓子「SHO-CHANの廚房秘密」

推出日期：即日至5月30日

營業時間：中午12:15至晚上9:30（最後入座時間晚上7:40）

地址：旺角彌敦道700號T.O.P商場3樓314-315號舖

預訂及查詢：6222 9654 註：所有價錢另加一 ●

歎兒童套餐 畫臉部彩繪

擁有多間分店的Pizza Maru最近於熱門新景點啟德體育園開設分店，並加入全新兒童餐，大家可以趁假期逛逛新園區後，到啟德零售館醫飽肚仔！餐廳首次推出的兒童套餐每份售價$98，在可愛造型的食物餐盤上放上精選時蔬、薯條，也有迷你薄餅、注滿熱熔芝士的薄餅炸彈和爆谷雞蜂蜜牛油牛角包窩夫等主菜。4月份的每個周末於指定分店更會舉辦臉部彩繪及扭氣球活動，小朋友玩得開心之餘，爸媽亦可放鬆休息享用美食。（圖6-7）

■INFO

Pizza Maru（啟德新店）

營業時間：中午12:00至晚上10:00

（最後落單時間晚上9:15）

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2G樓M2-010號舖

預訂及查詢：2110 1277

註：所有價錢另加一 ●

三代同堂吃雞煲、「炸雞腿」雪糕

誰說泰國菜不適合小朋友？主打日泰風味美食的火鍋餐廳「泰金鍋」最近於觀塘開設新店，新加入辣味以外的火鍋湯底「濃湯花膠雞煲」，小朋友更可在自助甜品區DIY刨冰及品嘗多款特色甜品如炸雞腿造型雪糕！店內另一賣點是大小客人均可於店內活蝦池親自挑選海蝦和鮑魚，加上煲仔飯、懷舊港式點心如灌湯小籠包、蝦餃、碗仔翅等任食，價錢由$228起，可以帶同爺爺嫲嫲三代同堂一起開大餐！（圖8-9）

■INFO

泰金鍋

營業時間：上午11:30至晚上11:00

地址：觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓

預訂及查詢：8118 3338

註：所有價錢另加一

文：顏燕雯

小模特兒：熙姐

[Happy PaMa 教得樂 第549期]

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