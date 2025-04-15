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Happy PaMa 教得樂 第549期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：升中統一派位 自視過高兩頭空

【明報專訊】2023/25年度中學「統一派位」階段正式展開。或許對很多小六學生來說，寒窗苦讀6年，為的就是入讀心儀中學，加上這一眾同學們在「自行分配學位」階段都未獲「正取學生」通知，他們那份緊張和焦慮的心情，絕對可以理解。

按照現行升中統一派位的「遊戲規則」，每名學生會獲電腦分配一個隨機編號，以決定在同一組別的學生，於分配學位時的先後次序，因此，的確有彩數的成分。但弔詭的是，怎樣填寫表格、保險線設在哪裏，都有機會左右結局。正如升學專家梁永樂所言，有時候派位全軍覆沒，其實是自招的，「總有些人很想博入神校、名校，但自視過高、完全不理自己的成績，這就和『自殺』無分別，不單派不到，更可能跌到很後的志願」。

DSE靠努力 跟就讀中學無關

不過，正如前述，這場派位「遊戲」毋疑很講運氣，即使安分守己，乖乖聽從班主任的選校建議，但依然有可能希望落空。資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀就勸勉大家，中一只是學習另一個起步點，同學們放眼的目標，應該是6年後的中學文憑試（DSE）。而要在公開試爭取佳績，她說關鍵是自身努力，與入讀哪一間中學並無直接關係。所以，同學們，何妨放鬆一點，先做好自己的本分，結果就交給上天吧！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第549期]

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