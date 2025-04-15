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Happy PaMa 教得樂 第549期

Happy Pa Ma

家長陪伴、聆聽 做期望管理減壓

【明報專訊】入好中學≠成功 找到興趣最重要

面對升中關口，孩子和家長都壓力爆燈，甚至有些人會覺得「入不到好中學就考不好DSE、讀不到大學，人生就完蛋了」。教育心理學家黃雋灝（Calvin）博士直指，這種想法存有偏差。

Calvin說，若基於上述邏輯，「讀得成書，找到好工」，就是「不完蛋」、「成功」的人生，他反問，倘若過程並不享受，又稱得上是成功嗎？「所以，當我們能夠把『成功』的定義豐富多一些時，包括能把興趣發展成事業，或找到各式各樣的人生，都是『成功』的話，那麼，是否入到好中學，就變成只是其中一個因素，而並非唯一的因素。」

另一個值得思索的是，「好中學」跟孩子健康成長，兩者之間存在着什麼關係呢？他不諱言，被坊間定義為「好中學」的，一般都是指大學入學率高的學校。但同學和家長們，又有否認真想過，為何這些中學的大學入學率特別高呢？除了師資、學生本身的家庭支援外，他認為，學校的氛圍也很重要，「在現今世代，學生有太多吸收知識的渠道，因此出色的學校，已經不再是單單傳授知識，而是更着重提升學生的學習動機，發掘他們的興趣，培養學生的意志和品格，包括塑造小朋友成為一個堅毅、不輕易放棄的人」。惟Calvin補充，其實要提升孩子的學習動機、發掘興趣，以至建立品格，都不一定要透過學校，在家庭同樣可以做得到。

培養孩子品格 家庭也需出力

他又謂，其實不同學校也有其優勢和長處，儘管是一些學術競爭能力稍弱的中學，亦能在其他方面，例如體育、音樂或藝術等，培育出很多出眾的學生，關鍵是，孩子能否在學習中找到興趣，獲得成就感。

至於每年升中放榜，總是有人歡喜有人愁，不想小朋友被派位結果拖垮情緒，Calvin建議，父母與子女都應一起做好期望管理，包括在選校時，以事實基礎去判斷孩子的能力與心儀學校是否匹配、獲派首志願的機會率有多少、派位不如意是否有後備方案等，當孩子掌握愈多資料，他們就愈安心，並明白在這條升中路上，是可以有很多不同選項的。

及至放榜當日，萬一派位不成功，他亦提醒家長，毋須太過急於去假定子女有不開心或失望等情緒，可運用基本的輔導原則——陪伴、聆聽和傾訴，先讓孩子剖白感受。「有時小朋友表現傷心，未必是因為不喜歡獲派的學校，可能純粹是未能跟好朋友入讀同一間學校，當家長能夠答應定期相約對方見面，或許已經有助紓緩子女的情緒。」當然，家長亦要特別留意自己在放榜日的情緒和言行，避免強加個人的選校意願在子女身上，為小朋友增添壓力。

[Happy PaMa 教得樂 第549期]

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