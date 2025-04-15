升中選校：叩門成功率料不如前 Pre-S1新數據難掌握 「大抽獎」填表 乙三宜保守穩中求勝

文︰沈雅詩

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，在適齡學童人口下降、中學學額過剩情况下，近年在「自行」階段，校方都會建議家長可以進取一點，放膽替子女選2間最心儀的學校，因為即使不成功，尚有統一派位機會。但來到現階段，就不宜過分進取了，「在乙部的第一、第二志願，我覺得還是可以博一博的，但始終要考慮隨機編號的因素，因此，在第三志願，就不適宜再博了，需要踏實些」。

band 1生 乙三踏實轉攻band 1尾學校

她解釋，按統一派位分配準則，在同一組別的學生，是以隨機編號大小來決定獲分配學位的先後次序，跟成績排名無關，「換句話說，就算你是成績最好的band 1學生，但若拿到的隨機編號較大，都未必有機會在第一或第二志願派到那些非常受歡迎的學校。所以，有些保守派的家長，甚至在第二志願已經會轉揀一些相對容易入到的band 1學校。事實上，我們泛指的band 1中學，當中差異也很大的，去到第三志願，便應該轉攻俗稱band 1尾的學校，那成功率就會大些」。

低組別強校網學生 可甲部跨網選校

陳淑儀又教路，由於在甲部，申請人可不受校網限制，最多選3間中學，因此派位組別較低但位處相對強校網的學生，不妨利用這個機會跨網選校。「因為有些學生，在原校網是被評為band 3，但在其他稍弱的校網，是有可能被評為band 2的，所以我們都會提議這類同學，在甲部嘗試跨網選擇band 2學校，盡力去博一博」。

升學專家梁永樂則指，概括而言，在填寫甲部時，可再次在第一、二志願填寫於「自行」階段揀選的2間學校，第三志願則留空；然後如甲部所選的2間學校都屬本區，那可在乙部的第一、二志願，重複填上該2間學校。「因為根據統一派位機制，是先處理甲部的申請，才再處理乙部的。假如同學在甲部填上第三志願又獲派的話，便不會再進入乙部，這樣，便會失掉入讀最心儀學校的機會。」至於乙部餘下的28個空格，他提醒也要填滿，避免漏空，以防被電腦跨區派校。

band 1尾band 2頭學生 可選半英中

但至於乙部的實際操作，還得視乎學生在「自行」階段所選擇的，是什麼學校。梁永樂以band 1學生為例，雖然他們是「皇帝女」，不論是那些想保住「英中」招牌的學校，還是想「上車」或增加英文班的學校，都需要盡量吸納這批學生，所以學生是有條件進取的，但亦不代表可以任意去填，「舉例，若同學在『自行』階段揀的2間都是『神校』，即使今次在甲部依舊作同樣選擇，但在乙部，就算這2間中學都屬於校網內也好，第二志願都必須作出改動，因為在乙二仍然入到『神校』的機會是十分微的」。

他續稱，在這種情况下，乙部第二志願可改選地區名校或英中，而第三、第四志願，便要再穩陣些，揀一些半英中，「自從實施『微調中學教學語言政策』後，有些學校儘管不是全開英文班，但亦會有部分班別、部分科目，是用英語授課的。我覺得這對於成績介乎band 1尾至band 2頭的學生，都是很好的選擇，因為教學語言比較有彈性」。

band 3生 揀校重發掘多元才能

至於band 3的學生，梁永樂認為，可選一些校風淳樸及着重發掘多元才能的學校。「Band 3學校未必是差的，其實這些學校，往往更懂得怎樣去培育一些未必很適合主流教育的學生。不少這類型的學校，也會開設很多啟發興趣、發掘多元才能的課程，例如藝術、設計，甚至學冲咖啡也有，我覺得這種學習模式，很適合band 3同學，對他們的成長亦會有幫助。」

談到教育局今年採用2018年和2024年「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1）一新一舊的抽樣成績，來調整每間小學3個派位組別學生的比例，陳淑儀表示，在未有充分掌握新數據變化下，對本屆小六生，或多或少會帶來影響，「因為到目前，小學是尚未清楚整體的變幅是怎樣的，現在我學校的老師，都是參考2018年的舊數據，向學生提供意見」。梁永樂亦說，Pre-S1新數據確有可能為派位結果添變數，因此，學生及家長宜聽從班主任的選校建議，勿鹵莽行事。

■重要日子

2024/25年度中學「統一派位」階段

申請日期：2025年4月9日至5月6日（經電子平台申請截止日期）

《中一派位選擇學校表格》分為︰

甲部：不受學校網限制，每名學生最多可選擇3間有參加派位的中學

乙部︰按學校網的學校選擇，可按照選校意願順序，盡量把30個選擇填滿

此階段乃按學生的派位組別、家長選校意願及隨機編號分配學位

公布日期︰2025年7月8日（包括自行分配學位及統一派位結果）

註冊日期︰2025年7月10日及11日

[Happy PaMa 教得樂 第549期]